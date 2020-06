Ein Hoch aufs Militär! Während der Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen findet Lorina Zelger alles vor, was man für Sport braucht Für die Gamser Skirennfahrerin Lorina Zelger ist die Spitzensport-Rekrutenschule in Magglingen ein Segen. Vier Wochen vor dem kann sie bereits ein erstes positives Fazit ziehen. Robert Kucera 21.06.2020, 16.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht nur im Skianzug, sondern auch im Tarnanzug macht Lorina Zelger eine gute Figur. Bild: PD

«Ich habe das Militär schon immer interessant gefunden», erzählt Lorina Zelger. Für sie ist es die ideale Lösung, um Spitzensport zu treiben und eine Anstellung zu haben. Die fixe Einnahmequelle stellt für die 21-Jährige zwar einen Anreiz dar. «Aber ich würde es auch machen, wenn es kein Geld gäbe. Denn ich kann in Magglingen trainieren», betont die B-Kader-Skirennfahrerin.

«Hier hat man trainingstechnisch die perfekten Bedingungen. Man kann sich sportlich voll ausleben und Fortschritte erzielen. Wir Skifahrer haben sogar einen eigenen Kraftraum», schwärmt Zelger über das Gelände oberhalb des Bielersees. Magglingen ist und bleibt das Nonplusultra für ambitionierte Sportler. «Alles, was man für Sport braucht», hält sie fest und schliesst in ihr Plädoyer auch jene Einrichtungen ein (zum Beispiel Medizin), die zum Sportlerleben dazu gehören.

Lehrreiche Zeit während der Spitzensport-Rekrutenschule

Lorina Zelger hat bereits vor einem Jahr die fünf Wochen dauernde militärische Grundausbildung der Spitzensport-Rekrutenschule in Wangen an der Aare absolviert. Nun ist sie in der zweiten Hälfte der 13 Wochen langen Phase angelangt. In dieser herrscht das tägliche Training in Magglingen vor. Zusätzlich finden immer wieder Kurse statt. Sie schätzt die Inputs sehr, die sie hier erhält. Es werden Themen wie Regeneration und Ernährung, aber auch Medienschulung behandelt. Am 10. Juli endet für sie die Rekrutenschule.

Befragt man die Spitzensportlerin über das Militär, so fällt rasch ein Wort: «Spannend.» Für Zelger ist die RS nicht nur Mittel zum Zweck. «Ich finde, es hat viele gute Sachen, die man fürs Leben lernen kann», hält die Werdenbergerin fest. Besonders die Ernsthaftigkeit und die exakte Einhaltung von Regeln behagen der Perfektionistin. «Männer beschweren sich relativ viel über das Militär. Als Frau weiss man nicht so genau, wie das zu werten ist. Nun sehe ich es und kann es nachvollziehen.»

Keine Schwierigkeiten bekundet sie beispielsweise in der Sparte Ordnung schaffen und halten. «Zimmerordnung habe ich super gefunden. Ich hasse es, wenn das Zeug rumliegt. Ich will immer alles auf seinem Platz haben», gewährt Lorina Zelger einen tiefen Einblick in ihr Leben.

Desinfizieren gehört auch in Magglingen zum Trainingsalltag

Die Spitzensport-RS fand dieses Jahr unter speziellen Voraussetzungen statt. Mittendrin in jener Epoche, in welcher Corona allgegenwärtig ist, befindet sich Lorina Zelger. Die Gamserin erzählt: «Die Trainingsgruppe Ski alpin ist immer zusammen. Es gibt auch eine Gruppe Langlauf – doch die dürfen sich nicht mischen.» Pro Sportart gibt es in Magglingen nun einen Raum.

Im Magglingen findet Skirennfahrerin Lorina Zelger während der Spitzensport-RS die besten Trainingsbedingungen des Landes vor. Bild: PD

Doch auch in diesem Raum sind Regeln zu beachten. Man gibt Acht und hält die Abstände ein. «Und Desinfizieren gehört halt dazu.» So ist Zelger für ihre Trainingsutensilien und ihre eigene Kraftstation zuständig. Allgemeine Sachen, die alle benutzen, kommen nach der Einheit ins Depot. Für diese ist dann eine Person fürs Desinfizieren zuständig.

