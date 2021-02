Buchs «Die Zerstörung tut innerlich weh»: Grosse Solidarität für Vogelpark Nicht nur der Lockdown beutelt den Greifvogelpark Buchs, sondern auch Naturgewalt. Ohne Spenden würden die Reparaturkosten dem Park das Genick brechen. Nun läuft eine Spendenaktion. Corinne Hanselmann 01.02.2021, 05.00 Uhr

Lucien Nigg musste seine Riesenseeadler vorübergehend umquartieren, weil ihre eigenen Gehege durch die enorme Schneelast einen Totalschaden erlitten. Corinne Hanselmann

Lucien Nigg kämpft um sein Lebenswerk.

«Der Greifvogelpark muss weiterleben. Ich kämpfe für die Tiere, sie sind mir das Wichtigste.»

Das sagt er beim Rundgang durch den derzeit wegen Corona geschlossenen Park im Rietli. Es bietet sich ein Bild der Zerstörung. Als Mitte Januar rund 75 Zentimeter Schnee fielen, haben mehrere Adler- und Geiergehege einen Totalschaden erlitten. Die tonnenschwere Schneelast hat Metallträger und Holzbalken zerbrochen und Gitter zerrissen.

Die Adlergehege wurden vor zehn Jahren gebaut. Der 67-jährige leidenschaftliche Greifvogelhalter sagt:

«In den vergangenen Jahren hatten wir nie so viel und so schweren Schnee – das war jetzt zu viel. In der Nacht vom 14. auf den 15. Januar fielen die Gehege wie ein Kartenhaus zusammen.»

Der schwere Schnee hat Metallträger und Holzbalken zerbrochen. Lucien Nigg

Adler konnten eingefangen werden

Als Lucien Nigg den Schaden entdeckte, musste er sofort reagieren. «Obwohl Gitter zerrissen war, sind die Adler zum Glück nicht rausgeflogen. Wir haben sie in den kaputten Gehegen einfangen und vorübergehend umquartieren können.» Befriedigend sei die Situation aber nicht.

«Für Riesenseeadler ist dieses Gehege viel zu klein, aber so sind sie wenigstens in Sicherheit.»

Lucien Nigg

Diese Woche beginnt die Firma Jetzer Metallbau aus Grabs damit, die kaputten Adlergehege abzubrechen und neu aufzubauen. Dies dauert rund drei Wochen und kostet weit über 100’000 Franken, wie Lucien Nigg sagt. «Es haben nicht nur die grossen Adlergehege gelitten, wir müssen auch einige der kleineren Gehege der Eulen reparieren.» Damit durch die weiteren Schneefälle der vergangenen Woche keine noch grösseren Schäden entstehen konnten, hat der Greifvogelpark die Gehege mit zusätzlichen Stützen gestützt.

Futterkosten von 10’000 Franken pro Monat

Nach der behördlich angeordneten monatelangen Schliessung im vergangenen Frühling musste der Greifvogelpark Buchs kurz vor Weihnachten erneut die Tore für die Besucher schliessen. Das beliebte Ausflugsziel wird seit 20 Jahren mit viel Herzblut von Zora und Lucien Nigg betrieben. Der Park ist die Heimat von 220 Tieren 79 verschiedener Arten. Im Winter ist der Park normalerweise von Freitag bis Sonntag geöffnet, auch Führungen gibt es. «In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr wollten viele Besucher kommen, aber wir durften sie wegen des Lockdowns nicht reinlassen», erzählt Lucien Nigg gegenüber dem W&O.

Zahlreiche Familien besuchen den Park jährlich, wenn er nicht wegen Corona geschlossen bleiben muss. Corinne Hanselmann

Aufgrund der monatelangen Schliessung und der dadurch fehlenden Einnahmen ist die finanzielle Situation des Greifvogelparks sonst schon angespannt. Denn die Vögel wollen trotz Pandemie weiterhin gefüttert, der Park unterhalten und der Mitarbeiter bezahlt werden. Allein für die artgerechte Ernährung – die Vögel fressen pro Monat rund 1700 Kilogramm Fleisch, Fisch, Insekten und anderes Futter – kommt monatlich ein Betrag von rund 10’000 Franken zusammen.

