Wildhaus Ein Lichtblick für die jungen Musikanten: Das Musiklager konnte stattfinden Vergangene Woche fand im Frauenfelderhaus in Wildhaus das String Days Musiklager für Streichinstrumente, erweitert von Schlag-, Tasten- und Blasinstrumenten, statt. 17.04.2021, 05.00 Uhr

In Wildhaus fanden die String Days, ein Musiklager für Kinder und Jugendliche, statt. PD

(wo) Mit insgesamt 21 Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 18 Jahren und vier Leitern war das Lager zum ersten Mal in Wildhaus zu Gast.

«Wir freuen uns sehr, dass dieses Lager in diesen schwierigen Zeiten doch stattfinden kann», sagen Heidi und Ioan Gramatic, die das Lager zum siebten Mal leiteten.

«Es ist ein Lichtblick für die Kinder und Jugendlichen und uns Leiter. Dies bezeugt die Energie und die strahlenden Augen aller Teilnehmenden.»

Die Teilnehmenden spielten Streichermusik von Bluegrass bis Nordic Music. PD

Streichermusik von Bluegrass bis Nordic Music

Am Lager nahmen Schüler der Musikschulen Toggenburg und Kreuzlingen teil. Die Leiter sind aus den Musikschulen Toggenburg und Winterthur. «Wir spielen coole Streichermusik von Bluegrass bis Nordic Music», so Heidi Gramatic.

Am 4.Juli um 17 Uhr werden die Teilnehmenden der String Days das Gelernte öffentlich präsentieren, vor der Musikschule Toggenburg an der Unterdorfstrasse in Wattwil.

Zu einem späteren Zeitpunkt, im August, soll zudem ein weiteres Konzert am Bodensee stattfinden.