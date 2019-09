Die SP Wartau hat der Kreispartei die ökologischen Aspekte der Gemeinde nähergebracht Einmal mehr konnte bewiesen werden, dass die biologische Vielfalt in dieser Gemeinde nachhaltig gepflegt wird. Jedes Jahr ist eine Sektion Gastgeber und führt ihre Gäste durch die Gemeinde, diesmal war es die SP Wartau.

Im interessanten Rahmen vor Ort ökologische Aspekte aus Wartauer Sicht diskutiert. Bild: PD

(pd) Co-Präsident Bruno Willi konnte am letzten Sonntag eine interessierte Gruppe im Wartau willkommen heissen. Das Thema hat auch Nationalrätin Claudia Friedl bewogen, ihre Bemühungen in Bern und deren regionalen Auswirkungen vor Ort zu besuchen.

Viel für den heutigen Zustand geleistet

Vor Jahren haben sich der Gemeinderat, die Ortsverwaltung und auch die Umweltgruppe bemüht, die ökologischen Aspekte der Gemeinde nachhaltig zu verbessern. Die Ergebnisse konnten nun vor Ort nachvollzogen werden. Paul Schlegel. Präsident der Ortsgemeinde, führte die Gruppe zu zwei Projekten. Zuerst wurde die Giessenlandschaft besucht. Eindrücklich konnte das Ergebnis dieser Intervention nachvollzogen werden. Es wurde den Besuchern aufgrund der Erläuterungen bewusst, mit welcher Energie dieses Projekt von den verschiedenen Akteuren bewirtschaftet werden musste. Auch die Renaturierung des Gebietes Heuwiese wurde schon mehrmals positiv erwähnt. Dass diese grosse ökologische Herausforderung auch für die Gemeinde finanziell verkraftbar wurde, ist fast unvorstellbar. Der Anteil der Ortsgemeinde und das gute Netzwerk des Gemeindepräsidenten Beat Tinner haben in dieser Hinsicht ausgezeichnete Arbeit geleistet.

Die dreistündige Wanderung durch dieses Gebiet hat die Teilnehmer beeindruckt. Das äusserte auch Nationalrätin Claudia Friedl mit ihrer Dankesbotschaft für die Einladung. Sie hat in ihrer Vergangenheit einige Ökoprojekte auf kantonaler und Bundesebene begleiten können. In Bern hat sie sich zusammen mit einem Team aktuell wirkungsvoll bei Bundesrätin Sommaruga eingesetzt, dass an der Klimakonferenz in China nicht nur die Probleme des Klimawandels, sondern auch das Thema Biodiversität favorisiert behandelt wird. Es zeigt sich, dass dieses Gespräch erfolgreich eingebracht wurde, denn die Bundesrätin wird es prioritär positionieren. (pd)