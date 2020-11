Ein Abend zu Coronazeiten im einer Buchser Bar: «Gewisse Leute haben Angst, andere dürfen nicht ausgehen» Stimmungsfang bei den jungen Besuchern der Buchser Bar Guarany. Die Besucher sind sich der aktuellen Situation mehrheitlich bewusst. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, weniger auszugehen. Das Verständnis für die Massnahmen ist grösstenteils vorhanden. Michael Braun 07.11.2020, 05.00 Uhr

Einige Besucher lassen sich trotz der wegfallenden Happy Hour blicken. Bild: Michael Braun

Donnerstagabend im «Guarany» in Buchs: Wer die Bar noch von vor der Coronapandemie kennt, der würde sie kaum wiedererkennen. Zu Beginn der weitherum bekannten Happy Hour, die es zurzeit nicht mehr gibt, tummelten sich normalerweise unzählige Leute in und vor der Bar nahe dem Buchser Bahnhof. Zu Beginn dieses Abends jedoch kleben bloss einige Mittvierziger am Tresen und trinken ihr Feierabendbier. Die Atmosphäre ist weniger locker und gelöst.

Im Verlauf des Abends finden sich dennoch einige Junge in kleinen Gruppen ein. Die Stimmung ist gut aber keinesfalls ausgelassen. Für die Maskenpflicht auf den Verkehrsflächen haben nur zwei der rund 20 Befragten kein Verständnis. Bei den meisten wird sie klar akzeptiert. Dennoch vermissen viele die unbeschwerten Abende, die seit einiger Zeit der Vergangenheit angehören.

Die Nähe und Offenheit fehlt einigen

An einem Tisch sitzen drei Jugendliche, zwei mit auffälligem Schnauzbart, einer mit schwarzer Golferkappe. Einer sagt:

«Ich gehe seltener aus, da es dazu keine Gründe mehr gibt.»

Ebenso wie sein schnauzbärtiger Nachbar hat er jedoch Verständnis für die Massnahmen. Der dritte im Bunde findet diese lästig. Den dreien fehlt vor allem die Happy Hour, wie sie einstimmig zum Ausdruck bringen.

Zu Beginn der ursprünglichen Happy Hour sind deutlich weniger Leute da als vor Corona. Bild: Michael Braun

Anderswo ist ausgehen kaum mehr möglich

Am Nebentisch sitzen zwei junge Damen. «Wenn man sich erst einmal in einer Bar befindet, ist es in Ordnung», sagt die eine. Sie kommt aus Buchs und studiert zurzeit in Bern. «Dort ist Ausgehen im Moment kaum mehr möglich.» Sie fragt sich, ob die Sperrstunde wirklich sinnvoll ist, da sie selbst miterlebt habe, wie sich einige Feiern danach ins Private verschoben haben. Sie stellt fest:

«Wenn alles um 23 Uhr schliesst, gehen viele Junge in ein risikoreicheres Umfeld.»

«Wir vermissen vor allem die Nähe zu den Leuten», sagt ihre blonde Begleiterin, die aus Wangs kommt. Auch das Tanzen vermissen beide. Das bekommt man an diesem Abend von etwa der Hälfte der Befragten zu hören. «Wir sind in einem Alter, wo man hinausgehen will», fügt sie an. Dennoch verstehen beide die Massnahmen und halten sich daran.

Diese drei Besucher finden die Maskenpflicht in Ordnung. Bild: Michael Braun

Zu strenge oder zu lockere Massnahmen

Viele der Besucher sind froh, dass die Bars überhaupt noch öffnen dürfen. «Ich bin froh, dass wir nicht in Österreich sind», sagt ein zirka 20-Jähriger mit einer schwarzen Kappe. Er sagt:

«Seit vier Wochen war ich nun überhaupt nicht mehr in einer Bar.»

Sein Kollege findet die angeordneten Massnahmen zu wenig konsequent. «Meiner Meinung nach bringen diese zu wenig und müssten konsequenter sein, besonders mit den aktuellen Fallzahlen.»

Draussen sitzt bei den tiefen Temperaturen kaum jemand. Bild: Michael Braun

Wenige kritische Stimmen

Es gibt aber auch kritischere Stimmen. Ein etwa Fünfzigjähriger aus Buchs sagt:

«Ich finde den Maskenwahnsinn komplett übertrieben.»

Auch ein 29-Jähriger pflichtet ihm bei. «Die Masken helfen höchstens psychologisch.» Ihn stört es, dass die Massnahmen kaum hinterfragt würden. Er findet, dass die Maske den wichtigsten Teil des Gesichts verdeckt, was die Kommunikation zwischen den Leuten erschwere.

Umsetzbare Massnahmen und Optimismus

«Für uns ist es positiv, dass wir noch offen haben dürfen», sagt Remo Sturzenegger, Geschäftsführer der Buchser Bar Guarany. Es sei aber anstrengend, den ganzen Tag eine Maske zu tragen, und auf die Einhaltung der Massnahmen zu achten. Diese würden von den Besuchern gut eingehalten. «Nur vereinzelt gibt es Personen, die etwa ihre Personalien nicht angeben wollen.»

Remo Sturzenegger bei der Widereröffnung nach dem Lockdown. Corinne Hanselmann

Sturzenegger bemerkt, dass weniger Besucher kommen. Dies hänge auch damit zusammen, dass nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Vor der Coronapandemie seien teilweise bis zu zehn Personen an einem Tisch gesessen.

«Einige Leute haben Angst, andere dürfen vom Geschäft aus nicht ausgehen.»

Seit den neuen Massnahmen des Bundes gibt es auch die bekannte Happy Hour nicht mehr, die jeweils viele Besucher anlockte. Diese habe es auch bei der Wiedereröffnung nach dem Lockdown nicht gegeben, dennoch seien in jener Zeit mehr Besucher gekommen als im Moment. Vor allem in den letzten drei Wochen sei es ruhig geworden. Davor sei auch die Temperatur noch genug hoch gewesen, um im Freien zu sitzen.

Das Igluzelt, dass im Winter normalerweise vor dem Guarany steht, wird dieses Jahr nicht aufgebaut. Mit den üblichen Stehplätzen sei dies nicht möglich. «Die Massnahmen sind umsetzbar, daher machen wir das Beste aus der aktuellen Situation», resümiert der Geschäftsführer.