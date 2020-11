Ehemalige Train- und Artillerie-Soldaten aus der Region sind in Krisenzeiten Kameraden geworden Die Vereinigung ehemaliger Artillerie- und Trainsoldaten ist 100 Jahre alt. Die Jubiläumstagung 2020 musste ausfallen. Die Geburtsstunde war durch den ersten Weltkrieg geprägt. Hansruedi Rohrer 16.11.2020, 10.40 Uhr

Im Bild Trainsoldaten mit Fuhrwerk im Jahr 1923 an der Schönfeldstrasse in Buchs. Bilder: Archiv Hansruedi Rohrer

Seit 1920 existiert die Vereinigung, welche im laufenden Jahr mit den heutigen Mitgliedern aus Artillerie und Train das Jubiläum hätte feiern können. Doch die Corona-Pandemie «befahl» es anders.

Wenn nötig in Not geratenen Kameraden beistehen

Im Jahre 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg und auch in Anbetracht der im Jahr zuvor grassierten und noch nicht ganz abgeklungenen Spanischen Grippe, war die Situation ähnlich. Einige Wehrmänner fassten anlässlich der Beerdigung eines Waffenkameraden den Gedanken, sich einmal jährlich zu treffen und wenn nötig einem in Not geratenen Kameraden beizustehen.

Verladeübung mit Train und Divisionsstab in den 1930er-Jahren.

Sodann machte die Landsturm Train-Kompanie 40 ihre Kameraden auf eine konstituierende Versammlung auf Sonntag, 30.November 1919, in der «Traube» Azmoos aufmerksam. Train-Wachtmeister Johann Mullis aus Bad Ragaz leitete als Tagespräsident diese Versammlung. Und Korporal Caspar Eggenberger aus Grabs befürwortete speziell die Idee.

Im Vorwort des Protokolls dieser allerersten Versammlung steht deutlich: «Nach Abbruch des vierjährigen Krieges wurden in Anbetracht der guten Harmonie zwischen Soldaten und Offizieren einerseits und der vaterländischen Gesinnung der Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Landsturm-Train-Kompanie 40 andererseits die Frage aufgeworfen, ob es nicht angezeigt wäre, sich zu vereinigen und jährlich eine Zusammenkunft zu veranstalten.»

Geburtsstunde der Vereinigung war im Jahr 1920

Durch die lange und auch harte schweizerische Grenzbesetzung 1914 bis 1918 waren alle aktiven Soldaten zu einer echten und dauerhaften Kameradschaft zementiert worden. Da stand jeder für den andern ein, es musste durchgehalten werden.

Pferde-Ein- und Abschatzung für die Einteilung in die Truppe um 1933 in Walenstadt; Zweiter von links (mit Hut und Mantel) Veterinär Titus Benz.

Die eigentliche Geburtsstunde der Vereinigung geht jedoch zurückauf die erste Hauptversammlung vom 11.April 1920 im Gasthaus Traube, Walenstadt. Der neue Verein wurde mit dem Namen «Vereinigung ehemalige Angehörige der Landsturm-Train-Kompanie 40» aus der Taufe gehoben. Dieser Name blieb bis 1945.

«Mann und Ross, Mut und Kraft geeint»

Auf der ersten Seite des Gründungsprotokolls sind die folgenden Worte verzeichnet: «Seid gegrüsst, ihr alten Waffenkameraden, die euch ein liebes Stündchen noch vereint. Schön war es einst, durch Wald und Feld zu fahren, Mann und Ross, Mut und Kraft geeint. Wir stehen in der Erinnerung gutem Zeichen, der Kameradschaft sei dies all’s geweiht. Ihr wollt euch nochmals die Hände reichen im Angesicht der langentschwund’nen Zeit. Ihr wollt gedenken längst vergang’ner Stunden, da ihr dem Land mit unverbrauchter Kraft gedient; ihr habt die Mühen leicht verwunden, von Heimatsinn gewappnet und geschirmt.»

Stolze Männer: Am 15. April des Jahres 1970 feierte die Vereinigung in Grabs das 50-Jahr-Jubiläum.

Der erste Präsident war von 1920 bis 1937 Wachtmeister Johann Mullis, Bad Ragaz.

Neu kamen auch die Artilleristen dazu

Dann folgte die Krisenzeit der Dreissigerjahre, die wiederum einem Weltkrieg zusteuerte. Wer hätte gedacht, dass dieser von 1939 bis 1945 dauern würde. Erneut wurde die Armee mobilisiert. Nach Ende des Krieges 1945 stiessen immer mehr Artilleriefahrer und Kanoniere zur Vereinigung. Fortan war es die «Vereinigung älterer Artilleristen und Trainsoldaten».

Die Versammlungsorte wechselten immer wieder ab: Gasterland, Werdenberg, Sarganserland. Für die ehemaligen Waffenkameraden gab es nebst der Behandlung der Traktanden an der Tagung immer wieder auch Vorträge, Informationen und das Mittagessen mit gemütlichem Beisammensein. Das ist auch heute noch so.

Erste Vereins-Standarte am 13. April 1997 an der Tagung in Rüthi mit Fahnengotte Ruth Schneider und Fahnengötti Hanspeter Nigg.

im Hinblick auf die Armeereform 95 wurde 1990 das Wort «ältere» im Vereinsnamen durch «ehemalige» ersetzt. Die heutige Bezeichnung «Vereinigung ehemaliger Artilleristen und Trainsoldaten» pflegt also die Gesinnung und die ihnen überlieferte Kameradschaft ebenso weiter.

Ehemaliger Präsident war auch als 98-Jähriger aktiv dabei

Alwin Keller als 98-Jähriger an der Tagung im Jahr 2018.

Seit der Gründung haben immer wieder auch höhere Offiziere, Politiker, ehemalige Richter und Angehörige der Veterinär-Truppen der Vereinigung angehört. Als zehnter Präsident der Vereinigung stand in den Jahren von 1989 bis 2000 Alwin Keller im Amt. Sein Jahrgang 1920 (20.Mai) war zufällig auch das Geburtsjahr der Vereinigung. Der nach seinem Rücktritt aus dem Vorstand ernannte Ehrenpräsident besuchte weiterhin die Tagungen. Noch als interessierter 98-Jähriger an der Zusammenkunft vom 25.Februar 2018 im Restaurant «Löwenburg» in Lienz. Er verstarb am 1.Oktober des Jahres 2019.