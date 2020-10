Weder Mundgeruch noch andere Ausdünstungen: Wie ein Grabser Tüftler schwarzen Knoblauch als Delikatesse etablieren will Für Peter Bauert hat sich mit der Produktion von schwarzem Knoblauch ein interessantes Experimentierfeld eröffnet. Ein Grabser Hofladen und ein Buchser Gemüsebaubetrieb sind mit von der Partie. Ihr Ziel: ein schwarzer Knoblauch der kurzen Wege. Heini Schwendener 20.10.2020, 10.48 Uhr

Stolz präsentiert Peter Bauert das Resultat seinen vielen Versuche: fermentierter Knoblauch. Bild Heini Schwendener

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Knoblauch scheint ziemlich unbestritten. Allerdings wird dieses Lauchgewächs hierzulande nicht in grossen Mengen gegessen. Denn dessen Liebhaber haben es nicht leicht: Wer viel Knoblauch isst, der hat weniger Freunde – Mundgeruch und andere Ausdünstungen lassen grüssen.

Peter Bauert aus Grabs mag Knoblauch. Als er in einer Fernsehsendung erstmals von schwarzem Knoblauch aus Spanien hörte, hat ihn das Thema vollends fasziniert. «Ich hatte damals gerade nach einer neuen Herausforderung gesucht, denn man kann nicht jeden Tag nur Sport betreiben und im eigenen Garten arbeiten», erzählt der 63-jährige Pensionär. Peter Bauert begann zu experimentieren, nicht etwa auf dem Acker, sondern im eigenen Haus, das bald von Knoblauchschwaden erfüllt war.

Fermentierung verändert Farbe, Konsistenz und Geschmack

Schwarzer Knoblauch ist nämlich nicht eine besondere Sorte, die auf dem Acker angepflanzt wird, sondern es ist fermentierter weisser Knoblauch. Dieser reift unter kontrollierten Bedingungen in einem Ofen ohne jegliche chemischen Zusätze.

Wird Knoblauch fermentiert, wird er schwarz und verändert seine Konsistenz sowie seinen Geschmack. Bild: Heini Schwendener

Zucker und Aminosäuren in den Knoblauchzehen erzeugen während dieses Reifeprozesses Melanoidine, die für die schwarze Farbe der Knoblauchzehen nach dem wochenlangen Fermentierungsprozess verantwortlich sind.

Fermentierter Knoblauch wird schwarz. Er hat eine geleeartige Konsistenz. Bild: PD

Der ursprünglich knackige Knoblauch verändert bei der Fermentierung aber nicht nur seine Farbe, sondern auch seine Konsistenz und seinen Geschmack. Geleeartig und leicht klebrig ist schwarzer Knoblauch, er ist nicht mehr scharf und hat nur noch einen dezenten Knoblauchgeschmack. Daneben schmeckt er leicht süsslich, mit Geschmacksnoten von Pflaumenkompott, Lakritze und Balsamico-Essig. Was sich durch die Fermentierung auch verändert: Der Genuss von schwarzem Knoblauch hinterlässt keinen Mundgeruch und andere Ausdünstungen.

In asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea oder Thailand hat schwarzer Knoblauch eine lange Tradition. Auch in Spanien wird Knoblauch fermentiert. Der Prozess der Fermentierung dauert bis zu drei Monaten.

Peter Bauert hat sich zum Ziel gesetzt, schwarzen Knoblauch in der Region als Delikatesse zu etablieren. Rund 12000 Franken hat er bereits in seine Experimente mit dem Fermentierungsprozess gesteckt. Inzwischen hat er etwa 50 Kilo schwarzen Knoblauch verkauft, aber auch 70 Kilo Knoblauch «in den Sand gesetzt», wie er sagt. Denn der Fermentierungsprozess sei sehr anspruchsvoll und Fehlversuche darum unumgänglich.

