Die Vorbereitungen für die Fasnacht 2021 laufen trotz Coronavirus an. Die Ungewissheit bleibt aber: Herrscht dann die Hygiene- statt der Fasnachtsmaske? Die Fasnachtsgesellschaften in der W&O-Region und im Fürstentum Liechtenstein setzen auf Flexibilität bei der Planung für die Fasnacht 2021. Anmeldungen für die grossen Umzüge werden bereits verschickt. Alles, was Kosten verursacht, wird aber so lange wie möglich hinausgeschoben. Michael Braun und Thomas Schwizer 14.09.2020, 13.59 Uhr

Ein Bild aus coronafreien Zeiten: Die Ausschreibungen für die Teilnahme am Umzug der Wartauer Fasnacht 2021 gehen in diesen Tagen raus. Bild: Mario Viecelli

Die Fasnacht 2021 steht auf wackligen Füssen. Für die Veranstalter in der W&O-Region bringt die Vorbereitung in Coronazeiten eine grosse Planungsunsicherheit. Zwar werden in der Schweiz Grossveranstaltungen ab Oktober wieder erlaubt sein. In letzter Zeit steigende Fallzahlen und eine befürchtete Verschlechterung der Situation im Winter bereiten aber Sorge und lassen eine Verschärfung der Vorschriften für grössere Anlässe befürchten.

Wafa 2020 wurde ein Opfer des Coronavirus

Bereits an der Fasnacht 2020 machte die Pandemie der Wartauer Fasnacht (Wafa) einen dicken Strich durch die Rechnung. Das Veranstaltungsverbot, das der Bundesrat Ende Februar erliess, traf die Veranstalter unverhofft. Sehr kurzfristig mussten alle Anlässe abgesagt werden. Die Folge: Das 15-Jahr-Jubiläum der Wafa musste um ein Jahr verschoben werden.

In anderen Gemeinden, wo die Fasnachtsaktivitäten früher stattfanden, konnten sie aber noch durchgeführt werden.

Grobplanung für Wafa 2021 läuft – mit bestimmten Vorbehalten

Obwohl das Coronavirus die Wafa Anfang März dieses Jahres verhindert hat und Covid-19 noch immer Schutzmassnahmen bedingt: Für die Fasnacht 2021 führt die Wafa die Grobplanungen bereits durch, schildert Rolf Hobi. Der Wafa-Präsident hält fest:

«Was man machen kann und muss wird jetzt im Voraus geplant.»

Jedoch werde man vorerst keine Verträge unterzeichnen und nur bis an jenen Punkt planen, an dem Kosten entstehen. Denn durch die kurzfristige Absage von diesem Jahr entstanden finanzielle Einbussen für die beteiligten Vereine und die Wafa.

Wafa will Mitte Januar definitiv über Umzug entscheiden

Verträge mit Musikgruppen, Stromanschlüsse, Bewilligungsgebühren und Kosten für den Bau von Barwagen fielen an. Dies ist gemäss Hobi aber verkraftbar, da man diese Planung seit vielen Jahren durchführt und stets mit den gleichen Partnern zusammenarbeite.

Ob die Moosfürz an der Wafa 2021 auftreten können, wird sich erst im Februar aufgrund der dannzumaligen Coronalage entscheiden. Bild: Mario Viecelli

Nach der Hauptversammlung vom vergangenen Freitag wird die Wafa eine Information an Umzugsgruppen und Vereine versenden, in der man eine definitive Entscheidung bis Mitte Januar ankündigt. So will man sich im Fall einer Absage vor Unkosten schützen.

Auch in Gams laufen die Vorbereitungsarbeiten

«Speziell für den Umzug laufen inzwischen die routinemässigen Vorbereitungsarbeiten», sagt Peter Vetsch vom Rettungscorps in Bezug auf die Gamser Fasnacht 2021. Vor zehn Tagen habe man an die Umzugsteilnehmer aus dem Vorjahr die Ausschreibung bzw. Einladung verschickt, und bereits hätten 22 Gruppen sich angemeldet, stellt Vetsch fest. Die Rückmeldungen seien zumeist positiv.

