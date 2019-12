Ein Föhnsturm verschaffte der Forstgemeinschaft Grabus viel Arbeit So viele Baumstämme wie möglich werden noch vor dem Winter abtransportiert. Ein Teil wird aber liegenbleiben. Corinne Hanselmann 05.12.2019, 05.00 Uhr

Der Sturm in der Nacht vom 14. auf den 15. November hat im Gebiet Voralp-Gamperfin-Herti rund 700 bis 800 Bäume, vorwiegend Fichten, umgerissen. Seither sind die Mitarbeiter der Forstgemeinschaft Grabus sowie ein Forstunternehmer mit einer Vollerntemaschine unter Hochdruck dabei, möglichst viel Rundholz aufzurüsten und abzutransportieren, bevor es schneit. Denn das betroffene Gebiet befindet sich in einer Höhe von etwa 1200 bis 1400 Metern über Meer.

Mit der Vollerntemaschine werden Windwurfbäume im Gebiet Herti für den Abtransport gerüstet. Andreas Hefti

Grabus-Betriebsleiter Andreas Eggenberger erzählt vom Morgen nach der Sturmnacht:

«An jenem Freitagmorgen war die Strasse zur Voralp gesperrt. Auch die Telefonleitung war unterbrochen. Wir haben zuerst die Strasse freigeräumt.»

Dann habe man neuralgische Punkte begutachtet. Man kenne ja die Ecken, die besonders gefährdet seien, so der Grabser Revierförster. «Wir haben festgestellt, dass es im Gebiet Gamperfin Sturmschäden gab. Zudem habe ich Meldungen erhalten, dass der Fussweg Neuen­alp in Richtung Gamserrugg auch betroffen und gesperrt ist.»

Mit Flugaufnahmen einen Überblick verschafft

Daraufhin hat er Andreas Hefti, Projektförster der Waldregion 2 Werdenberg-Rheintal, gebeten, mit der Drohne über das Gebiet zu fliegen. Besonders in unwegsamem Gelände seien solche Flugaufnahmen sehr nützlich, um die Schäden genauer einschätzen zu können, sagt Eggenberger. «Es muss sehr stark gewindet haben, denn Tannenchries und Tannenzapfen sind bis weit in die Wiesen verteilt.»

Windwurf im Gebiet Sommerweid-Gmeisriet, ca. 80 Bäume. Windwurf oberhalb Alp Herti, ca. 35 Bäume. Windwurf im Gebiet Fohrenriet, nordwestlich vom Hochmoor Gamperfin, ca. 40 Bäume. Windwurf im Gebiet Sässli, Neuenalp (Grabs, Richtung Gamserrugg). Gleiches Windwurfgebiet mit Blickrichtung Gamperfin-Voralpsee.

Eher untypisch sei, dass die starken Windböen, welche die Bäume umstiessen, wohl von Südwesten her kamen. «Wenn im Tal der Föhn richtig stark windet und Bäume fällt, dann liegen diese meist in Richtung Norden», so Eggenberger. Zudem gab es in der jüngeren Vergangenheit im jetzt betroffenen Gebiet kaum Schäden bei Föhnstürmen. Der Revierförster weiss aber:

«Der ‹Naus-Wind›, benannt nach der Alp Naus südwestlich des Voralpsees, war aber schon bei früheren Förstern und Waldarbeitern bekannt für Sturmschäden im Waldgebiet Voralp.»

Die guten Stämme werden an Sägerei verkauft

Anhand der Drohnenbilder und der Begutachtungen vor Ort schätzt Eggenberger die Anzahl der betroffenen Bäume auf 700 bis 800, das entspricht etwa 1500 Kubikmetern Holz. Rund eine Hektare Wald mit etwa 300 bis 400 Bäumen, wurde im grössten Schadensbereich im Gebiet Herti umgeworfen. Dort werden die Windwurfbäume derzeit mit der Vollerntemaschine aufgearbeitet. Solange vor dem Schnee die Abfuhr per Lastwagen noch möglich ist, werden die abgelängten Baumstämme an die Waldstrasse hinauf geschafft. Die qualitativ guten Stämme werden an die Sägerei verkauft. Eggenberger ist zuversichtlich: «Wenn wir diese und kommende Woche noch vorwärtsarbeiten können, denke ich, dass wir das gut erreichbare Holz noch schaffen.» Ansonsten könnte das Holz dann bei Tiefschnee und Frost in Richtung Maienbergstrasse vorgeliefert werden.

Wenn der Winter kalt genug wird und mindestens 60 bis 70 Zentimeter Schnee liegen, könnten zudem weitere Windwurfbäume im Alp- und Flachmoorgebiet abtransportiert werden.

Preis für das Nutzholz ist jetzt noch besser als erst im Frühling

«In anderen unwegsamen Gebieten müssen wir das Holz liegen lassen», sagt Eggenberger. Dort wäre der Abtransport nur per Helikopter möglich. Da es in der erhöhten Lage jeden Moment Schnee geben kann, wäre das erst im Frühling realistisch. Bis dahin leidet die Qualität, zudem werden die Sägereien dann schon genug Holz eingekauft haben und keinen guten Preis mehr bezahlen. Ausserdem werde im Frühling auch der Borkenkäfer wieder aktiv.

Zuletzt bei «Burglind »betroffen

Das letzte grössere Sturmschadenereignis gab es in Grabs zum Jahresbeginn 2018 beim Sturmtief Burglind. Damals war der Schaden aber deutlich grösser als jetzt. «Man muss halt damit rechnen, dass man alle paar Jahre mal betroffen ist», sagt Andreas Eggenberger. «Zumal man ja auch feststellt, dass solche Stürme eher heftiger werden.»