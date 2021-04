Buchs/Grabs/Sevelen Drittklässler feierten Erstkommunion Damit möglichst viele Angehörige dabei sein konnten, wurden die Werdenberger Kinder für die Erstkommunion in Gruppen aufgeteilt. 22.04.2021, 11.49 Uhr

Buchs, Gruppe 1. PD Buchs, Gruppe 3. PD Sevelen, Gruppe 1. PD Sevelen, Gruppe 2. PD Buchs, Gruppe 2. PD Grabs, Gruppe 1. PD Grabs, Gruppe 2. PD

(pd) Am Ostermontag feierte die Pfarrei Sevelen mit den Drittklässlern die erste Heilige Kommunion. Am Weissen Sonntag, 11. April, konnten die Kinder aus Buchs, am 18. April jene aus Grabs und Werdenberg die Erstkommunion feiern.

Aufgrund der Situation wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt und diese speziellen Gottesdienste in Sevelen und Grabs zweimal, in Buchs dreimal gefeiert, sodass möglichst viele Angehörige dabei sein konnten. Zum Ein- und Auszug begleiteten zwei Trompeter die Erstkommunikanten.

Die Erstkommunionen der Pfarreien Wartau, Gams und Sennwald werden im Juni nachgeholt.