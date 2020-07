Edith Pietrafesa: die kreative Frau, die vor Energie sprüht, fertigt Taschen aller Art Edith Pietrafesa schneidert und malt schon lange. An einem Tag der offenen Tür zeigt sie daheim in Sevelen verschiedene Werke und verkauft sie auch. Hansruedi Rohrer 09.07.2020, 06.20 Uhr

Edith Pietrafesa präsentiert einen Teil ihrer selbstgefertigten Stofftaschen in ihrem Zuhause an der Nordstrasse in Sevelen. Bild: Hansruedi Rohrer

Die gelernte Schneiderin Edith Pietrafesa, die mit ihrem Mann Enrico seit zwei Jahren in einer schmucken Wohnung an der Nordstrasse in Sevelen wohnt, sprüht nur so von Energie.

Die arbeitsfreudige Frau konzentriert sich schon seit mehr als 20 Jahren auf ihre Hobbys: Bilder malen, Puppen machen, basteln und vor allem das Kreieren verschiedenster modischer, farbiger Taschen aller Art. Und zwar von solchen mit Eleganz bis zu anderen im Landfrauenstil, Badetaschen und Taschen, die sie mit Stoffen aus fremden Länder anfertigt.

«Ich muss mich einfach beschäftigen»

Edith Pietrafesa verbindet ihr Flair für Farben und die Ideen für Neues auch zum Herstellen weiterer Gegenstände. Das alles zeigt sie am Samstag, 11. Juli, in ihrer Wohnung an der Nordstrasse 18 im 2. Stock von 13.30 bis 19 Uhr. Alle Besucherinnen und Besucher lädt sie zu Apéro und Kuchen ein.

Natürlich er hofft sich die muntere Frau auch einen Verkauf. «Damit es wieder Platz für Neues gibt», sagt sie augenzwinkernd. «Denn ich muss mich einfach beschäftigen.»

Von der Kindheit bis ins Rentenalter

Was an diesem Tag auch noch angeschaut und bestellt werden kann, ist ihre «vierteilige» Trilogie mit dem Untertitel «Ich tanzte nur einen Sommer». Es ist die in einem Buch zusammengefasste Lebensgeschichte der heute 75-jährigen Edith Pietrafesa-Adank.

«Ja, geboren bin ich 1945, aber auf die Welt kam ich erst später!», sagt sie und weist darauf hin, dass sie schon mit 18 Jahren heiratete. Jahrelang sei sie aber auch sehr einsam gewesen und habe niemandem davon etwas erzählt, erklärt sie weiter. Nun hat die gebürtige Wartauerin aus dem in ihrer Vergangenheit erlebten verschiedene Geschichten niedergeschrieben.

In der Schrift erzählt die Autorin gradlinig und auch ungeschminkt aus ihrem Leben. Und sie erklärt die «vier Teile» ihrer Trilogie. Und warum sie nur einen Sommer tanzte und auch schwierige Zeiten erlebte.

Freude am neuen Zuhause und am Zeigen ihrer Werke

Edith Pietrafesa-Adank wurde als jüngstes von fünf Kindern kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Nach den ersten unbekümmerten Schuljahren absolvierte sie die Lehre als Konfektionsschneiderin. Dann trat Enrico, ein Italiener, ins Leben der jungen Frau. Es folgte die Gründung der Familie. Als gelernte Schneiderin konnte Edith Pietrafesa später in verschiedenen Betrieben ihr Geld verdienen.

«Jetzt leben wir in unserem schönen, neuen Zuhause im Mehrfamilienhaus an der Nordstrasse», meint Edith Pietrafesa glücklich. Und voller Vorfreude: «Ich bin ja nur noch gespannt auf diesen, meinen Tag der offenen Tür am kommenden Samstag.»