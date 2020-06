«Die Sozialhilfeanfragen sind seit der nationalen Pandemie sehr gestiegen»: Wie Corona sich auf die Sozialämter des Werdenbergs auswirkt Die Sozialämter werden zwar nicht mit Neuanträgen überhäuft, spüren aber dennoch Auswirkungen der Pandemie. Die höchste Sozialhilfequote im Jahr 2018 hatte in der Region die Gemeinde Sevelen. Katharina Rutz 15.06.2020, 12.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor allem das Sozialamt Grabs hat einen Anstieg an Sozialhilfeanträgen seit Corona zu verzeichnen. Sam Thomas

Von den vier vom W&O befragten Sozialämtern der Region bestätigen drei, dass die Pandemie Auswirkungen auf die Höher der Sozialhilfe hat oder haben wird. Einzig Sennwald – welches zumindest im Jahr 2018 ohnehin die niedrigste Sozialhilfequote der Region auswies – verspürt keinen Anstieg.

Remo Märk, Stadtschreiber von Buchs, sagt:

«Das Sozialamt hat im Zeitraum ab 16. März keine zusätzliche Fallaufnahme aufgrund der Corona-Situation verzeichnet.»

Unbestritten sei allerdings, dass vereinzelte Personen, welche ergänzend zu ihrem Erwerbslohn finanziell vom Sozialamt unterstützt werden und während der Pandemie nicht arbeiten konnten, vollumfänglich unterstützt werden mussten. Betroffen seien beispielsweise Temporär- oder Teilzeitangestellte in der Gastronomie, die bis Ende Mai keine Anstellung hatten oder freigestellt wurden.

Bund und Kanton meistern die «Entschädigungssituation gut»

In Sevelen war es laut Eva Vozella, Leiterin des Sozialamtes, während der Coronazeit sehr ruhig. «Vereinzelte Triagen und etwa zwei Überbrückungen waren nötig». Eva Vozella stellt Bund und Kanton ein gutes Zeugnis aus. «Sie haben die Entschädigungssituation gut gemeistert», sagt sie. Auch in Sevelen gab es vereinzelte Fälle, die durch Corona weniger verdienen und somit mehr Sozialhilfe bezahlt wird. «Es sind dies meist alleinerziehende Eltern oder Familien.»

Rico Risch, Leiter Sozialamt in Grabs sagt:

«Die Sozialhilfeanfragen sind seit der nationalen Pandemie sehr gestiegen.»

Es seien zahlreiche Anfragen sowie einige Gesuche eingegangen. In den daraus resultierenden, wegen Covid-19 telefonisch, durchgeführten Beratungsgesprächen, musste auch vom Sozialamt Grabs eine Triage durchgeführt werden. «Dadurch entstand ein erheblicher Mehraufwand», so Risch. Einige Personen hätten danach an die diversen Hilfsangebote und Unterstützungsleistungen von Bund, Kanton und Stiftungen verwiesen werden können. «Dennoch verzeichnete das Sozialamt Grabs noch einen Anstieg der Anträge sowie der Sozialhilfeleistungen aufgrund von Covid-19», sagt Rico Risch. «Hierbei handelt es sich beispielsweise um Personen, welche bereits vor der Krise ein Einkommen knapp über dem Existenzminimum erzielen konnten oder durch die Krise ihre Arbeitsstelle gänzlich verloren haben und keine Beitragszeiten beim RAV nachweisen konnten.»

Auch künftig mehr Gesuche wegen Corona

Rico Risch geht auch in den kommenden Monaten von Gesuchen im Zusammenhang mit der nationalen Pandemie aus. Auch Eva Vozella vom Sozialamt Sevelen sagt: «Aktuell sind die Arbeitslosenzahlen sehr gestiegen in der ganzen Schweiz. Einige von diesen Personen werden sicher keinen Job mehr finden und bleiben dann im 2021 spätestens im 2022 in der Sozialhilfe hängen.» Ihr Fazit:

«Es ist so, diese Coronakrise hat alle getroffen, vor allem aber die Ärmeren.»

