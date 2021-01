Sevelen Seveler Start-up-Unternehmen will E-Mobilität wirtschaftlich nutzen und ein nachhaltiges Fahrzeug entwickeln Einst war es eine Zufallsbekanntschaft, heute tüfteln die drei jungen Männer in Sevelen an einer Zukunftsinnovation. Ende 2021 will die DDP Innovation GmbH ihren elektrischen Mehrzwecktransporter im realen Einsatz testen und zudem einen Weltrekord brechen. Corinne Hanselmann 03.01.2021, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrik Koller (von links), David Pröschel und David Koller entwickeln einen elektrischen Mehrzwecktransporter. PD

Elektromobilität dort einsetzen, wo sie wirtschaftlich und ökologisch am sinnvollsten ist. Das ist das Motto der Start-up-Gründer David Pröschel, David Koller und Patrik Koller. Sie entwickeln derzeit einen elektrischen Mehrzwecktransporter für den Kommunal- und Landwirtschaftsbereich.

Mit ihrer Firma DDP Innovation GmbH sind sie seit Anfang 2020 an der Guschastrasse 42 in Sevelen ansässig. «Wir haben eine Liegenschaft gesucht, wo wir zusammen leben und arbeiten können und gleichzeitig unsere Leidenschaften Mountainbiken und Skitouren ausleben können. Sevelen bietet dafür die besten Voraussetzungen», erzählt David Pröschel gegenüber dem W&O.

«Wir haben das alte Werkstattgebäude energetisch saniert, Wohnräume für uns gebaut und mit Hilfe einer grossen Solaranlage und einer Holzheizung auf CO 2 -neutralen Betrieb umgerüstet.»



In eineinhalb Jahren sollen erste Fahrzeuge ausgeliefert werden

Der erste Prototyp des elektrischen Mehrzwecktransporters ist zurzeit im Bau. Er soll Ende 2021 bereit sein für den Testbetrieb im realen Einsatz. «Ab Mitte 2022 können dann die ersten Kundenfahrzeuge ausgeliefert werden», so David Pröschel.



Sie lernten sich im Kindesalter kennen

David Pröschel (30) und die Brüder David (28) und Patrik (26) Koller sind seit über 20 Jahren eng befreundet. «Wir haben uns zufällig kennen gelernt, als David Pröschel im Engadin in den Ferien war», erzählen die drei jungen Unternehmer. David und Patrik Koller sind in La Punt aufgewachsen, David Pröschel in Zürich. Heute leben und arbeiten sie in Sevelen, was ziemlich genau in der Mitte zwischen den Herkunftsorten liegt.

Das Trio begeistert sich schon lange für Fahrzeugtechnik und Nachhaltigkeit.

«Wir haben Freude daran, eigene Projekte zu starten und waren der Meinung, dass eine eigene Firma der beste Weg wäre, um vorwärtszukommen.»

Gesagt, getan: Sie gründeten 2018 die DDP Innovation GmbH. David Koller ist gelernter Polymechaniker und Maschinenbauingenieur FH, Patrik Koller ist Schreiner Techniker HF und David Pröschel ist Bauführer mit Ausbildung als Hochbaupolier.

E-Fahrzeug muss besser und günstiger sein

Ökologisch unterwegs zu sein, ist den jungen Männern wichtig. «Wir sind im Alltag grundsätzlich immer mit Zug und Velo unterwegs. Dafür besitzen wir Generalabonnemente für uns und die Velos», so David Pröschel. «Das ist die schnellste Art der Fortbewegung, und nach wie vor ökologischer als ein Elektrofahrzeug.»

Beruflich setzen sie aber voll auf Elektromobilität und entwickeln derzeit einen elektrischen Mehrzwecktransporter für den Kommunal- und Landwirtschaftsbereich. «Der Grundgedanke war, dass die Elektromobilität zuerst dort eingesetzt werden soll, wo sie wirtschaftlich und ökologisch am meisten Sinn macht. Denn unserer Meinung nach sollte niemandem ein Elektrofahrzeug durch Steuern und Einschränkungen aufgezwungen werden, sondern es sollte gekauft werden, weil es schlichtweg besser und günstiger ist als ein herkömmliches.»

David Koller bei der Arbeit in der Werkstatt in Sevelen. PD

Verschiedene Punkte sprechen für die Elektrifizierung

Aber warum ausgerechnet ein Mehrzwecktransporter? Ein Elektrofahrzeug habe aufgrund der geringen Lautstärke Vorteile bei langsamer Fahrt innerorts. Aber auch bei Stop-and-go sowie Bergauf- und Bergabfahrten, aufgrund der dort möglichen Rückgewinnung von Energie. Ein kleiner Einsatzradius sei ebenfalls ein Pluspunkt, weil so die Batterie klein dimensioniert werden kann. Ausserdem könne durch viele Betriebsstunden der höhere Anschaffungspreis durch die geringeren Betriebskosten mehr als kompensiert werden. David Pröschel sagt:

«Wenn man alle diese Faktoren betrachtet, bleibt gar kein anderer Schluss übrig, als dass die Kommunalfahrzeuge elektrifiziert werden müssen.»

Es gibt zwar bereits kleinere elektrische Kommunalfahrzeuge. Diese sind in vielen Fällen ausreichend. «Aber es sind meist sehr einfache Fahrzeuge für den Einsatz auf befestigten Strassen ohne viel Zuladung und Hydraulikgeräte», erklärt der Fachmann.

«Im Sektor der Mehrzweckgeländetransporter ist unser Fahrzeug das erste auf dem Markt, abgesehen von einigen einzelnen nachträglich umgerüsteten Prototypen.»

