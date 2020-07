Ein spannender Besuch auf Schloss Werdenberg bequem von zu Hause aus Das Werdenberger Wahrzeichen kann neuerdings auf einem 360-Grad-Rundgang besichtigt werden. 08.07.2020, 16.25 Uhr

Ist nun auch daheim am PC virtuell zu sehen: Die Karte mit Schlachten im Werdenberg und der beeindruckende Ausblick durch ein Fenster. Bild: GSK

(wo) Ein richtiger Ausflug – mit Vogelgezwitscher – bequem von zu Hause aus: Die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK) lädt dazu ein, Schweizer Schlösser auf eigenen 360-Grad-Rundgängen zu entdecken und untereinander zu vergleichen. Ab sofort können mehrere Schlösser, darunter auch das in Werdenberg, kostenfrei und beliebig oft besucht und erkundet werden. Das geht aus einer Medienmitteilung der GSK hervor.

Schloss ist von nationaler Bedeutung

Schloss Werdenberg gilt als Wahrzeichen der Region Werdenberg. Mit seinem einzigartigen bauhistorischen Ensemble ist es von nationaler Bedeutung.

Die individuelle Besichtigung im 360-Grad-Panorama mit seinen vielfältigen Innen-und Aussenansichten bietet dem Betrachter ein spielerisches und immersives Erlebnis, das in der Welt des Kulturerbes völlig neuartig ist.

App ist abgestimmt auf Virtual-Reality-Brillen

Im Jahr 2019 hat die GSK eine App namens 360° Swiss Heritage entwickelt. Diese App ist auf Virtual-Reality-Brillen abgestimmt, wird fortlaufend erweitert und ist in den oben genannten Schlössern sowie in mehreren Tourismusbüros in der Schweiz im Einsatz.

Während des Lockdowns hat die GSK die Schlosserkundungen, die vorher nur mit den VR-Brillen möglich waren, auch im Internet zugänglich gemacht: Unter der Adresse https://www.360-swiss-heritage.ch können ab sofort vier Schlösser «auf eigene Faust» auf jedem Computer oder Handy entdeckt werden.

Technisch wurde das Projekt 360° Swiss Heritage mit dem DNA-Studio aus Bulle erarbeitet. Weitere Schlösser sollen folgen.

Virtueller Schlossrundgang auf: https://www.360-swiss-heritage.ch