Sevelen hat die höchste Quote

2.7 Prozent der in der Gemeinde Sevelen Wohnhaften Personen bezogen im Jahr 2018 Sozialhilfe. Die Gemeinde hat somit die höchste Quote im «W&O»-Gebiet. Sennwald hat mit 0.8 Prozent die tiefste Quote der Region. Zum Vergleich: Im ganzen Kanton hat die Stadt St. Gallen mit 4.5 Prozent die höchste Quote an Sozialhilfebezügern. Der Wahlkreis Werdenberg weist eine Sozialhilfequote von 1.5 Prozent aus und der Wahlkreis Toggenburg liegt mit 2.2 Prozent im gleichen Durchschnitt wie der Kanton St. Gallen. Diese Zahlen finden sich im Statistischen Analysebericht zur Sozialhilfe des Jahres 2018.

In Zentrumsgemeinden gibt es mehr Sozialfälle

10941 Personen haben im Jahr 2018 im Kanton St. Gallen insgesamt finanzielle Sozialhilfeleistungen der Gemeinden bezogen. Das sind laut Medienmitteilung der Staatskanzlei St. Gallen 322 Personen weniger als im Vorjahr. Dies sei der erste Rückgang im Kanton St. Gallen seit 10 Jahren. Die Sozialhilfequote, also der Anteil an Sozialhilfebezügern an der Wohnbevölkerung, ist allerdings mit 2,2 im Kanton gleich geblieben.

Die Sozialhilfequote der Gemeinden sind mit grösserer Besiedlungsdichte tendenziell höher. Insbesondere bei Gemeinden mit Zentrumsfunktion seien überdurchschnittliche Sozialhilfequoten festzustellen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Werdenberg hat im Jahr 2018 allerdings nicht die Stadt Buchs die höchste Sozialhilfequote, sondern Sevelen. In Buchs beträgt die Sozialhilfequote 1.8 Prozent der Wohnbevölkerung und in Sevelen 2.7 Prozent. Im Mittelfeld liegen die Gemeinden Wartau (1.4 Prozent), Grabs (1.2 Prozent) und Gams (1.1 Prozent). Eine Sozialhilfequote von unter einem Prozent weisen Sennwald und Wildhaus-Alt St. Johann auf.

Die Nachwehen der Wirtschaftskrise

Sevelen liegt damit auch über dem kantonalen Durchschnitt. Eva Vozella, Leiterin Sozialamt Sevelen, sagt:

«Die Zahlen in der Sozialhilfe schwanken immer. Im 2018 waren es sehr viele Fälle in Sevelen.»

Dies seien wahrscheinlich Nachwehen der Wirtschaftskrise aufgrund der Frankenstärke. Die Sozialhilfe hange von verschiedenen Faktoren ab: «Die Ausländerquote ist hoch in Sevelen - viel Industrie, was Personen aus dem Niederlohnsegment anzieht. Die Industrie ist sehr abhängig von der internationalen Marktlage, also auch schwankend».

Schliesslich spüre man die Tendenz, dass das Leben für alleinerziehende Eltern und kinderreiche Familien zunehmend schwieriger werde. Viele aus dem Niederlohnsegment würden ausserdem nur noch im Stundenlohn angestellt. Anstellungen im Schichtbetrieb ist für Alleinerziehende gar nicht realisierbar. Die Zahlen der über 55-jährigen in der Sozialhilfe hat auch stark zugenommen, so Eva Vozella.

Sennwald begründet auf der anderen Seite seine tiefen Zahlen mit der ländlichen Umgebung. Gemeindepräsident Peter Kindler sagt: «Die Quote von Sennwald ist immer relativ tief und bewegt sich in diesem Rahmen. Wir führen das auf die ländliche Umgebung zurück.»