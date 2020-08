Die Uniun Rumantscha Rezia Bassa freute sich an der Hauptversammlung auf ein Wiedersehen und übergab nach 33 Jahren den Dirigentenstab Eugen Casanova, Vereinsmitglied seit über 45 Jahren und Ehrendirigent, gibt nach 33 Jahren Leitung des (in den Verein integrierten) Chors den Dirigentenstab weiter an Monica Arpagaus, die den Chor nun ad interim weiterführen wird. Susan Rupp 20.08.2020, 05.00 Uhr

Hans Stricker und Autor Valentin Vincenz genossen sichtlich die Atmosphäre. Bild: Susan Rupp

Alexi und Marcus, die bekannten romanischen Liedermacher aus der Surselva, singen einige ihrer bekannten Lieder – mit im Gepäck haben sie ausserdem eine neue CD. Das Publikum wiegt und wippt schnell im Takt und singt beim Lied «Bi da seveser» mit. Übersetzt würde es heissen: «Schön, sich wiederzusehen» – und genau dieses Gefühl ist vor Ort trotz geltender Hygienevorschriften und Abstandhalten zu spüren.

Atmosphäre lasse sich nicht einfach übersetzen

Hans Stricker, ehemaliger Professor für Romanisch an der Universität Zürich, hält dann eine Laudatio auf das neue Buch von Valentin Vincenz. Wobei neu vielleicht nicht der richtige Ausdruck ist. Denn «Il Multè fatal» ist die eigentliche Urversion des bereits bekannten «Der Fluch der Gletschermühle». In der neu erschienenen romanischen Version wird dieselbe Geschichte erzählt, aber in des Autors Muttersprache Romanisch. Es handle sich aber ausdrücklich nicht um eine Übersetzung, denn Atmosphäre lasse sich nicht einfach übersetzen, so Stricker.

Humorvoller Rück- und Ausblick

Für die Hauptversammlung verschieben sich die Vereinsmitglieder ins Restaurant. Mit viel Abstand – und doch zusammen– sitzt man da und lauscht dem Rückblick des Präsidenten aufs Vereinsjahr. Rinaldo Caduff kündigt «la part schetscha dalla sera» – den trockenen Teil des Abends – an, aber mit Bildern und viel Humor angereichert wird die Versammlung sehr kurzweilig abgehandelt.

Im vergangenen Jahr haben sich die Mitglieder das ganze Jahr hindurch immer wieder getroffen, sei das auf dem Pizol, bei einem Kochkurs in Unterterzen, beim Dorfbadhallenkonzert in Bad Ragaz, zum 100-Jahr-Jubiläum der Lia Rumantscha in Zuoz oder beim Fest der Kulturen in Sargans.

Nach 33 Jahren den Stab weitergeben

Im Hinblick auf das laufende Jahr erwähnt der Präsident die Anlässe, die vor Mitte März gerade noch hätten durchgeführt werden können (unter anderem ein Blick hinter die Kulissen von RTR), aber auch die fünf geplanten Programmpunkte, die Corona zu Opfer gefallen seien (beispielsweise das gemeinsame Konzert mit dem Chor aus Schiers). Dann richtet er den Blick nach vorn. Im September steht nun beispielsweise der Spaziergang durch die Bündner Herrschaft an, dann wird auch wieder zusammen gekocht und Ende Jahr soll es noch nach Quinten gehen.

Die Traktanden werden schnell und unkompliziert abgehandelt, sodass mehr Zeit bleibt für die in diesem Jahr etwas speziellen Punkte. Eugen Casanova, Vereinsmitglied seit über 45 Jahren und Ehrendirigent, gibt nach 33 Jahren Leitung des (in den Verein integrierten) Chors den Dirigentenstab weiter an Monica Arpagaus, die den Chor nun ad interim weiterführen wird. Es brauche nach der langen Coronapause sicher viel Arbeit, um den Glanz der Stimmen wieder hervorzubringen, meinte sie und sagte abschliessend, sie freue sich auf die erste Probe im September, nach rund einem halben Jahr Unterbruch.

Im übertragenen Sinne den Hut gezogen

Eine Laudatio auf Eugen Casanova hielt Fidelia Staub. War sie es doch, die ihn vor 33 Jahren zur Gründung des Chors überredet hatte. Die erste Probe hätten damals 10 Mitglieder bestritten, jetzt sind es über 40 Sängerinnen und Sänger.

Staub blickte zurück auf Highlights des Chors («das sind die Dorfbadhallenkonzerte») sowie auf den Superlativ schlechthin: Das letztjährige Konzert im Kursaal Bad Ragaz, wo so viel Publikum aufmarschiert sei, dass man noch Stühle habe auftreiben müssen. Fidelia Staub zieht wörtlich und im übertragenen Sinne den Hut vor Eugen Casanova, die Versammlung applaudiert lange und nachdrücklich. Natürlich darf bei so viel Reden übers Singen auch das Singen an sich nicht fehlen: Zusammen stimmen alle – zu Ehren des abtretenden Dirigenten – «Il Sursilvan egl iester» an.

Brücke zwischen den Idiomen

Andreas Gabriel, Generalsekretär der Lia Rumantscha ad interim, bedankt sich am Ende für die Einladung und erwähnt, seitens Lia Rumantscha habe man grosses Interesse, was vereinsmässig ausserhalb des romanischen Sprachgebietes gemacht werde. Alberto Palaia, Präsident der Surselva Romontscha, zeigt sich beeindruckt davon, dass die Uniun Rumantscha Rezia Bassa die Möglichkeit habe, eine Brücke zwischen den einzelnen Idiomen zu bauen. «Da s‘entupar, da viver sco Romontschs, buca mo Sursilvans» – um sich zu treffen, zu leben als Rätoromanen.