Schwarzer Knoblauch der kurzen Wege

Dem Grabser Tüftler schwebt ein schwarzer Knoblauch der kurzen Wege vor. Er ist auch bestem Weg dazu, konnte er doch mit Andis Hofladen in Grabs einen Verkaufspartner und mit Rohrer Gemüsebau in Buchs einen Anbaupartner für Knoblauch finden. So kann Peter Bauert nun auf Äckern in der Region gewachsenen Knoblauch fermentieren, statt solchen aus Spanien.

Dieser Ofen aus China kommt beim Fermentieren von Knoblauch zum Einsatz. Bild: Heini Schwendener

Peter Bauert hat einen steinigen Weg hinter sich, seit er 2017 erstmals versuchte, schwarzen Knoblauch herzustellen. Einige Backöfen sind bei seinen Experimenten verrostet. Nach Versuchen mit verschiedenen Öfen und Wärmeschränken hat er schliesslich einen leistungsfähigen Ofen aus China importiert. Bauert erzählt:

«Alles andere war mir entweder zu klein oder zu wenig professionell.»

Wie genau er den Fermentierungsprozess steuert, bleibt sein Geheimnis. Nur so viel verrät er: 120 Kilo Knoblauch habe er inzwischen verarbeitet, doch nur 50 davon konnten auch verkauft werden. Doch nun hat der Tüftler den Prozess im Griff. Theoretisch könnte er alle drei Wochen 25 Kilo schwarzen Knoblauch herstellen.

Drei Wochen reift der weisse Knoblauch aus der Schweiz oder der violette aus der spanischen Region Las Pedroñeras in seinem chinesischen Ofen zu einem Produkt heran, das in der Schweiz bis vor kurzem nur Feinschmeckern bekannt war.

Regionales Produkt mit regionaler Wertschöpfung

Andi Gantenbein von Andis Hofladen in Grabs. Bild: Heini Schwendener

Andi Gantenbein von Andis Hofladen in Grabs verkauft das von Bauert veredelte Produkt. Gantenbein sagt:

«Schwarzer Knoblauch ist ganz anders, und er ist sehr bekömmlich.»

Gantenbein nutzt das Treffen mit seinem «Produzenten», um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er ausverkauft sei und Nachschub benötige.

Gemüsebauer Philipp Rohrer aus Buchs. Bild: Heini Schwendener

Gemüsebauer Philipp Rohrer aus Buchs pflanzt vor allem Zwiebeln an, hat aber auch Erfahrung mit Knoblauch:

«Etwa 20 Sorten habe ich schon ausprobiert, zwei haben sich herauskristallisiert, die bei uns funktionieren.»

Rohrer, der schwarzen Knoblauch im Ausland kennen gelernt hatte, war sofort bereit, Bauert mit seinem Knoblauch zu beliefern. Er macht nun sogar Anbauversuche mit dem violetten Knoblauch aus Spanien.

Fermentierter Knoblauch von Peter Bauert. Bild: PD

Bauert, Gantenbein und Rohrer sind froh, sich gefunden zu haben. Sie sind überzeugt, dass lokale Produkte, die selbstverständlich auch ihren Preis haben, je länger je mehr gefragt sein werden. Ein Indiz dafür war der Verkauf des schwarzen Knoblauchs in Andis Hofladen: Obwohl der spanische Knoblauch optisch gefälliger war, verkaufte sich jener mit schweizerischem Knoblauch schneller.

Ein anderer Produzent ist für den Agropreis 2020 nominiert

Es ist eben ein schwarzer Knoblauch der kurzen Wege. Peter Bauert, eigentlich ein gelernter Sanitärinstallateur und Sanitärplaner, der auch schon in der Landwirtschaft gearbeitet hat, träumt davon, dass sich sein schwarzer Knoblauch, der auf Buchser Feldern gewachsen ist, in der Region als Delikatesse etabliert. Ein Waadtländer Bauer, der schwarzen Knoblauch produziert, ist übrigens für den Agropreis 2020 nominiert.