Selbst das Einrücken in den zweiten Teil (13 Wochen) fand erst später statt, wie die Skirennfahrerin erklärt: «Wir haben vom Militär aus eine Trainerin, die vom Ski alpin her kommt. Sie hat für uns Trainingspläne geschrieben, das Training fand dann zu Hause statt.» Nach vier Wochen dislozierte Zelger nach Magglingen.

Sportspezifische Aspekte der Sanitätsarbeit gelernt

Zu ihrem Glück fällt nur der zweite Teil in die Coronazeit. Die Sanität-Grundausbildung in der Kaserne fand vor einem Jahr statt. Sie lernte alles über die Hilfestellung bei Notfällen – von der Schnittwunde über die Schusswunde bis hin zum Beatmen. Es wurden vielfach sportspezifische Aspekte der Sanitätsarbeit aufgezeigt. «Wir haben gelernt, was man macht, wenn jemand zusammenbricht, ohnmächtig wird oder einen Hitzeschlag erleidet.» Lorina Zelger hat dies sehr gefallen. «Das bringt dir auch fürs Leben etwas. Ausserdem war es megaspannend.»

Der Fokus im Jahr 2020 ist nun aber auf den Sport gerichtet. Das erste Training, meist Kraft, beginnt um 8 Uhr morgens und dauert zwei Stunden. Nach dem Mittagessen wird an der Ausdauer gefeilt. Doch es bleibt auch Zeit, Spiele zu machen. Hauptsache der Körper wird gefordert und der Athlet immer fitter. An einigen Tagen erhält auch der Kopf Zelgers seine Ration Training in Form von Kursen ab.

Das Training in Magglingen ist vielfältig: Neben Kraft und Ausdauer sind auch die koordinativen Fähigkeiten gefordert. Bild: PD

Es verwundert nicht, dass die Freizeit auch gerne mal horizontal verbracht wird: «Wir haben megaviel Training. Am Mittag legen sich viele gerne für eine Weile hin», schildert die 21-Jährige. Einschneidend ist hier auch der soziale Aspekt. Denn durch die Coronaregeln sei es schwierig, zusammen was zu unternehmen. Da bleibe man, sagt Zelger, nach dem Abendessen halt etwas länger sitzen und redet miteinander.

Das Ski-Comeback steht unmittelbar bevor

Obwohl die Gamserin das Ende der Spitzensport-RS noch nicht erreicht hat, ist das Fazit durchwegs positiv: «Ich habe sehr viel profitieren können. Konditionell bin ich recht parat.» In der Sparte Kraft sieht Lorina Zelger noch am meisten Potenzial. «Aber es ist besser als bisher.» Ob sie nun so fit wie noch nie sei, vermag die B-Kader-Fahrerin nicht zu sagen. Doch sie fühlt sich sehr fit und mit Blick auf die nächste Saison hält sie zufrieden fest: «Ich hätte mich nicht besser vorbereiten können.»

Eine gute und vor allem die richtige Vorbereitung ist für sie enorm wichtig. Schliesslich hat sich Lorina Zelger Ende Februar den Marknagel aus dem Schienbein entfernen lassen. Bis sich das Knochenmark zurückgebildet hat, dauerte es eine Weile. Auf Anraten von Trainer und Ärzten hat sie sich zehn Wochen Zeit gelassen, bevor sie wieder Vollgas gab. «Es ist wieder wie vorher», strahlt sie.

Der Winter kann also kommen. «Ich freue mich mega. Kondition mache ich zwar gerne. Doch jetzt ist wieder Zeit zum Skifahren», sagt sie und verkündet, dass es in 14 Tagen nach Zermatt geht. Im ersten Schritt erfolgt das Herantasten in einer Gruppe mit gerade von Verletzungen genesenen Skirennfahrerinnen. Doch dann erfolgt der Formaufbau mit dem gesamten Team.