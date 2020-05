Er will bei Themen die jugendliche Seite zeigen: 19-jähriger Grabser kandidiert für Kirchenvorsteherschaft Mit Fabian Lippuner kandidiert in der Evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams ein 19-Jähriger für die Kirchenvorsteherschaft. Hanspeter Thurnherr 18.05.2020, 12.40 Uhr

Fabian Lippuner fühlt sich in der Cevi und im Cevi-Raum im Kirchgemeindehaus wohl. Bild: Hanspeter Thurnherr

Aussergewöhnlich ist, dass sich in einer Kirchgemeinde ein 19-Jähriger als Kandidat für die Kirchenvorsteherschaft (Kivo) aufstellen lässt. In der evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams wagt dies Fabian Lippuner bei der Wahl vom Sonntag, 24. Mai, für den seit einem Jahr vakanten Sitz.

Der Informatik-Lehrling, Fachrichtung Systemtechnik, steht derzeit im dritten Lehrjahr. Bevor er sich ernsthaft mit der Frage einer Kandidatur für die Vorsteherschaft befasste, hatte Fabian Lippuner nicht gewusst, was für Leute in diesem Gremium sitzen.

«Ich hatte aber gehört, dass dort drin keine Jungen vertreten sind. Die Vorsteherschaft hat aber manchmal Entscheidungen gefällt, die mir nicht gefallen haben.»

Konfrontiert wurde er mit solchen Entscheidungen unter anderem in der Jugendgruppe der evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams.

Tolle Erlebnisse in Cevi-Lagern

Für Fabian Lippuner ist die Cevi-Jungschar ein wichtiger Anker in seinem Leben geworden. Der Schweizer Verband der Christlichen Vereine Junger Frauen und Männer, so der ganze Name, ist ein christlich und international ausgerichteter Jugendverband. Er bietet «Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, in einer Gemeinschaft ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu stärken sowie Abenteuer zu erleben», wie der Verband auf seiner Website schreibt.

Fabian Lippuner lebte die ersten Jahre in Wartau, besuchte aber bereits vor seinem Umzug an den heutigen Wohnort den Cevi Grabs – auch weil Schwester und Bruder dabei waren. «Als Teilnehmer erlebte ich im Cevi eine der schönsten Zeiten. Wir hatten coole Leiter, die uns spannende Aktivitäten auch im Freien ermöglichten, insbesondere wandere und zelte ich dadurch gerne. In den Lagern erfährst du besonders viele tolle Erlebnisse», schwärmt der 19-Jährige, der sich auch als Gruppenleiter engagiert.

Seit vergangenem Jahr ermöglicht er zusammen als Teil des Leitungsteams – als Abteilungsleiter des Ressorts Administratives/Anlässe – anderen Mädchen und Jungen solche Erlebnisse.

Hilfreich für den Lebensweg

Zur kirchlichen Jugendgruppe fand er durch seine Cousins, die Söhne von Hansandres Egli, welcher die Jugendgruppe jahrelang als Sozialdiakon leitete.

«Jeweils am Freitag trafen wir uns und erhielten dabei Inputs, die wir diskutierten. Es war interessant. So habe ich den Weg zu Gott gefunden, was mir auf meinem Lebensweg geholfen hat.»

Prägend war für ihn insbesondere der Besuch des Praise Camps in Basel mit dieser Gruppe: «Christen verschiedener Kirchen aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland trafen sich hier eine Woche über Neujahr. Wir besuchten Workshops, lernten spannende Lieder, erhielten viele Inputs, knüpften Kontakte mit anderen Teilnehmenden und erlebten eine krasse Stimmung». So lernte er neue Möglichkeiten kennen, den Glauben auszuleben, wie zum Beispiel Work-ships. Im ICF in Buchs fand Fabian dann eine Gemeinschaft und den richtigen Ort, um seinen Glauben weiter zu prägen. «Die Jugendgruppe hat sich zwischenzeitlich aufgelöst, sonst wäre ich vielleicht nicht zur ICF gegangen», verdeutlicht er.

Das Wunschressort ist «Jugend»

In der Kirchgemeinde sieht er aber auch positive Entwicklungen: «Im letzten Jahr hat sie sich ins Zeug gelegt und für Konfirmanden gute Angebote aufgegleist, wie ich immer wieder höre. Nach der Konfirmation gibt es aber momentan kein Angebot für Jugendliche. Dies würde es aber dringend brauchen.»

So ist klar, wo er sich in der Kivo engagieren will: «Mein Wunschressort ist ‹Jugend›, auch wenn andere Ressorts sicher auch interessant wären. Ich gehe nicht für mich in die Kivo, sondern ich will etwas für die Jugendlichen bewirken.» Er sieht sich selber nicht als «Vorzeige-Kirchgänger». Aber ihm ist es wichtig, anderen Jugendlichen zu zeigen, dass die Kirche und religiöse Gemeinschaft eine Bedeutung im Leben hat.

Sein Wunschressort ist Jugend.

«Als Jugendlicher habe ich mich nicht besonders gehört gefühlt. Als Kivo-Mitglied kann sich das vielleicht ändern. Denn ich gehe nicht in die Kivo, um liebe Kollegen zu finden, auch wenn es nette Leute sind. Vielmehr will ich bei bestimmten Themen eine andere Seite – die Seite aus jugendlicher Sicht – zeigen.»

Und: Kivo-Luft konnte er bereits an Sitzungen schnuppern, zu denen er eingeladen war. Ob er dann nach der zu erwartenden Wahl künftig noch genügend Zeit findet, seinem anderen Hobby, dem Gamen, nachzugehen?