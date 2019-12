Einen Hauch von Adventsstimmung gab es am Weihnachtsmarkt in Grabs Am Chlaus- und Weihnachtsmarkt in Grabs herrschte am Samstag eine herzliche Atmosphäre. Heidy Beyeler 08.12.2019, 15.59 Uhr

Ein Hoch auf den Grabser Weihnachtsmarkt. Auch kleine Geschenke machen Freude. Samichlaus und Schmutzli geniessen nach getaner Arbeit das Markttreiben. Strickwaren aus dem Stüdtlihaus sind willkommen in der kalten Jahreszeit und ausserdem schöne Weihnachtsgeschenke.

Der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes bahnte sich beim Eindunkeln an, als die Samichläuse, begleitet von den Schmuzlis, eintrafen. Zwei Pferdegespanne mit Bockwagen, beladen mit 600 Grittibänzen, erreichten den Markt. Die Kinder waren schon zuvor ganz aufgeregt. Viele von ihnen hatten ein Verslein zur Begrüssung der Samichläuse parat und konnten es kaum erwarten, ihren Spruch vor versammelter Menschenschar vorzutragen.

Freunde und Bekannte treffen

Dafür gab es einen Grittibänz – auch für jene, die kein Samichlaus-Sprüchlein einstudiert hatten. «Sicher jedes zweite Kind trug ein Versli vor», sagte einer der Samichläuse zufrieden.

Die Stimmung an diesem Samstagabend war einzigartig. Auf die Frage, warum er zum Weihnachtsmarkt gekommen sei, meinte Werner Walker aus Grabs: «Weil meine Schwiegertochter hier einen Stand hat und weil man bei diesem Anlass immer wieder Freunde und Bekannte trifft, die man seit langer Zeit nicht mehr gesehen hat.» An über 50 weihnachtlich geschmückten Ständen boten die Marktfahrerinnen und die Marktfahrer ihre handgefertigten Waren an, seien es köstliche Leckereien, duftende Essenzen und Salben, Erkältungs-Bade-Törtchen, Strickwaren, Weihnachtsgebäck, festlich Dekors und vieles mehr. Es war leicht, hier ein nettes Weihnachgeschenk aus der Region für seine Lieben zu finden.

Verschiedene musikalische Ständchen

Natürlich fehlten Glühwein, Raclette, Würste, heisse Marroni und andere Speisen nicht im Angebot der Marktfahrer. Dazu gab es während des Marktes auch etwas für das Gemüt mit verschiedenen musikalischen Ständchen.

Petrus hat es mit dem Wetter am Samstag gut gemeint, so dass sich viele Gäste schwertaten, schon um 19 Uhr an den Nachhauseweg zu denken. Gerne wäre man noch etwas länger geblieben.