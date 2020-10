Drohnen und Paintball im Wald: Die Natur der W&O-Region steht dieses Jahr, auch durch Corona, unter höherem Druck Dieses Jahr stieg der Andrang auf die Natur erheblich, doch das blieb nicht ohne Folgen für die Tiere. Die Natur ist wieder in und war besonders im Lockdown höher frequentiert als in den Jahren zuvor. Michael Braun 11.10.2020, 12.00 Uhr

Das Wandern wird seit einigen Jahren auch bei den Jungen immer beliebter. Heini Schwendener

Wildcamper die unerlaubt Feuern, Biker die abseits der Wege unterwegs sind, Drohnenpiloten und Wanderer die Tiere aufschrecken. All das stellte man in den Wäldern der Region dieses Jahr vermehrt fest. Die Förster und Wildhüter bemerkten viel mehr Besucher.

Das dürfte für die Bergbeizen und Seilbahnen ein schönes Zeichen sein, doch die hohe Nutzung brachte auch Spannungen zwischen den einzelnen Benutzergruppen und zwischen Mensch und Natur. Der Besuch der Natur ist dabei kein Problem, wenn man sich an die Regeln hält und sich rücksichtsvoll verhält, so Regionalförster Philip Näf.



Das Erlebnis Natur als neue Modeströmung

«Die Zunahme der Wald- und Naturbesucher bemerkt man auch im Werdenberg», so Näf. Er gehe davon aus, dass es mit dem Lockdown und dem allbekannte Abstandhalten viele Menschen in die Natur getrieben hat. Dieser Outdoortrend gelte für alle Benutzergruppen, auch wenn man oft nur von der Zunahme an Bikern höre. Er sagt:

«Die Mountainbiker richten in der Natur nicht mehr Schaden an als die anderen Benutzergruppen»

In diesem Jahr habe man etwa Drohnenfliegen, Sterne beobachten und auch vermehrter E-Biking beobachten können. Sogar Spuren von Paintballschlachten und Wildcampern habe man entdeckt, sagt Näf.

Das Mountaibiking erfreut sich zurzeit hoher Beliebtheit. Heini Schwendener

Weniger Touristen durch geschlossene Bergbahnen

In den Bergen des Obertoggenburgs habe man während der Zeit im Lockdown das Gegenteil festgestellt, so Regionalförster Christof Gantner. Dies, da die Bergbahnen, welche normalerweise viele Touristen anlocken, geschlossen waren. Im Sommer habe man auch im Obertoggenburg viel mehr Leute beobachtet. Im Tal habe man dies bereits im Frühling schon bemerkt. Er stellt fest:

«Die Leute hatten im Lockdown auf einmal Zeit. Sie hatten keine Termine, Verpflichtungen und keine Vereinsanlässe. Anstatt ins Fitnessstudio, gingen viele in die Natur»

Dieser Ansturm habe aber auch damit zu tun, dass es immer mehr Erlebnismöglichkeiten wie der Klangweg neu entdeckt wurden. Der Wildhüter des Obertoggenburgs, Urs Büchler glaubt, dass es ist ein Grundbedürfnis vieler Menschen ist, ihren Ausgleich in der Natur zu finden. «Die Freitzeitsportarten und die Erschliessungen der Landschaft haben in den vergangenen Jahren permanent zugenommen» so ist es einfacher denn je, sich fast überall und auf unterschiedlichste Weise draussen zu bewegen»

Viele Personen suchen in der Natur einen Ausgleich zum stressigen Alltag. Heini Schwendener

Wandern abseits der Wege belastet die Fauna

Selbst wenn sich viele Leute in der Natur ordentlich Benehmen, bemerkten die Förster und Wildhüter der Region auch häufiges Fehlverhalten. Philip Näf sagt, dass viele Leute sich nicht an Absperrungen halten, was vor allem beim Holzen lebensgefährlich sei. Er konstatiert:

«Im Moment brauchen wir immer einen Mann mehr, der aufpasst, dass niemand durch die Gefahrenzone läuft»

Selfiespots als Touristenmagnet

Dies stellte man auch im Toggenburg fest, so Gantner. In seiner Waldregion sei ausserdem vermehrt ausserhalb von Feuerstellen gefeuert worden. Das Hauptproblem sei aber, wenn sich Leute nicht auf den offiziellen Wegen bewegen, so Büchler. «Wenn mir jemand den Fund eines toten Wildtiers meldet, frage ich mich manchmal, wie der Anrufer da hingekommen ist.» Auch die hellen Stirnlampen, die vor allem bei Nachtaktivitäten zum Einsatz kommen, seien ein grosses Problem für die Tiere. Philip Näf bemerkt zudem, dass viele Leute nur für ein Foto an sogenannte Selfiespots, wie etwa auf der Staubern, stundenlang wandern.

Die Staubern ist weitherum als Selfiespot bekannt Corinne Hanselmann

Der Mensch setzt die Tierwelt unter Druck

«Tiere nehmen die Anwesenheit des Menschen generell als Gefahr wahr, je auffälliger sich diese verhalten, desto schwieriger ist das für die Tiere.» Die Wildtiere fliehen bei Störungen und trauen sich mehrere Stunden nicht mehr hervor, so Büchler. Kommt dies mehrmals vor, wird der Lebensraum für sie nicht mehr nutzbar. Dadurch würden Balzrituale und das Anfressen von Fettreserven schwierig.

Im Werdenberg konnte man dieses Jahr nicht nur die Präsenz vieler Ausflügler sondern auch die vieler Hirsche feststellen. PD

Im Obertoggenburg hätten die Tiere, mit steilem und unwägbarem Gelände aber auch Lebensraum, der nicht so stark belastet sei, so Gantner. Aktivitäten auf den Wegen und bei Tageslicht seien aber kein Problem, wie auch Büchler und Näf bestätigen. Um die Tiere vor mehr Besuchern zu schützen, habe man Wildruhezonen genauer signalisiert und Verbotshinweise für Wildcamper aufgehängt, so Büchler. Der Wald sei als solches durch das Gesetz gut geschützt. «Das ist für den Wald als eines der letzten Stückchen Natur wichtig»,so Näf. Regionalförster Gantner merkt an:

«Die Leute dürfen gerne in den Wald kommen und die Natur beobachten. Solange man sich an die Verhaltensregeln hält und respektvoll mit der Natur umgeht ist das kein Problem».