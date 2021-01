Reiche Beute Diebespaar von Waschkellern magisch angezogen Das Kreisgericht in Mels verurteilt ein kriminelles Pärchen aus Tschechien. Reinhold Meier 25.01.2021, 05.00 Uhr

Einnahmequelle für das Diebespaar: Der gute alte Münzbehälter in der Waschküche. Bild: PD

Die Zahl der Einbrüche in den beiden Anklageschriften füllt stolze 54 Seiten, alles verübt in kaum zehn Wochen. Dabei gingen sie teils einzeln, teils miteinander vor, der Ertrag war oft kaum der Rede wert, lag meist im zweistelligen Bereich. Hier fielen mal ein Koffer und ein paar Einmachgläser an, deren Inhalt man gleich am Tatort verzehrte. Dort gab’s 24 Coladosen zu finden oder fünf Liter Olivenöl.