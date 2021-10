Ein Hans Dampf in allen Gassen der Kultur: Wie aus dem Musiker Patric Scott auch noch ein Kinderbuchautor wurde Der Gamser Patric Scott, bekannt vor allem als Musicaldarsteller, hat ein Kinderbuch geschrieben und für das Hörbuch auch die Musik komponiert. Dabei mitgemacht haben viele Prominente, so etwa Charles Nguela und Fabienne Louves. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patric Scott vertieft sich ins Drehbuch für das Hörspiel. Bild: festhalter.ch

Auf der Walensee-Bühne gehört Patric Scott schon fast zum Inventar. Nach seinen vielen grossartigen Auftritten in Hauptrollen wurde er auch schon als Musicalstar bezeichnet. Das reduziert ihn allerdings zu sehr auf eine Sparte der Kunst. Denn der inzwischen wieder in Gams lebende Künstler ist ein Hans Dampf in allen Gassen des Kulturbetriebs: Musiker, Komponist, Produzent, Coach, Schauspieler, Kultur-Pass-Leiter.

Nicht genug damit: Seit einigen Tagen ist Patric Scott ganz offiziell auch Kinderbuchautor.

Den Pönkergüggel Tom gibt es auch als Hörbuch

Das Kinderbuch von Patric Scott und Leya Luna.

«Die verrückte Geschichte von Pönkergüggel Tom & seinen Freunden» ist Scotts erstes Kinderbuch, das soeben beim Werd & Weber Verlag erschienen ist. Die Illustrationen stammen von Leya Luna. Die Zusammenarbeit mit Patric Scott und seinem Kinderbuch-Projekt ist ein Highlight in ihrer noch jungen Karriere als Illustratorin.

Neo-Autor Scott hat sich jedoch nicht in neue künstlerische Gefilde begeben, ohne seine bisherige eng mit der Musik verknüpfte Biografie aussen vor zu lassen. Der Gamser hat auch gleich ein Hörbuch zum Kinderbuch geschrieben und komponiert.

«Diese Kombination stand für mich schon von Anfang an fest.»

Ganz besonders freut es ihn, dass er mit seinem Kinderbuch- und Hörbuchprojekt bei einem renommierten Verlag untergekommen ist.

In den Workshops häufig mit Kindern gearbeitet

Patric Scott. Bild: Bradford Rogne

Bei seinen vielfältigen künstlerischen Tätigkeiten kam Musiker Patric Scott immer wieder in Kontakt mit Kindern. Seine Workshops im Rahmen des Südkultur-Sommerprogramms waren stets gut besucht. Inzwischen führt er zusammen mit Stefanie Bollhalder den Kultur-Pass ins zweite Jahrzehnt. Der Gamser sagt:

«Einmal ein Kinderbuch zu schreiben und dazu auch noch ein Hörbuch zu machen, war schon immer ein Gedanke im Hinterkopf.»

Dass diese Idee ausgerechnet in den beiden Coronajahren umgesetzt wurde, ist kein Zufall. Auch eine Folge der coronabedingt leeren Agenda Im Jahr 2020, als die Pandemie die Welt in Beschlag nahm, wurde der Kulturbetrieb weitgehend eingestellt. Im laufenden Jahr hat sich die Situation kaum verbessert. In beiden Jahren zusammen wurden rund 140 Auftritte des Musikers entweder ganz abgesagt, oder verschoben. Die «gewonnene» Zeit dank leerer Agenda hat Patric Scott kreativ genutzt. Der Musiker erzählt:

«Das Kinderbuch vom Pönkergüggel Tom war mir eine Herzensangelegenheit.»

Stolz und dankbar

Scott hat also eine neue künstlerische Ader in sich entdeckt und nun auch ausgelebt. Seit einigen Tagen liegt sein Kinderbuch mit Illustrationen von Leya Luna inklusive einer Hörbuch-CD vor. Scott ist stolz auf das Resultat. Und er ist Alice Lenherr aus Gams dankbar, dass er Ideen von ihr in seinem Kinderbuch verarbeiten durfte. Als Kinderbuchautor hat Scott, der dem breiten Publikum vor allem als Musicalsänger bekannt ist, seiner künstlerischen Biografie eine weitere Facette hinzugefügt.

Patric Scott bei der Einspielung des Hörbuchs zum Kinderbuch vom Pönkergüggel Tom. Bild: festhalter.ch

«Ich bin ein Entertainer»

Wie umschreibt man ihn nun also treffend, um seiner Vielfalt auch nur ansatzweise gerecht zu werden? «Ich bin ein Entertainer», lautet Scotts Antwort. Der Gamser (Jahrgang 1986) hat vor vielen Jahren seine musikalische Ausbildung mit klassischem Gesangsunterricht begonnen. Die Stage School in Hamburg hat er mit Diplom abgeschlossen und später an weiteren Theater-, Film- und Tanzschulen in den USA Ausbildungen absolviert.

Man kann Patric Scott inzwischen kaum schubladisieren. Er selber findet es interessant, sich immer wieder in anderen Sparten zu bewegen. Der Begriff Entertainer bringe darum sein Schaffen gut auf einen Punkt, sagt er gegenüber dem W&O.

Prominente Mitwirkende bei der Hörbuch-CD

Coronageschuldet war auch die versammelte Prominenz, die beim Hörbuch mitgewirkt hat. Fabienne Louves, Charles Nguela, Peter Pfändler und wie sie alle heissen hatten wie Patric Scott kaum mehr Auftrittsmöglichkeiten und haben daher spontan bei den Aufnahmen für das Hörbuch mitgemacht.

Ideen für eine Forsetzung der Pönkergüggel-Geschichte hat der Gamser bereits, allerdings wünscht er sich auch nichts mehr, als endlich wieder einmal auf der Bühne zu stehen.



Hinweis

Patric Scott/Leya Luna: Die verrückte Reise von Pönkergüggel Tom & seinen Freunden. Werd und Weber Verlag AG, 2021. (Buch inklusive Hörbuch-CD)