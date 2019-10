Die Tage des Ferienclubs in Sevelen vergehen wie von Zauberhand «Zauberhafte Tage» – unter diesem Motto findet diese Woche der Kinderferienclub im Schulhaus Galstramm in Sevelen statt.

Zauberkünstler Danini entführte die Kinder in eine magische Welt. (Bilder: PD) Anschliessend hatten sie selbst Gelegenheit, in die Rolle eines Zauberers zu schlüpfen.

(pd) Am Dienstag entführte der Zauberkünstler Danini die Kinder der 1. bis 5. Klasse in eine magische Welt. Auch in den kommenden Tagen erwartet die Kinder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. Zum kostenlosen Kinderferienclub sind alle Kinder herzlich eingeladen. Er wird von den drei Kirchgemeinden in Sevelen veranstaltet und findet noch bis Freitag jeweils von 14 bis 16.30 Uhr statt. Den Abschluss bildet am Sonntag um 9.30 Uhr ein ökumenischer Familiengottesdienst in der Aula Galstramm mit Theateraufführung.