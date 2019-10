Am Donnerstagnachmittag ist es auf der St.Gallerstrasse zu einer Auffahrkollision von zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Es entstand Sachschäden in der Höhe von über 20000 Franken.

Drei Verletzte nach Auffahrkollision in Sargans

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der St.Gallerstrasse zu einer Auffahrkollision von zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Es entstand Sachschäden in der Höhe von über 20000 Franken.

Drei Verletzte nach Auffahrkollision in Sargans

Drei Verletzte nach Auffahrkollision in Sargans Am Donnerstagnachmittag ist es auf der St.Gallerstrasse zu einer Auffahrkollision von zwei Autos gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Es entstand Sachschäden in der Höhe von über 20000 Franken.

Eine 35-Jährige prallte mit ihrem Auto in das Auto des 75-Jährigen. (Bilder: Kapo)

(wo/kapo) Eine 35-Jährige war mit ihrem Auto in Richtung Trübbach unterwegs. Als das vor ihr fahrendes Auto eines 75-Jährigen auf Höhe der Hausnummer 31 anhielt, um nach links abzubiegen, bemerkte sie dies zu spät. In der Folge prallte ihr Auto frontal in das Autoheck des 75-Jährigen. Er und seine 74-jährige Beifahrerin sowie die 35-jährige Frau wurden leicht verletzt.

Die beiden älteren Personen wurden mit der Rettung ins Spital gebracht. Die 35-Jährige gab an, selbstständig einen Arzt aufzusuchen, wie die Polizei mitteilt.