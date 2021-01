Dorfbrand Gretschins Innert Minuten obdachlos: Als eine Feuersbrunst in Gretschins die Häuser von 30 Menschen zerstörte Heute vor genau 90 Jahren brannte es in Gretschins. Glück hatte die Dorfkirche: Eine grosse Linde schützte das Gotteshaus gegen das Feuer. Heinrich Seifert 31.12.2020, 05.00 Uhr

Zwei völlig demolierte Wohnhäuser nach dem Brand. Insgesamt wurden 30 Personen an Silvester 1930 obdachlos. Bild: Archiv Heinrich Seifert

Es war in der Nacht auf den 31. Dezember 1930. Ein stürmischer Wind aus Südwesten, «der Gunzni», heulte durchs Werdenberg, als nach zwei Uhr morgens ein unglücklicher Funke, in einem Stall beim heutigen Kirchenparkplatz von Gretschins, sein Zerstörungswerk begann.

Dank eines jungen Oberschaners, der zu dieser Zeit auf dem Heimweg von seiner Liebsten war und sofort Alarm schlug, waren keine Menschenleben zu beklagen. Sieben Gebäude im unteren Teil von Gretschins waren innert kurzer Zeit in Vollbrand. 30 Personen waren innert Minuten obdachlos.

Drei Personen konnten sich nur dank eines Sprungs aus dem Fenster retten. In den Flammen geblieben sind ein Pferd, drei Rinder, eine Ziege und ein Schwein. Nichts als ein paar Kleidungsstücke konnten gerettet werden.

Die zwei Feuerweiher waren bald leergepumpt

Hand in Hand arbeiteten unter der Leitung des damaligen Feuerwehrkommandanten Hans Sulser die Feuerwehren aus Azmoos, Trübbach, Oberschan, Weite, Malans und Gretschins. Aus dem benachbarten Liechtenstein waren die Feuerwehren Vaduz und Balzers im Einsatz. Aus Sevelen rückte die Feuerwehr mit einer Motorspritze an, die während zwölf Stunden ununterbrochen in Betrieb war.

Gross war der Wasserbedarf. Wohl hatte Gretschins eine Wasserversorgung, aber die genügte nur für die Speisung eines einzigen Hydranten. Die zwei damals zur Verfügung stehenden Feuerweiher waren bald leergepumpt. Da Oberschan über eine grössere Wasserversorgung verfügte, wurden etliche Schlauchleitungen bis zum «Chropfabrünneli» etwas unterhalb Oberschans gelegt. Von dort floss das Wasser im Strassenseitengraben und über eine Wiese in den Feuerweiher beim Dorfeingang (Matlinis) von Gretschins.

Der alte Lindenbaum oben links schützte die Kirche vor der Gluthitze der umliegend brennenden Häuser. Im Vordergrund eine von vier Mann handbetriebene Löschwasserpumpe. Bild: Archiv Heinrich Seifert

Linde vor der Kirche zog sich tiefe Brandwunden zu

Die Hitze des nahe an der Friedhofsmauer brennenden Hauses gefährdete die Kirche und die davor stehende Linde. Mit ihren sieben Stammästen hat sich der mächtige Baum der Hitze erfolgreich zur Wehr gesetzt und damit wohl auch die Kirche vor Schaden bewahrt. Die Überlieferung besagt, dass die Linde während der Pestzeit im Jahr 1629 auf ein Grab gepflanzt wurde, in dem am gleichen Tag sieben Männer mit dem Vornamen Hans begraben wurden. Der Baum trägt seit dem Dorfbrand vor 90 Jahren tiefe Brandwunden. Die Angst, dass die Linde eingehen könnte, war gross, aber im Frühling grünte und blühte sie wieder.

Die Brandgeschädigten konnten alle in der Nähe untergebracht werden. Der damalige Gretschinser Pfarrer Ulrich Heller hatte alle Hände voll zu tun, gingen doch die Geldspenden und Naturalgaben unter seiner Aufsicht an die Brandgeschädigten. Die Solidarität aus der Schweiz und dem benachbarten Liechtenstein war gross. Schon bald einmal sahen sich Kirchenvorsteherschaft und Gemeinderat veranlasst, den Zuwendungen per Lokalpresse Einhalt zu gebieten.

Der untere Teil von Gretschins samt Linde und Kirche nach dem Brand. Bild: Archiv Heinrich Seifert

Vier Familien haben ihr Heimwesen am selben Platz wieder aufgebaut. Ein lediges Geschwisterpaar konnte ein leerstehendes Haus im Dorf übernehmen. Drei Familien sind damals aus Gretschins weggezogen.

Hinweis:

Heinrich Seifert, Jahrgang 1932, hat die Geschehnisse des Dorfbrandes aus den Erzählungen seiner Eltern und aus Zeitungsberichten zusammengetragen. Die Familie Seifert war über drei Generationen Messmer in Gretschins.