DTV Weite: Trophäensammlung erweitern

(pd) Seit Mitte August bereitet sich der DTV Weite auf die Schweizer Meisterschaften vor. Kleine Anpassungen wurden schnell umgesetzt, somit blieb reichlich Zeit für die Feinheiten. Der Fokus wurde auf die Wertungskriterien gesetzt. «Als Leiterin war es für mich dieses Jahr sehr wichtig, dass jede Turnerin nach jedem Training mit einem starken und selbstbewusstem Gefühl nach Hause geht», so Oberturnerin Milica Pavicic. Das Motto der Weite-Turnerinnen für Trainingseinheiten und Wettkampf ist klar: «Es gibt nur ein Gas – Vollgas.»

Die Jugendriege scheint für die Titelkämpfe gerüstet: Im September erreichte sie an zwei Wettkämpfen vordere Platzierungen. Das Leiterteam hat auf diese Saison hin ein neues Programm gestaltet. Der Fokus wurde auch hier auf die Technik gesetzt. «Wir wollen mit beiden Teams in den Final und unsere Trophäensammlung mit einer Medaille oder einer Auszeichnung erweitern», meldet Pavicic Ambitionen an.