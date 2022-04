OZ Seidenbaum Ein ideenreiches Feuerwerk in Trübbach: Die breite Öffentlichkeit und die jüngeren Jahrgangsklassen machen sich ein Bild von der Kreativität der «Grossen» Die Ausstellung mit Projektarbeiten der Oberstufe Wartau im OZ Seidenbaum zeigt Ideen, vom eigenen Buch zum Streichholzhaus. Das Publikum, un dallem voran die jüngeren Jahrgangsklassen, lassen sich davon inspirieren. 09.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Vielfalt an kreativen Ideen wurde mit den Projektarbeiten umgesetzt.

Die dritten Klassen der Oberstufe Wartau von Nathanael Staub und Fabian Rhyner stellten ihre Projektarbeiten und fertigen Produkte aus. Dabei konnten sich sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die jüngeren Jahrgangsklassen ein Bild von der Kreativität der «Grossen» machen.

Nachdem die Jugendlichen im Rahmen des Schulfaches «Projektarbeit» zuerst Ideen für ihre Forschungsarbeiten gesucht, gesammelt, durchdacht, manchmal auch wieder verworfen und schliesslich umgesetzt hatten, schlug am Donnerstagabend die grosse Stunde: Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten wurden die eigenen Projekte, fertigen Arbeiten und selbst geschaffenen Produkte präsentiert. Nebst der schriftlichen Dokumentation, welche die Schülerinnen und Schüler bei ihrem individuell sowie mit Projekt-Poster gestalteten Stand ebenfalls auflegten, bekam das Publikum eine grosse Vielfalt an selbst Kreiertem zu sehen. Die Fülle an handwerklichen, künstlerisch-gestalterischen oder technischen Arbeiten war beeindruckend; auch der soziale Aspekt kam nicht zu kurz («Kinder helfen Kindern»).

Hauswirtschaftslehrerin sorgt für Speis und Trank

Vom Streichholzhaus über die gemütliche Sitzbank, vom eigenen Buch über Handlettering über den selbst gebauten Holzschlitten oder Traumfänger, vom Hotpot in Eigenbau, dem «schiefen Haus von Oberschan» bis zur eigenen Schmuckkollektion und noch vielem mehr: Für jeden der Gäste im OZ Seidenbaum gab es ein Thema, das interessierte und zu Fragen anregte, welche die jungen Ausstellerinnen und Aussteller gerne und geduldig beantworteten. Viele durften auch zu Recht stolz sein auf das, was sie in den vergangenen Monaten zuwege gebracht und geleistet hatten.

Für das leibliche Wohl der Gäste war dank der Hauswirtschaftslehrerin Marlène Caputo ebenfalls gesorgt. Snacks und Getränke luden zum längeren Verweilen ein und auch die frühlingshafte Blumendekoration trug zum festlichen Anstrich der Ausstellung bei. Am Freitagmorgen bestaunten die siebten und achten Wartauer Schulklassen die Ausstellung, machten sich auf ihrem Rundgang Notizen und holten Auskünfte ein.

In Kürze werden sie es sein, die sich mit der Projektarbeit auseinandersetzen werden müssen. Den einen oder anderen Input oder Gedankenanstoss konnten sie sich bereits abholen. (pd)