Die Skilager der Werdenberger Schulen stehen im kommenden Winter auf wackligen Beinen Noch ist mehrheitlich unklar, ob im kommenden Winter die Skilager der Schulen in der Region Werdenberg stattfinden oder nicht. Eine Schule hat das Skilager bereits absagen müssen, andere warten noch ab mit dem Entscheid. Corinne Hanselmann 17.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch ist unklar, ob im kommenden Winter Skilager stattfinden. Bild: PD

Welche Risiken bergen Schulreisen und -lager im Zusammenhang mit der Coronapandemie? Diese und weitere Fragen stellten drei Rheintaler Kantonsräte kürzlich in einer Einfachen Anfrage an die St.Galler Regierung. Innerhalb der Schweiz sind Reisen für Private wie Schulen trotz regional oder kantonal ganz unterschiedlicher Fallzahlen derzeit problemlos möglich, schreiben Sandro Hess (CVP), Rebstein, Claudia Graf (FDP), Rebstein, und Andreas Broger (FDP), Altstätten, in der Anfrage. Es stelle sich die Frage, wie verantwortungsvoll diese Praxis sei. Noch ist eine Antwort der Regierung ausstehend.

Die meisten Schulen haben noch nicht entschieden

Auch bei Schulen im Werdenberg, die Wintersportlager durchführen, ist es derzeit mehrheitlich unklar, ob die Taschen im kommenden Winter gepackt werden oder nicht. «Wir haben noch nichts entschieden», heisst es etwa von der Buchser Schulpräsidentin Katrin Frick. «Wir entscheiden zu gegebener Zeit.»

Auch in der Gemeinde Sennwald ist die Durchführung der Wintersportlager noch ungewiss. Schulratspräsidentin Laila Roduner sagt: «Bis zu den Herbstferien haben wir praktisch alle geplanten Klassenlager durchgeführt. Wie es weitergeht, muss abgewartet werden. Wir berücksichtigen ganz klar die Vorgaben des Kantons.»

Entscheid liegt bei Schule

Wie Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen, auf Anfrage schreibt, «liegt der Entscheid über die Durchführung bei der Schule». Ebenso liege die Zuständigkeit für das Erstellen der Schutzkonzepte bei den Schulträgern vor Ort. Der Kanton stelle ein Musterschutzkonzept zur Verfügung. «Nach diesem ist das Durchführen von Lagern und anderen besonderen Unterrichtsveranstaltungen im Grundsatz erlaubt. Der Schulträger vor Ort bestimmt die Details. Er hat dazu einerseits das Schutzkonzept des vorgesehenen Lagerhauses und andererseits die eigenen, geplanten Schutzmassnahmen zu berücksichtigen», so Kummer. Diese grundsätzliche Empfehlung gelte aus heutiger Sicht. Wie seit Beginn der Coronapandemie üblich, gelte es die laufende Entwicklung zu berücksichtigen.

«Je nachdem können weitere Massnahmen erfolgen, die dann allenfalls auch die Durchführung besonderer Unterrichtsveranstaltungen betreffen können.»

Wie die Umfrage bei Schulen der Region Werdenberg zeigte, gibt es Lagerhäuser, die aufgrund ihres Schutzkonzeptes und der Abstandsregeln die Kapazität, also die Anzahl Schlafplätze, reduziert haben. Dies ist je nach Klassengrösse für die eine oder andere Schule ein Problem.

Ob und wie Schülerinnen und Schüler im Winter 20/21 dem Wintersport frönen, ist noch unklar. Corinne Hanselmann

Skilager brauchen eine gewisse Vorlaufzeit

Auch für Gamser Schüler ist noch unklar, ob sie ins Skilager fahren oder nicht. Üblicherweise gehen jeweils vier Klassen der Oberstufe ins Winterlager, wie Schulratspräsident Matthias Wettstein sagt. Noch habe man sich nicht abschliessend entschieden.

«Wir werden uns aber in nächster Zeit entscheiden müssen, denn die Lager brauchen eine gewisse Vorlaufzeit.»

Doch auch nach dem Entscheid bleibe nichts anderes übrig, als flexibel zu sein. «Wir wissen ja nicht, wie die Situation in zwei bis drei Monaten ist», so Wettstein. Ersatzlos streichen möchte er die Lager nicht. Sollten die Lager nicht durchgeführt werden können, sei eine Schneesportwoche mit Tagesausflügen denkbar. «Wichtig ist dabei aber auch die Meinung der Lehrpersonen, die das umsetzen müssen.»

Diesen Winter kein Skilager für Seveler Schüler

Bereits gegen eine Durchführung des Skilagers der 1. Oberstufe im kommenden Winter hat sich die Schule Sevelen entschieden, wie Schulratspräsidentin Petra Vetsch auf Anfrage des W&O sagt:

«Dieses Jahr ist die gewohnte Durchführung in den Fideriser Heubergen leider nicht möglich. Wir waren bestrebt, dennoch ein Skilager ­aufzusetzen, welches den Coronaschutzbestimmungen entspricht – jedoch ohne Erfolg.»

In diesem Fall hängt die Absage auch damit zusammen, dass das Skigebiet Fideriser Heuberger bereits kommuniziert hat, in der kommenden Wintersaison aufgrund der unsicheren Lage zu pausieren. «Alternativ wird die betroffene Klasse im Frühjahr/Sommer ein anderes Lager durchführen und, wenn möglich, nächsten Winter ins Skilager gehen können», so Vetsch.