«Sie finden es positiv, dass wird den Umzug durchführen wollen.»

Gleichzeitig ist auch Peter Vetsch realistisch. Angesichts der ungewissen Entwicklung der Coronakrise bis zur Fasnacht 2021 halte man alle kostenmässigen Ausgaben so lange wie möglich zurück. Dies geschieht in der Hoffnung, dass man früh genug sieht, ob die Situation dann einen Umzug zulässt oder ob er nicht möglich sein wird. Abstand halten und Contact Tracing sei bei den vielen Zuschauern, die jeweils nach Gams kommen, sicher nicht möglich, schränkt Vetsch ein.

Auch für Maskenball und Guggenparty ist die Unsicherheit gross

Sogar noch grösser als für einen Umzug im Freien ist gemäss Peter Vetsch in Bezug auf die Coronavirus-Situation die Ungewissheit für die Durchführung der Fasnachtsanlässe 2021 innerhalb von Gebäuden.

Die Gämselibögg sind ein fester Bestandteil der Gamser Fasnacht. Bild: Christian Imhof

So seien zwar auch die traditionellen Veranstaltungen wie der Maskenball und der Guggenabend in Gams angedacht. Die organisierenden Gamser Guggenmusiken seien sich aber im Klaren darüber, dass heute noch absolut keine Gewissheit vorhanden ist, ob eine Durchführung im Februar möglich sein wird.

Auch due Junggugga Gams hoffen, dass die traditionellen Anlässe wie Maskenball und Guggenparty in Gams stattfinden können. Bild: PD

Alles wird davon abhängig sein, wie die Coronasituation in der Schweiz dannzumal ist und welche Schutzmassnahmen und Vorschriften für Veranstaltungen dann gelten werden.

Durchführung steht auch in Liechtenstein auf der Kippe

In der Schweiz werden Grossveranstaltungen ab dem 1. Oktober mit vorgeschriebenen Schutzkonzepten wieder erlaubt sein. Das könnte sich aber bei einer Zuspitzung der Coronasituation wieder ändern. Auch Fasnachtsveranstalter im Fürstentum Liechtenstein können deshalb noch nicht einschätzen, wie die Lage in einem halben Jahr sein wird.

Harry Hasler von der Narrenzunft Schaan sagt:

«Wir wissen derzeit nicht ob die Fasnacht in gewohnter Weise oder überhaupt stattfinden kann.»

«Insbesondere bei den grossen Veranstaltungen wie dem Umzug und dem Monsterkonzert bin ich aber skeptisch, ob diese durchgeführt werden können – jedenfalls nicht in der bisherigen Form», schildert er weiter.

«Wir werden auf jeden Fall kein Risiko eingehen und die Situation von Woche zu Woche neu beurteilen. Die Gesundheit hat absolute Priorität. Auch wenn eine Absage sicher wehtun würde.»

Das sagte Larissa Klein, Präsidentin der Fasnachtsgesellschaft Vaduz, zum «Liechtensteiner Vaterland»:

Auch eine «abgespeckte» Fasnacht kommt in Frage

Der Präsident der Wafa, Rolf Hobi, teilt diese Ansicht, ist jedoch optimistisch:

«Es ist zu früh um die Flinte ins Korn zu werfen. Ich gehe aktuell von einer möglichen Durchführung aus.»

Rolf Hobi kann sich auch eine «abgespeckte» Version der Fasnacht vorstellen. Mit gewissen Abstrichen und Auflagen müsse man rechnen, so der Präsident. Allfällige Schutzkonzepte werde man aber erst kurzfristig aufstellen, da sich die Situation schnell ändern könne. Man würde das 15-Jahr-Jubiläum der Wafa sehr ungern noch ein weiteres Mal verschieben. Zudem wäre ein erneuter Ausfall auch finanziell sehr schlecht, verrät Rolf Hobi.

Auch bei den Fasnachtsgesellschaften im Liechtenstein komme eine «abgespeckte» Version der Fasnacht in Frage.