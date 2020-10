Ein Leben lang in derselben Garage: Am Freitag hat Hanspeter Steiner seinen letzten Arbeitstag bei der Amag Buchs Nach 49 Dienstjahren als Automechaniker in Buchs wird der Wildhauser Hanspeter Steiner pensioniert. Die Lehre machte er in der damaligen Garage Kuhn, die an der Bahnhofstrasse Buchs eine bediente Tankstelle betrieb. Corinne Hanselmann 28.10.2020, 11.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanspeter Steiner hat morgen seinen letzten Arbeitstag bei der Amag Buchs. Bild: Corinne Hanselmann

49 Jahre ist es her, seit Hanspeter Steiner bei der damaligen Garage Kuhn AG in Buchs seine Lehre als Automechaniker begann.

Schon als Kind habe er gerne an Töffli herumgeschraubt und auch sein Lehrer habe ihm empfohlen, etwas «mechanisches» zu lernen, erinnert sich der gebürtige Wildhauser, der auch heute noch dort lebt.

«Mein Vater hat das damals eingefädelt, dass ich bei der Garage Kuhn schnuppern konnte und sie haben mich gleich als Lehrling genommen.»

Vor rund 26 Jahren ging die damalige Garage Kuhn AG in die Amag-Gruppe über und so gehört Hanspeter Steiner noch heute demselben Betrieb an, in dem er schon seine Ausbildung absolviert hat.

Dort wo heute Reisbüro Buchs, Denner und ein Kleidergeschäft untergebracht sind, begann Hanspeter Steiner 1971 in der Garage Kuhn seine Lehre als Automechaniker. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Als Tankstellenwart Trinkgeld verdient

Während Steiners Lehrzeit gab es bei der Garage Kuhn an der Bahnhofstrasse noch eine bediente Tankstelle. «Wir Stifte haben jeweils samstags abwechslungsweise den ganzen Tag die Tankstelle bedient. Wir putzten auch die Scheiben und kontrollierten den Ölstand. Das gab jeweils Trinkgeld, mit dem man dann am Abend gleich in den Ausgang konnte», erzählt Hanspeter Steiner und lacht.

Das Team ist viel grösser geworden

Zum Team der Garage Kuhn gehörten damals rund fünf Personen. Etwa im Jahr 1973 erfolgte der Umzug in den Neubau am heutigen Standort der Amag. Dort gründete der damalige Chef Emil Kuhn zusätzlich Spenglerei und Malerei. Das Team wurde immer grösser und zählt heute rund 60 Mitarbeitende.

Nach dem Umzug an den heutigen Standort wuchs der Betrieb. PD

Etwa 15 davon sind wie Hanspeter Steiner in der Werkstatt tätig, darunter auch Lernende. «Aktuell ist gerade Pneuwechsel-Zeit», sagt Hanspeter Steiner. «An den ausschliesslich dafür reservierten Tagen wechseln wir jeweils an 100 Fahrzeugen die Bereifung.» Sonst führen er und seine Kollegen vor allem Service- und allgemeine Reparaturarbeiten an VW und Audis aus.

In den fast fünf Jahrzehnten, seit Hanspeter Steiner in der Branche tätig ist, hat sich vieles verändert. War früher noch viel mechanische Arbeit gefragt, ist heute deutlich mehr Elektronik im Auto verbaut. Der dienstälteste Mitarbeiter der Amag Buchs sagt:

«Ohne Computer geht heute nichts mehr.»

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Fast fünf Jahrzehnte lang war der Wildhauser Hanspeter Steiner Automechaniker in Buchs. PD

Mehr Zeit für die Grosskinder

Am 4. Oktober ist er 65 Jahre alt geworden. Am Freitag hat er seinen letzten Arbeitstag. Ob er sich auf die Pensionierung freut? «Von 100 auf 0 ist sicher schwierig. Ich werde mich zuerst daran gewöhnen müssen», sagt Hanspeter Steiner. Seine Arbeitskollegen werde er auf jeden Fall vermissen.

Mehr Zeit möchte der zweifache Vater im neuen Lebensabschnitt seinen drei Grosskindern widmen, die zweijährig und vierjährig (Zwillinge) sind. Zudem ist er im Schützenverein Wildhaus aktiv. Und auch künftig werde er sicher ab und zu an einem Auto schräubeln.