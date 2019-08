Ein Buchserfest wie aus dem Bilderbuch Das Buchserfest bot als grösste Strassenveranstaltung der Region die perfekte Openair-Party für Gross und Klein. Hansruedi Rohrer

Für die Kleinen gibt es auch Ballontierchen vom Strassenclown. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Trotz der grossen neuen Bauten und der Einkaufsmeile mit städtischem Flair bleibt das Buchserfest das alte. Wenigstens fast, denn diese Veranstaltung wurde zum 37. Mal durchgeführt, und Veränderungen sind auch da festzustellen. Doch Sinn und Zweck bleiben bei diesem bunten Strassenfest gleich. Nämlich ein verbindendes Spektakel zu bilden, welches Jung und Alt, Gross und Klein, Einheimische und Auswärtige zusammenführt, um einige fröhliche und entspannte Stunden mitten in der Stadt zu erleben. Genau das passierte am Samstag erneut, das Wetter machte toll mit, das kulinarische Angebot liess keine Wünsche offen, und es gab auch Musik und Spiele.

Kulinarisch äusserst vielfältig: Hier brutzeln Arrosticini, eine Spezialität aus Abruzzo, Italien. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Etwa 100 Vereine, Organisationen und Geschäfte präsentierten ihr Angebot oder luden ins eigene Beizli ein. Beim Pontonierfahrverein spielten zum ersten Mal die 2-Länder-Musikanten zum Frühschoppenkonzert von 11 bis 14 Uhr auf und sorgten für angenehme Unterhaltung. Ein reichhaltiges musikalisches Programm mit Live-Konzerten bot aber auch die Krempel-Bühne im grossen Zelt beim «Blickpunkt». Ab 13.30 Uhr traten dort verschiedene Bands und Interpreten auf, welche die Klang- und Gesangswelt kreativ aufmischten und auch frischen, elektronischen Pop hören liessen.

Auftritt der 2-Länder-Musikanten mit einem bunten Melodienstrauss. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Essen und Trinken gehört zum Buchserfest, doch Wurst mit Brot war einmal. Klar, das gibt’s immer noch, doch die Vielfalt liegt auch da in der Abwechslung und manchmal im Exotischen. Die kulinarischen Anbieter an diesem Buchserfest hatten denn für jedermann und für jedwelche Gelüste etwas auf dem Grill, im Ofen, auf der Herdplatte, im Topf parat. Nebst Teigwaren, Pizza, Risotto oder Pfadispiessli figurierten auf der Liste auch Wraps, American Hot Dogs, das ungarische Teiggericht Langos, indische und nordostafrikanische Spezialitäten, Fischchnusperli, selbstverständlich ebenfalls Kaffee und Kuchen, Donuts, Glacé oder Waffeln und vieles mehr noch.



Sich begegnen, vergnügt sein und geniessen: Die 37. Buchserfest-Party auf der Bahnhofstrasse bot dazu am Samstag viele Möglichkeiten. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Die Festorganisation dachte auch diesmal an die Kinder. Diese kamen nicht zu kurz, sei es auf der Buchserfestbühne in der Gass mit Tanz, Jumping oder Mini-Disco, beim Spielbus, mit Suchen, Spielen und Gewinnen an der Buchserfest-Trophy oder ganz einfach beim Päcklifischen sowie noch anderen kurzweiligen Beschäftigungen. Eine Weile später vergingen die vergnüglichen Abendstunden des bereits zum 37. Mal stattfindenden Buchserfestes mit viel Volk diesmal ohne Regenspritzer wie im Fluge.