«60+» als neuer Begriff für Senioren aller Art: Die Vielfalt macht den Reiz aus In drei Werdenberger Gemeinden ist der Name «60+» bereits etabliert. Hanspeter Thurnherr

Ein Infoanlass 60plus - wie hier 2018 in Grabs - kann auch kabarettistisch-unterhaltsam einen Blick in eine mögliche Zukunft im Alter werfen. Bild: Hanspeter Thurnherr

Region Im Jahre 2006 organisierte die Alterskommission der Gemeinde Grabs erstmals eine «Infoveranstaltung 60+». Kürzlich fand der 14. Anlass dieser Reihe statt. «Die Herausforderung für uns ist, jedes Jahr ein Thema zu finden, das von jungen Senioren bis zu den Ältesten Interesse weckt», sagt Sepp Süess als Mitglied der Alterskommission. Inzwischen ist der nachmittägliche Anlass, der jeweils mit einem Zvieri endet, ein gesellschaftliches Ereignis. Dieses Jahr nahmen in der Mehrzweckhalle 340 Seniorinnen und Senioren teil. In der Regel ein Vortrag und musikalische Umrahmung, dazu Infostände, welche das Angebot in der Gemeinde für Seniorinnen und Senioren vorstellen, bilden das Konzept. Doch dieses ist variabel. Vor einem Jahr begeisterte beispielsweise das Kabarettduo «Strohmann-Kauz» als «Altersheim-Senioren».

Die Kommission entwickelte im Auftrag der Gemeinde auch das Konzept «Leben im Alter», das heute mit seinen Leitsätzen und Zielen für alle «60+»-Bereiche zur Führungsrichtlinie geworden ist. «Die Website «Grabs Netz 60+» bietet zudem eine übersichtliche, einfache und verständliche Auflistung der Institutionen und Ansprechpersonen für Senioren», erläutert Sepp Süess ein weiteres Projekt. Jährlich organisiert die Kommission auch mindestens eine Zusammenkunft der ortsansässigen Institutionen mit Bezug zum Alter. Austausch und besseres Kennenlernen ist das Ziel. Aus der Alterskommission heraus entstand zudem die «Arbeitsgruppe 60+» mit dem Ziel, Freiwillige zu finden, welche Treffen oder Wanderungen organisieren.

In Buchs gibt es das Angebot seit April 2016

Im April 2016 lud die Stadt Buchs erstmals Seniorinnen und Senioren zum «Informationsanlass 60+» ein, sich über das Leben im Alter in Buchs und über das Altersleitbild zu informieren, eigene Ideen einzubringen und sich mit Gleichaltrigen auszutauschen. Ein Themenparcours regte dabei zum Nachdenken über die wichtigsten Angebote im Alter an. Ein offenes Singen ergänzte den Anlass. Ausgangspunkt war der «Runde Tisch», welcher die Koordination und den Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen der Altersarbeit in Buchs fördert und unter anderem das Altersleitbild erstellt und aktualisiert.

In Sevelen unterstützt eine Gruppe Freiwilliger

Die Institutionen arbeiten bei der Organisation der «Infoanlässe 60+» zusammen und bieten daneben, wie auch die Kirchen, spezifische eigene Angebote für Personen über 60. «Es geht uns jeweils darum, eine breite Bevölkerung anzusprechen und ins Boot zu holen», sagt Ludwig Altenburger, der im Stadtrat für das Ressort Gesundheit/Alter zuständig ist. Dabei ist er sich bewusst, dass «leider ein Teil der Leute nicht zu erreichen ist». Der Erfolg der Anlässe sei unterschiedlich, je nach Thema, Wetter und Datum. Das Thema Wohnen etwa habe viele Direktbetroffene angesprochen. In der Nachbargemeinde gibt es die Gruppe «Sevelen aktiv 60plus», um Alleinstehenden ein Zusammensein zu bieten. Seit mehreren Jahren organisiert die Gruppe deshalb am ersten Donnerstag im Monat eine Wanderung innerhalb der Gemeinde. Ausserdem lädt sie von April bis November am dritten Donnerstag im Monat zum Bocciaspiel und im Januar und Februar zum Kaffee-Höck. Dazu gibt es im Frühling und Herbst einen Vortrag über aktuelle Themen.

«An den Bocciatagen wird jeweils schon ab 10 Uhr gegrillt, ebenso ab 18 Uhr am Tag des Liechtensteiner Fürstenfestes», erzählt Gruppenmitglied Hans Tobler und ergänzt: «Die Gemeinde finanziert uns die Inserate, die unsere Anlässe ankündigen.» Das Angebot wird oft durch die Teilnehmer weiterempfohlen. Zum Kaffee-Höck kämen zwischen 10 und 30 Personen, die Vorträge besuchen zwischen 40 und 80 Personen – auch Auswärtige. Die Gruppe leistet ihre Arbeit als Freiwillige.