Sevelen Ein Hoffnungsträger für viele: Wie der neue Gemeindepräsident Eduard Neuhaus die Herausforderungen angehen will Eduard Neuhaus startet als neuer Gemeindepräsident mit einem «jungen, aber nicht unerfahrenen» Rat in die Amtszeit 2021–2024. Heini Schwendener 04.01.2021, 05.00 Uhr

Eduard Neuhaus freut sich auf seine neue Herausforderung als Gemeindepräsident von Sevelen. In den vergangenen rund neun Jahren war er Ökonom des Finanzdepartements des Kantons St.Gallen. Bild: Heini Schwendener

Mit einem von Lebens- und Berufserfahrung prall gefüllten Rucksack sowie mit dem nötigen Selbstvertrauen hat sich Eduard Neuhaus 2019 als Gemeinderatskandidat präsentiert. Sein Ziel sei es, dereinst Gemeindepräsident zu werden. Vergangenen Herbst wurde der 51-Jährige, inzwischen Gemeinderat, mit einem glänzenden Resultat zum Gemeindepräsidenten gewählt. Seit drei Tagen ist er nun im Amt.

Familie Neuhaus ist vor drei Jahren nach Sevelen gezogen. Schnell wurde sie heimisch. Eduard Neuhaus hat ursprünglich eine Lehre als Elektromonteur absolviert, sich dann zum Telekom-Ingenieur ausbilden lassen, war in Einsätzen für den Wiederaufbau Bosniens nach dem Bürgerkrieg und hat danach auch noch ein universitäres Studium abgeschlossen.

Menschen mit anderen Meinungen akzeptieren

Nach rund neun Jahren als Ökonom beim Finanzdepartement des Kantons St.Gallen fühlte er sich reif für einen Wechsel. Der berufliche Rucksack ist also gross und vielfältig. Aber auch sonst bringt Neuhaus gute Voraussetzungen mit. Im Gespräch mit dem W&O sagt er:

«Ich habe schnell gemerkt, dass es mir gefällt, offen auf die Leute zuzugehen. Und ich habe kein Problem im Umgang mit Menschen, die eine andere Meinung als ich haben.»

Diese Offenheit und Unvoreingenommenheit werden ihm wohl in seiner künftigen Aufgabe von Nutzen sein. Die Seveler Behörden haben nämlich in den vergangenen Jahren nicht nur geglänzt.

Drei neue Ratsmitglieder und ein neuer Chef

Viele wichtige Geschäfte des Gemeinderates wurden von der Bevölkerung abgelehnt, ja gar abgeschmettert. Teils auch, weil spürbar war, dass nicht einmal die Ratsmitglieder vorbehaltlos hinter den Vorlagen standen.Der neue Gemeindepräsident betont:

«Der Gemeinderat soll eine Einheit werden. Ich hoffe, dass wir uns schnell als Team finden werden.»

Eduard Neuhaus bezeichnet sich als offen, er gehe unvoreingenommen auf die Mitmenschen zu. Bild: Sarto Photography

Die Voraussetzungen dafür sind wohl gar nicht schlecht, denn das Gremium startet fast runderneuert in die neue Amtszeit. Drei neue Räte gesellen sich zu den Bisherigen, von denen die Amtsälteste auch erst seit vier Jahren dabei ist. Eduard Neuhaus tituliert den Rat als «jung, aber nicht unerfahren», das könne durchaus auch ein Vorteil sein, weil man offen für Neues sei.

Der Elan und die Zuversicht von Eduard Neuhaus wirken ansteckend. Er freut sich sehr, nach einem Jahr als Gemeinderat seine Arbeitskraft nun voll in den Dienst der Gemeinde stellen zu können. Für viele Bürgerinnen und Bürger ist Eduard Neuhaus nach den vielen Jahren, in denen nie wirklich Ruhe in der Gemeinde eingekehrt ist, ein Hoffnungsträger. Dass die Aufgabe nicht einfach wird, ist er sich bewusst:

«Es wird sicher auch Unzufriedene geben.»

Seine offene Art wird sicher helfen, dass es nicht zu viele werden.

Gewohnt im Umgang mit «Charakterköpfen»

Als Gemeindepräsident müsse man auf die Leute zugehen, mit ihnen reden, ihre Befindlichkeiten erspüren und ihre Anliegen ernst nehmen, sagt Neuhaus. Das sei die Grundlage, um einen Kompromiss zu schliessen oder einen Konsens zu finden. «Als Präsident des Sängerbundes Buchs habe ich das gelernt. Die Mitglieder sind Charakterköpfe, die ihre Meinung kundtun», verweist Neuhaus auf seine entsprechenden Erfahrungen. Solche Herausforderungen mag er.

«Ich gehe offen auf die Mitmenschen zu. Man darf nicht das Gefühl haben, dass nur die eigene Meinung richtig ist, sondern stets reflektieren, ob es nicht auch andere zielführende Lösungen gibt.»

Zuerst wird sich der neue Chef des Rates und der Verwaltung einen Überblick verschaffen und alle Mitarbeitenden von Angesicht zu Angesicht kennen lernen. Dann heisst es: Volle Kraft voraus. Auf die neuen Behörden und die Verwaltung wartet viel Arbeit, denn wichtige Projekte (unter anderem Neubau Betagtenheim, Entwicklung 3-König-Areal, Fortführung der Ortsplan-Revision) stehen in der neuen Amtsdauer an.