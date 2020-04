Die Trockenheit stellt für die Gemüse- und Obstanbau-Branche kein Problem dar. Respekt hat man aber vor Frost. Nur wenig Niederschlag und die ständige Gefahr einer frostigen Nacht – der Frühling hält Bauern und Betriebe, die Gemüse und Obst anbieten, auf Trab. Doch nicht vor Probleme. Robert Kucera 17.04.2020, 11.23 Uhr

Knochentrocken an der Oberfläche: Auf vielen Feldern kommt man derzeit nicht herum, zu bewässern. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

«Es war ein milder Winter. Wir haben etwas Vorsprung», erklärt Werner Schlegel, Geschäftsleiter von Schlegel Gemüsebau in Buchs. Die Kulturen der Gemüsebauorganisation Müller Azmoos AG, gibt Peter Zogg (Leiter Anbau) Auskunft, sind «eine Woche früher dran».

Dass sich die Natur im Jahr 2020 etwas früher entwickelt hat, hat auch der Inhaber vom Weingut Rohner in Sax, Otto Rohner, festgestellt. «Die Trauben sind etwas früher dran. Aber es hält sich in Grenzen. Die Trockenheit hat das Wachstum zurückgehalten. So bleibt es im Rahmen.»

Gewappnet für frostige Nächte

Der Vorsprung von Mutter Natur hat seine Schattenseiten. Denn je grösser die Pflanze ist, desto empfindlicher ist sie. Frostige Nächte würden sich verheerender auswirken, als wenn die Pflanze erst in einem früheren Stadium des Wachstums wären. Deshalb hat Rohner kaum Bedenken für seine Trauben, was Frost um die Nullgradgrenze angeht. «Tiefer sollte es aber nicht gehen.»

Da das Augenmerk der Müller Azmoos AG dem Lagergemüse gilt, sieht Zogg für die Karotten, Kartoffeln sowie Zwiebeln noch keine Probleme. In Schwierigkeiten gerate man erst, wenn es deutlich unter null Grad kalt ist. «Dann sollte man schauen, dass man sofort eine Frostschutzberegnung macht.» Beim Industriespinat ist dagegen der Schaden beim Frost vor zwei Wochen bereits angerichtet. Hier wurde dem Gemüse bei Temperaturen deutlich unter der Nullgradgrenze arg zugesetzt.

«Angst vor Frost habe ich nicht. Das ist eben Natur. Aber Respekt», sagt Schlegel. Jenes Gemüse, das unter freiem Himmel wächst, wird bei Frostgefahr halt doppelt abgedeckt. Anderes Gemüse dagegen gedeiht derweil indoor. Wenn es kälter wird, müsse man gemäss Schlegel etwas heizen.

Trockenheit stellt kein Problem dar

Der ausbleibende Regen und die damit verbundene Trockenheit sieht man dagegen locker. «Die Produzenten müssen die Felder vermehrt bewässern», äussert sich Peter Zogg. «Bewässern ist uneingeschränkt möglich, es hat genügend – und die Schneeschmelze beginnt ja erst noch», sagt Werner Schlegel. In einer guten Lage ist Otto Rohner. Auf seinen Reben in der Bündner Herrschaft ist das Bewässern erlaubt und bereits passiert. In Sax sei dies zurzeit nicht mal nötig, wie er erklärt: «Hier hat der Boden eine andere Beschaffenheit, er ist schwerer. Der Boden kann das Wasser gut zurückhalten.» Die Reben zehren von der genügend grossen Feuchtigkeit unter der Oberfläche.

«Die Trockenheit ist nur oberflächlich zu spüren», hält Schlegel fest und verweist ebenfalls auf die Reserven im Boden. Es reicht völlig aus, im normalen Rahmen zu bewässern, ein Sonder-Effort sei nicht nötig. Selbst die sogenannte Trockenheit stellt er in Frage. «Von einer solchen redet man, wenn vier bis fünf Monate lang Regenfälle selten sind plus hohe Temperaturen herrschen.»

«Bei uns ist alles im grünen Bereich», vermeldet Zogg. Man sei derzeit in einer guten Lage. Wie er erklärt, klappe die Bewässerung im April effizienter als beispielsweise Ende Mai, wenn die Tage länger und die Sonneneinstrahlung intensiver ist. Für unter freien Himmel angebaute Kartoffeln, so ergänzt Zogg, herrscht sogar absolutes Wunschwetter. Die Kartoffeln müssen im Moment nicht mal bewässert werden.