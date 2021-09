Wartau Einblicke in die Arbeit untertage: Ortsgemeindewanderung führte durch die Stollen des Schollbergs An der Wartauer Ortsgemeindewanderung erhielten die Teilnehmenden tiefe Einblicke in den Schollberg. Weil die Zeiten für die Forstwirtschaft anspruchsvoller geworden sind, haben die Einnahmen aus dem Steinbruch über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen. Michael Kyburz 22.09.2021, 12.02 Uhr

Beginn der Führung beim Steinbruch Schollberg. Bilder: Michael Kyburz

Nach einem Jahr Unterbruch lud die Ortsgemeinde Wartau am vergangenen Sonntag wieder zu einer öffentlichen Ortsgemeindewanderung ein. Statt wie in den vergangenen Wanderungen führte die diesjährige nicht über Wiesen und durch Wälder, sondern zum Steinbruch Schollberg in Trübbach.

Paul Schlegel, Verwaltungsratspräsident der Ortsgemeinde Wartau, begrüsste mit einer kurzen Ansprache die rund 60 Teilnehmenden zum Wandertag. «Neben dem Wald hat der Steinbruch eine besondere Bedeutung fürs Wartau», erklärte Paul Schlegel. Die Zeiten für die Forstwirtschaft seien anspruchsvoller geworden. Deshalb haben die Einnahmen aus dem Steinbruch über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Die Baustoff Schollberg AG hat bereits seit 1934 die Abbaurechte auf dem Boden der Ortsgemeinde und muss dieser deshalb Pacht entrichten. Bis in die 80er-Jahre wurden noch übertage Baustoffe abgebaut. Später erfolgte die Ausrichtung auf den Untertageabbau.

Kalkablagerungen aus urzeitlicher Vergangenheit

Nach der Begrüssung von Seiten des Steinbruchs durch die Geschäftsführerin Ursina Jenny wurden vier Gruppen gebildet. So konnte sichergestellt werden, dass die geltenden Massnahmen eingehalten werden konnten.

Mit Helm und Leuchtweste ausgestattet, konnte die Führung durch Informationsstände und in die Stollen des Schollbergs beginnen. Vor dem Eingang in das rund 18 Kilometer lange Stollengeflecht gab Betriebsleiter Kurt Roduner einen Einblick über die Beschaffenheit und die Verwendung des Gesteins.

«Der Schollberg besteht aus hochwertigem und feinkörnigem Kalkstein.»

Der Kalk stammt aus Ablagerungen von einem urzeitlichen Meer, das vor rund 135 Millionen Jahren den heutigen Steinbruch überlagerte. Aus dem Material wird Kies und Sand in zahlreichen unterschiedlichen Grössen hergestellt.

Einblicke in die Arbeit untertage

Bilder: Michael Kyburz

Das Betreten des Steinbruchs fühlt sich fast so an, als würde man eine andere Welt betreten. «Die Temperaturen in den Stollen liegen stets im Bereich von 10 bis 13 Grad, bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 Prozent», erklärt der Betriebsleiter.

Vor den Wandergruppen eröffnete sich ein Stollenwerk mit riesigen Ausmassen. Die Stollen sind 12 Meter breit und reichen 18 Meter in die Höhe. Zwischen den Stollen bleiben jeweils Pfeiler mit einer Stärke von 20 bis 30 Metern stehen, die ein Einstürzen der Schächte verhindern. In den lang gestreckten Stollen stellten die Organisatoren in Nischen ihre Maschinen und Gerätschaften vor, die sie für den Abbau und Abtransport des Gesteins benötigen.

Vom Sprengstoff und dem genauen Platzieren der Ladungen bis hin zur Bohrung und dem Zerkleinern von grösseren Brocken erklärten die Fachleute mit viel Mühe ihre Arbeit im Berg.

Am Schluss gab es ein Mittagessen im Ortsgemeindeschuppen



Nach rund eineinhalb Stunden gelangte die Wandergruppe über den Aufbereitungsturm wieder ans Sonnenlicht. An zwei weiteren Posten erhielten die Teilnehmenden Einblick in die organisatorischen und rechtlichen Schritte, die ein Steinbruch durchlaufen muss, damit weitere Stollen oder das Wiedereinlagern von Material in den Berg gestattet wird.

Der Wandertag endete mit einem Mittagessen im Ortsgemeindeschuppen in Trübbach.