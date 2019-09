Kandidatin Fabienne Bernegger-Hafner sieht im Sennwalder Gemeindepräsidium eine Herausforderung Fabienne Bernegger-Hafner stellt sich für das Gemeindepräsidium von Sennwald zur Wahl. Corinne Hanselmann

Neben Markus Inhelder, Jürg Stricker und Bertrand Hug kandidiert auch Fabienne Bernegger-Hafner für die Nachfolge von Gemeindepräsident Peter Kindler. Sie wäre die erste Gemeindepräsidentin von Sennwald. Am 23. September findet im Landwirtschaftlichen Zentrum Salez um 20 Uhr ein Wahlpodium statt.

Vielseitige berufliche Erfahrung im «Rucksack»

Fabienne Bernegger wohnt in Buchs und ist verheiratet mit einem Haager. «Ich bin in Gossau SG aufgewachsen und durch meinen Mann in die Region Werdenberg gekommen», erzählt die 43-Jährige gegenüber dem W&O. Nach der Schulzeit machte Bernegger in der Stadtverwaltung Gossau eine kaufmännische Lehre. Nach ersten Berufserfahrungen und einem Auslandaufenthalt in den USA übernahm sie die Leitung des Einwohner- und Zivilstandsamtes der Gemeinde Jonschwil. Berufsbegleitend holte sie die Matura nach und studierte Recht. Mit dem Master of Law in der Tasche absolvierte Bernegger Praktika als Juristin beim Amtsnotariat in Buchs und beim Versicherungsgericht in St.Gallen. Danach arbeitete sie unter anderem beim Amtsnotariat wie auch bei der Kesb St.Gallen.

Aktuell arbeitet Fabienne Bernegger als Leiterin der Abteilung Zivilstand beim kantonalen Amt für Bürgerrecht und Zivilstand in St.Gallen. Rund 3000 Fälle aus aller Welt behandelt das Amt pro Jahr: St.Galler, die im Ausland heiraten; Auslandschweizer, die Kinder bekommen und eintragen lassen und so weiter. Zudem hat Bernegger die Aufsicht über die elf Zivilstandsämter im Kanton, auch jenes in Buchs.

Juristischer Hintergrund ist auch auf kommunaler Ebene hilfreich

«Ich finde das Gemeindepräsidium einen vielseitigen, herausfordernden und verantwortungsvollen Job», erklärt sie ihre Beweggründe für die Kandidatur. «Und ich habe das Gefühl, dass die Tätigkeiten meinen Kompetenzen entsprechen. Ich arbeite gerne mit Menschen, mag Abwechslung und finde, dass die Gemeinde Sennwald mit den fünf Dörfern viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Sie ist vielseitig und spannend mit Industrie, Landwirtschaft, Bergen und Talfläche.» Im «Rucksack» hat Bernegger Verwaltungserfahrung auf kommunaler und kantonaler Ebene, vielseitige Berufserfahrung und einen juristischen Hintergrund, «der auch auf kommunaler Ebene immer wichtiger wird und hilfreich ist», wie sie sagt. Ihre Chancen als einzige auswärtige Kandidatin sieht sie intakt. «Ich bin überzeugt, dass man sich auch von aussen rasch in Dossiers einarbeiten kann und Zusammenhänge kennen lernt, wenn man interessiert ist.»

Die Weiterentwicklung der Gemeinde, den Erhalt der hohen Lebensqualität, gute Bildung, die wirtschaftliche Standortförderung und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt nennt sie als Themen, die ihr wichtig sind. Zudem sei die fortschreitende Digitalisierung auch in Verwaltungen unumgänglich. Bei einer Wahl würden Fabienne Bernegger und ihr Mann in die Gemeinde Sennwald ziehen.