Zahlreiche externe Auftritte, etwa in Hotels im Berner Oberland, in Altersheimen oder für Fotoshootings, entfielen wegen Corona. «Dieses Geld hätten wir dringend gebraucht», sagt Lucien Nigg. Durch die Umquartierung der Adler werden diese wahrscheinlich im kommenden Frühling auch nicht brüten. Dadurch entsteht weiterer Schaden, denn Nigg hat die Jungvögel jeweils gut verkaufen können. «Auch den Tieren fehlen die Besucher», sagt er beim Gang durch den Park. Er merke dies ihrem Verhalten an.

Im Park bietet sich ein Bild der Zerstörung. Corinne Hanselmann

Hilferuf in den sozialen Medien

Mit einem Hilferuf und Fotos der zerstörten Gehege wandte sich Lucien Nigg auf Facebook an die Fans des Greifvogelparks. Er schrieb:

«Und wieder hat es uns erwischt.»

Viele boten ihre Unterstützung an. Vor zehn Tagen haben Zora und Lucien Nigg dank Unterstützung einer Kollegin eine Online-Spendensammlung starten können. Schnell zeigte sich: Die Solidarität gegenüber dem Greifvogelpark ist riesig. Bis Sonntag spendeten rund 600 Personen. Es kamen bereits über 48000 Franken zusammen. «Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht erwartet», so Lucien Nigg.

«Wir spüren eine riesige Solidarität von Leuten aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland.»

Die vielen positiven Rückmeldungen zeigen ihm:

«Der Greifvogelpark ist nicht einfach nichts, sondern ein Kulturgut, das weiter bestehen soll.»

Die Spendensammelaktion läuft nach wie vor.

Mit Führungen wird den Besuchern Wissenswertes rund um die Greifvögel näher gebracht. Corinne Hanselmann

«Wir hatten durch den Lockdown in diesem Jahr sehr wenig Einnahmen. Das Geld, das wir über den Sommer erwirtschaftet haben, hätte knapp gereicht, um im Winter über die Runden zu kommen. Dass die Tiere Futter haben und der Mitarbeiter Zahltag. Aber das mit den defekten Gehegen hätte uns ohne diese Unterstützung wohl das Genick gebrochen. Wir hätten den Wiederaufbau nicht finanzieren können», sagt Nigg.

«Es hätte mir das Herz gebrochen, wenn ich deshalb den Park hätte schliessen müssen. Ich kann nur allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön aussprechen. Ich werde das nie vergessen.»

220 Tieren 79 verschiedener Arten bietet der Greifvogelpark ein Zuhause. Corinne Hanselmann

Hoffnung auf Härtefallbeiträge ist gleich null

Einen Antrag, um Härtefallbeiträge zu bekommen, hat der Greifvogelpark Buchs gestellt. Dies, nachdem Tierparks nachträglich in die Härtefallregelung aufgenommen wurden und die Grenze der nötigen Stellenprozente gesenkt wurde. Bescheid bekommen hat Lucien Nigg bisher nicht. Er sagt: «Meine Hoffnung ist gleich null, dass wir in den Genuss von Beiträgen kommen.» Auch dem Buchser Stadtrat hat er kürzlich ein Gesuch um Unterstützung eingereicht.

«Es tut innerlich weh, wenn das Lebenswerk durch Naturgewalt zerstört wird.»

Aber er kämpfe weiter, sagt Nigg. So wie in den vergangenen 20 Jahren, als er und seine Frau Zora «mit vier Händen» den Park am Leben erhalten haben, ohne je Ferien zu machen. «Das erwirtschaftete Geld haben wir immer in den Park gesteckt.»

