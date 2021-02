Tiere Ablenkung vom Alltag: Gemeinsame Momente mit den Schafen sind ein Anker in der schwierigen Zeit Schafe sind ihr Hobby: Die gesamte Familie Eggenberger hilft tatkräftig mit, die Tiere zu versorgen. Es sind besondere Vierbeiner: So genannte Grabser Schafe. Korrekt lautet die Bezeichnung Braunköpfiges Fleischschaf. Adi Lippuner 03.02.2021, 11.04 Uhr

Die ganze Familie Eggenberger geniesst das Zusammensein mit den Schafen. Bild: Adi Lippuner

Für Markus Eggenberger war schon als Schuljunge klar, dass er selbst einmal Schafe halten wird. Diesen Traum hat er sich, zusammen mit Ehefrau Bettina und den drei Kindern - Silvan (16), Maurin (14) und Janine (12) - verwirklicht. Die ganze Familie geniesst das Zusammensein mit den Tieren, die Arbeit im Stall am Binnenkanal und vor allem die Ablenkung, welche in der aktuell schwierigen Zeit so wichtig ist.

Bei der Einrichtung des Pachtstalles durfte das Ehepaar auf die tatkräftige Hilfe ihrer drei Kinder zählen, musste doch aus dem ehemaligen Viehstall eine schafgerechte Unterkunft für ihre Herde geschaffen werden. «Unsere Kinder packen gerne mit an, die Hilfe ist aber freiwillig, denn die Schafe sind das Hobby von Markus und mir», so Bettina Eggenberger.

Ein Blick in den Pachtstall, in welchem sich die Schafe sehr wohl fühlen. Bild: Adi Lippuner

Begrüssung mit liebevollen Stubsern

Der Stall am Binnenkanal liegt knapp zehn Autominuten vom Wohnhaus entfernt. Jeweils am Morgen übernimmt Bettina Eggenberger das Füttern der Schafe, Ehemann Markus geht seiner Aufgabe als Hauswart im Schulhaus Quader nach.

«Ich nehme mir gerne viel Zeit bei den Tieren. Hier kann ich abschalten und geniesse die Arbeit, auch wenn ab und zu mit dem Schöppelen des Nachwuchses viel Einsatz nötig ist»,

so Bettina Eggenberger. Doch die mit der Flasche aufgezogenen Tiere sind der Betreuerin besonders ans Herz gewachsen und begrüssen sie mit liebevollen Stubsern. Den abendlichen Einsatz im Stall leistet das Ehepaar in der Regel gemeinsam und an den Wochenenden sind oft auch die Kinder dabei.

Morgens übernimmt Bettina Eggenberger das Füttern der Schafe, den abendlichen Einsatz leistet das Ehepaar in der Regel gemeinsam. Bild: Adi Lippuner

Alte Rasse, neue Bezeichnung

Auch wenn umgangssprachlich vom Grabser Schaf gesprochen wird, korrekt lautet die Bezeichnung Braunköpfiges Fleischschaf, wie Markus Eggenberger betont. Er war während elf Jahren, bis im Sommer 2020, Präsident des Grabser Schafzuchtvereins, Ehefrau Bettina führt das Zuchtbuch. Ein Blick auf die Vereinsgeschichte zeigt, dass diese bereits im Jahr 1897 gegründet wurde und somit, nebst Gams, der älteste Schafzuchtverein des Kantons St.Gallen ist.

Gründung vor 124 Jahren Am 29. August 1897 gründete ein halbes Dutzend Grabser Schafhalter eine Zuchtgenossenschaft mit dem Ziel, die vorhandenen Landschafe vom Typ des fruchtbaren Wildhauser Schafes zu verbessern. Der Initiant war Ernst Wyssmann, der ehemalige Gründer und Direktor der landwirtschaftlichen Schule Custerhof in Rheineck. Ernst Wyssmann stellte fest, dass die englischen Schafrassen bezüglich Mast- und Schlachtleistung sowie der Wollqualität den heimischen Rassen überlegen waren. Er war es auch, der die ersten Oxfordshire Down-Widder und einige Mutterschafe aus England importiere und damit den Grundstein für den Erfolg der Einkreuzung legte.

Doch was ist die Besonderheit des Grabser Schafs, um bei der alten Bezeichnung zu bleiben?

«Geht es um den Charakter, sind es ruhige Tiere, dann ist mir die Tradition wichtig und weil ich mit Tieren dieser Rasse aufgewachsen bin, gehören sie einfach zu meinem Leben»,

bringt Markus Eggenberger seine Ansicht auf den Punkt. Im offiziellen Beschrieb ist nachzulesen, dass früher jede Region eine eigene, an die Verhältnisse der Landschaft angepasste Schafrasse hatte. Gute Fruchtbarkeit und hohe Milchleistung zeichnete diese Landrassen aus. Begriffe wie das Luzeiner-, das Wildhauser-, das Grabser- und das Juraschaf sind in Züchterkreisen auch heute noch bekannt.

Das Grabser Schaf heisst korrekt Braunköpfiges Fleischschaf.

Hirte betreut rund 550 Tiere

Die weiblichen Tiere des Schafzuchtvereins Grabs geniessen ihre Sommerfrische jeweils auf dem Gamserrugg, die Alp gehört der Ortsgemeinde Grabs. Die rund 550 Tiere werden von einem Hirten betreut. Insgesamt hat die Genossenschaft 24 Mitglieder, 18 halten Schafe, acht davon züchten Tiere, die im Herdenbuch eingetragen werden.