Und wer soll ein solches Fahrzeug kaufen? «Grundsätzlich ist jede Gemeinde, die einen Mehrzwecktransporter betreibt, ein potenzieller Kunde. Die Kommunalbetriebe sind auch unsere erste Zielgruppe, gefolgt von Skigebieten und Landwirtschaftsbetrieben», antwortet David Pröschel.

Innosuisse und Startfeld unterstützen das Vorhaben

Das noch junge Unternehmen durfte nach der Gründung auf Unterstützung durch Innosuisse, die schweizerische Agentur für Innovationsförderung, und Startfeld, dem Netzwerk für Innovationen und Start-ups rund um den Säntis, zählen. «Startfeld und Innosuisse waren für uns enorm hilfreich», sagt David Pöschel rückblickend.

«Sie haben uns in entscheidenden Phasen mit Beratung und Zugang zu Fachleuten geholfen.»

«Beispielsweise konnten wir die rechtliche Beratung bei der Ausarbeitung von Partnerschaftverträgen über Startfeld finanzieren. Ebenso die Organisation der Buchhaltung, welche in einem Start-up immer einen sehr schweren Stand hat. Ein zentraler Punkt ist das Netzwerk, das wir über Startfeld generieren konnten. Häufig führt ein Kontakt zum anderen und am Ende ergibt sich eine spannende Zusammenarbeit.»

Mit Beratungen das Beste herausholen

Zurzeit ist die DDP Innovation GmbH mit dem Bau des Fahrzeugs ausgelastet. «Wenn das läuft, wird ein wichtiges Geschäftsfeld die Beratung zum wirtschaftlichen Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Planung der Peripherie wie Werkzeuge oder Solaranlagen sein. Wir können uns auch vorstellen, Engineering-Dienstleistungen in diesem Bereich anzubieten», so Pröschel.

Im besten Fall werden nämlich bei Käufern des elektrischen Mehrzwecktransporters alle Handgeräte wie Motorsägen, Laubbläser und Motorsensen ebenfalls auf Batteriebetrieb umgerüstet. «Die Batterien können tagsüber direkt am Fahrzeug aufgeladen werden und die Arbeitsleistung kann sogar verbessert werden. Gleichzeitig sinken Lärm- und Schadstoffbelastung in den Wohngebieten massiv», begründet Pröschel.

«In Kombination mit einer richtig dimensionierten Solaranlage auf Werkhofgebäuden kann eine Gemeinde so den Betrieb komplett CO 2 -neutal gestalten.»

Sie wollen einen Rekord knacken



Mit dem elektrischen Mehrzwecktransporter, den David Pröschel, David und Patrik Koller für den Verkauf an Kommunal- und Landwirtschaftsbetriebe entwickeln, wollen sie zudem einen Rekord brechen: Die grösste erreichte Höhe über Meer mit einem Motorfahrzeug. Die Expedition «Peak Evolution» soll im kommenden Herbst beginnen.



Erkundungstour in Chile im Januar 2019 mit dem Gipfel im Hintergrund. PD

Der Ojos del Salado ist mit einer Höhe von 6893 Metern der höchste aktive Vulkan der Erde und der höchste Gipfel in Chile. Diesen Gipfel wollen die drei Männer mit dem umgebauten und auf elektrischen Antrieb umgerüsteten Aebi Transporter erklimmen. Unterwegs wird das Fahrzeug von einer ausklappbaren Solaranlage mit Strom versorgt. David Pröschel sagt:

«Das Höhenweltrekord-Projekt ‹Peak Evolution› ist auf Kurs und kann hoffentlich im nächsten Winterhalbjahr durchgeführt werden.»

Im Oktober will das Team in Sevelen starten und mit dem Fahrzeug den Weg nach Chile in Angriff nehmen, per Strasse und Schiff. Nach Akklimatisation und Erkundungsfahrten wollen sie dann im Januar 2022 versuchen, den Rekord zu brechen.

So sehen die ausklappbaren Solar-Elemente aus. PD

«Das Projekt erfüllt zwei wichtige Aufgaben: Es stellt sicher, dass das Fahrzeug in vernünftiger Frist fertiggestellt wird und verhindert endlose Terminüberschreitungen wie bei anderen Fahrzeugprojekten», so Pröschel.

«Alle beteiligten Lieferanten und Partner haben ein fixes Datum, an dem das Fahrzeug fertig sein muss, weil das Startfenster für die Expedition klein und nur einmal pro Jahr offen ist.»

Die zweite Aufgabe sei, das Fahrzeug in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, sodass potenzielle Kunden davon erfahren. «Wir können so auch die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs beweisen und Skeptiker ruhigstellen», ist Pröschel überzeugt.



«Vielleicht motiviert unser Tun auch andere»

Kürzlich ist das Fernsehen SRF auf die Unternehmer aufmerksam geworden, weil sie an Aufnahmen für einen Dokumentarfilm über den Höhenweltrekordversuch «Peak Evolution» arbeiten. «Dass SRF uns für die Sendung ‹Innovationen für Morgen› angefragt hat, freute uns natürlich extrem», so Pröschel.

«Es hilft uns, unsere Vision einem breiteren Publikum zu vermitteln, und motiviert vielleicht auch andere mit einer verrückten Idee, an das Gelingen zu glauben und sie umzusetzen.»

«Innovationen für Morgen» wird am Dienstag, 5. Januar, 21.05 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt. Bereits ab 4. Januar ist die Reportage auf www.srf.ch/play/tv zu sehen.