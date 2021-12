E-Mountainbike Weltmeisterin Nicole Göldi: Das Leben als Profi hat begonnen Die Sennwalderin Nicole Göldi kann sich nun voll dem Radrennsport widmen. Um sich ideal auf die nächste Saison vorbereiten zu können ist allerdings ein finanzieller Zustupf von Nöten. Robert Kucera 03.12.2021, 05.00 Uhr

WM-Gold in der Disziplin E-Mountainbike trägt Früchte. Nicole Göldi konnte ihren ersten Profivertrag unterschreiben. Robert Kucera

Mit ihrem Weltmeistertitel im E-Mountainbike gelang Nicole Göldi im Herbst ein Meilenstein. Dieser brachte dann die nächsten Steine ins Rollen. «Ich kann Rad fahren, wenn andere arbeiten gehen», beschreibt die Sennwalderin die neue Situation. Die 19-Jährige hat in der Disziplin E-Mountainbike nun einen Profivertrag unterschreiben können. Schnell auf zwei Rädern unterwegs zu sein ist somit ihr Beruf.

Wie Göldi festhält, sind mit dem Vertrag Bike, Material, Startgelder und das tägliche Leben abgedeckt. Preisgelder von Rennen werden ihr Lohn sein. Eine Grossverdienerin ist sie allerdings nicht. Denn neben Training bleibt das Erschliessen von Einnahmequelle trotz Profivertrag eine wichtige Aufgabe. Aber auch organisatorisch liegt alles in ihren Händen. Während im Cross Country das Team für alles sorgt, ist Nicole Göldi als Einzelfahrerin unterwegs.

Der entscheidende Schritt zum Profivertrag: Nicole Göldi fährt am WM-Rennen der Konkurrenz davon. Niklas Hartmann

Profivertrag deckt nicht alle sportliche Kosten ab

Auf der Plattform «I believe in you» hat sie ihr privates Projekt lanciert. Mittels Crowdfunding will Nicole Göldi 5000 Franken erwirtschaften. «Wieso braucht die noch mehr Geld, wenn sie schon Profi ist?», stellt die E-Mountainbikerin die entscheidende Frage gleich selbst und beantwortet diese wie folgt: «Die Trainingslager im Süden sind recht teuer. Dazu kommen noch Krafttraining und auch der Trainer. Mountainbikefahren ist nun mein Job. Und denn will ich gut machen.»

Um im Sommer an den E-Mountainbikerennen zu glänzen sind die Trainingslager aus Sicht Göldis sehr wichtig. In ihrem ersten Profijahr will Göldi alles richtig machen und setzt deshalb voll auf die Karte E-Mountainbike. «Radquer stellt einen hohen Aufwand dar. Ich will lieber eine gute Vorbereitung auf die die Profisaison machen», erläutert die Sennwalderin, dass sie ihrem Status als Profi von Beginn weg gerecht werden wolle.

Projekt Nicole Göldi: https://ibelieveinyou.ch/de/project/1144/traum-vom-e-mtb-profi.