Die Werdenberger Schloss-Festspiele haben einen Plan A und einen Plan B, wie sie ihre Oper Carmen aufführen könnten Die Kulturszene hat es nicht leicht derzeit. Bis 27. Mai weiss niemand, ob und wie Proben und Aufführungen von kleineren und mittleren Veranstaltungen im Sommer durchgeführt werden können. Die Vorbereitungen der Werdenberger Schloss-Festspiele laufen dennoch weiter. Alexandra Gächter 19.05.2020, 13.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Tribünen könnten bei der Oper Carmen im August 2020 für Abstand sorgen. Bildskizze: PD

Für die Kulturszene ist der 27. Mai ein entscheidender Tag. Der Bundesrat wird an diesem Tag informieren, wann Veranstaltungen bis 1000 Personen wieder durchgeführt werden dürfen und ab wann gemeinsame Proben wieder erlaubt sind.

Unklar ist, was für Sicherheitsmassnahmen im August gelten werden. Weder vom Bundesrat noch vom Schweizerischen Bühnenverband gibt es bis heute ein detailliertes Sicherheitskonzept – ein solches ist derzeit in Erarbeitung. Für die Direktion der Werdenberger Schloss-Festspiele ist dies wertvolle Zeit, die ungenützt verstreicht. Daher hat sie bereits ein eigenes Sicherheitskonzept erstellt, welches sich bei Bedarf im August anwenden liesse.

Plan A: Neues Setting für die Oper

Damit die geplante Opernaufführung allen Sicherheitsaspekten gerecht werden kann, gehen die Organisatoren sogar so weit, dass sie das gesamte Setting von Grund auf überdenken und neu planen. Im Vordergrund steht das Schaffen von mehr Platz und ein Ambiente, das trotz Sicherheitsvorschriften einer Oper gerecht wird.

Deshalb geht «Carmen» für einmal etwas vom Seeufer weg und verschiebt die ganze Infrastruktur in Form einer Arena mit drei kleineren Tribünen stärker auf den Marktplatz. Kuno Bont, Leiter der Direktion und Regisseur der Oper Carmen sagt:

Kuno Bont, Künstlerischer Leiter der Werdenberger Schloss-Festspiele, Werdenberg



Bild: Mareycke Frehner

«So reduzieren sich die Berührungspunkte im Publikum, die Bühne würde vergrössert und die Abstände können eingehalten werden. Damit ist auch für die Auftritte des Chores sicherheitsmässig genügend Platz vorhanden.»

Vorteilhaft wirkt sich für die Werdenberger Schloss-Festspiele jetzt aus, dass sie sowieso jedes Mal die Infrastruktur neu erstellen müssen. Die drei Tribünen haben keine festen Sitzreihen mehr, sondern eine freie Bestuhlung, die als Einzelsitze, Paarsitze oder wie im Restaurant als Gruppensitze angeordnet werden können.

Plätze können individuell bereitgestellt werden

Da die neuen Tribünen nur noch drei oder vier Stufen haben und demzufolge mehr Platz vorhanden ist, kann für jeden Gast den sicherheitstechnischen Anforderungen gemäss eine individuelle Bestuhlung eingerichtet werden. Dank des elektronischen Anmeldesystems können die Plätze für jede Vorstellung individuell bereitgestellt werden. Kuno Bont sagt:

«Die Bühne ist leicht erhöht, so dass von jedem Platz aus ein guter Blick auf das Bühnengeschehen gegeben ist.»

Die «Chorproben» der Oper Carmen finden derzeit per Videokonferenz statt. Bild: PD

Plan B: Oper Carmen wird im Juni 2021 aufgeführt

Die Mehrheit in der Verwaltung und in der Direktion befürwortet aufgrund der aktuellen Lage die Durchführung im August 2020. Vorausgesetzt ein öffentlicher Anlass mit 500 Personen kann im August durchgeführt werden und vorausgesetzt das Sicherheitskonzept lässt die Oper weiterhin als Oper erscheinen. Ist dies nicht möglich, könnte Plan B zum Tragen kommen: Eine Verschiebung der Oper Carmen auf Juni 2021.

Abklärungen für Verschiebung laufen

«Der leider vom Belegungsplan des Marktplatzes abhängige Zeitpunkt ist nicht gerade ideal, obwohl uns die Stadt Buchs sehr entgegen gekommen ist. Auch in Bezug auf die Proberäumlichkeiten gibt es einen Engpass», sagt Kuno Bont, Leiter der Direktion. Die Abklärungen, ob alle Solistinnen und Solisten auch 2021 zur Verfügung stehen, laufen. Bis jetzt sieht es gut aus. Auch beim Orchester.

Niemand gibt Garantie, dass Situation im Juni 2021 besser ist

Leider könnte sich die angekündigte Rezession sowohl bei den Eintritten als auch beim Sponsoring bemerkbar machen. Die Bewerbung der Oper würde zusätzliche Mittel erfordern und niemand gibt eine Garantie, dass die Situation im Mai/Juni 2021 wirklich besser ist als heute. Kuno Bont sagt:

«Dennoch wäre eine Verschiebung bewältigbar und besser als eine komplette Absage.»

Die Direktion wird Jörg Gantenbein zum Corona-Sicherheitsdelegierten ernennen. Er ist der Initiant und mitbeteiligt am schweizerischen Schutzkonzept, welches in Zusammenarbeit mit grossen Theaterhäusern der Schweiz im Entstehen ist.

Viel Flexibilität und Einsatz

«Das Konzept zeigt heute bereits, dass Nähe auf der Bühne nicht völlig ausgeschlossen ist, sondern unter gewissen Umständen und mit Begrenzungen stattfinden kann», so Bont. Kann die Oper wie geplant im August aufgeführt werden, so bedeutet das nicht nur viel Flexibilität und Einsatz bei der Organisation, sondern auch beim Chor.

Die Chormitglieder proben derzeit zuhause. Durch regelmässige Videokonferenzen werden sie bei ihrer Arbeit unterstützt. «Das Aufholen der Proben ist möglich» «Weil die Tonqualität bei Videokonferenzen nicht ideal ist, beschränken sich die Konferenzen auf das Proben des französischen Gesangtextes und den Rhythmus», heisst es. Der Chor habe bereits eine grosse Probeleistung erbracht. Kuno Bont sagt:

«Wir sind überzeugt, dass das Aufholen der entgangenen Proben möglich ist. Vor allem wenn weiterhin alle mit Herzblut dabei sind und der Direktion ihr Vertrauen aussprechen.»

Die Verantwortlichen der Werdenberger Schlossfestspiele fühlen sich ihrem Kulturauftrag, aber auch all den Menschen, die Freude am Gesang haben und schon viel Energie in das Projekt investiert haben, in diesen schwierigen Zeiten ganz besonders verpflichtet.

«Wir haben grossen Respekt vor den bereits erbrachten Leistungen und der Unterstützung, die uns von allen Seiten entgegengebracht wird. Deshalb wird der bevorstehende Entscheid auch gut überlegt», sagt Kuno Bont.