Ein Werdenberger Karikaturist mit spitzer Feder vor 100 Jahren Der Wartauer Richard Anderegg war Kunstmaler, er skizzierte auch das Leben in einem Kegelclub. Hansruedi Rohrer 06.05.2020, 13.05 Uhr

«Unsere Rentiere als wirkliche Commission» des Kegelclubs, schrieb Anderegg auf der Kartenrückseite. Archiv Hansruedi Rohrer

Richard Alexander Anderegg wurde am 21. August 1880 in Azmoos als Sohn des dortigen Weberei-Direktors geboren. Ab 1897 bildete er sich in der Kunst des Zeichnens und Malens in St. Gallen, Nürnberg und München aus. In den Jahren 1909 bis 1914 nahm er Wohnsitz in Azmoos und München, von 1914 bis 1926 gänzlich in Azmoos und dann in Thal, wo er am 15. November 1969 starb.