Nach 40 Jahren als Reallehrer geht der Sennwalder Heinrich Hartmann in Pension

Heinrich Hartmann im Unterricht: «Ich legte stets Wert auf (Selbst)-Disziplin und Anstand.» Bild: Hanspeter Thurnherr

Nach erfolgreicher Matura Typus B in Chur – sie entspricht dem Seminarabschluss im Kanton St.Gallen – wollte sich der in Bonaduz aufgewachsene Heinrich Hartmann zusammen mit einem Schulkollegen an der ETH für ein Mathematik-Studium einschreiben. «Damals gab es dort aber nur einen einzigen, fast zimmergrossen Rechner mit zwei Arbeitsplätzen. Rund 100 weitere Studenten wollten ebenfalls Mathematik studieren. Uns sagte man auf Nachfrage, dass wir kaum einmal pro Woche an diesem Rechner arbeiten dürfen», erzählt der 1955 Geborene.

Mit Frau Rosmarie vier Söhne grossgezogen

Statt Mathematik zu studieren, entschieden die beiden Bündner, im eigenen Kanton zu unterrichten. Erste Stelle war eine 5. Klasse mit 42 Schülern in Cazis.

Heinrich Hartmann vor «seinem» Schulhaus Türggenau in Salez. Hier unterrichtete er während mehreren Jahrzehnten. Hanspeter Thurnherr

Nach der Offiziersausbildung und dem Abverdienen des Leutnants wurde Hartmann 1980 an die Abschlussklasse im Sennwalder Schulhaus Zil gewählt. Wer konnte damals ahnen, dass er schliesslich 40 Jahre der Schulgemeinde treu bleiben, hier heiraten und zusammen mit seiner Frau Rosmarie vier Söhne grossziehen würde?

Bandbreite der elterlichen Vorstellung wurde grösser

Was sind für ihn die grössten Veränderungen in der Schule in diesen vier Jahrzehnten? «Früher waren die meisten Eltern weitgehend gleicher Meinung bezüglich des Lernens, des Anstands, der Zuverlässigkeit, der Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Schüler hatten damals abends nach 21 Uhr nichts mehr draussen verloren. Heute ist die Bandbreite der elterlichen Vorstellung grösser geworden. Das kann für den einen Schüler in Ordnung sein, für den anderen aber schlecht.» Und noch etwas ist ihm aufgefallen:

«Sobald die Schüler in der Lehre sind, akzeptieren die Eltern vieles, was vorher heftig bekämpft wurde. Denn jetzt geht es ums Geld und die Existenz.»

Bei vielen Schülern gehe durch Handy, Games und die modernen Medien der Bezug zum realen Leben verloren. «Wenn sich die Schüler immer nur am ‹Daumen runter›, also am Negativen, orientieren, kommt es nicht gut.» Hartmann legte stets Wert auf (Selbst-)Disziplin und Anstand.

«Mein Ziel war, dass im August jeweils jede Schülerin, jeder Schüler in eine Lehre konnte. Das ist mir gelungen. Viele Schüler konnten Lehrberufe ergreifen, die eine höhere schulische Anforderungen brauchten. Einige machten später gar eine Berufsmatura.»

Seit 48 Jahren ist Heinrich Hartmann Musikant. Hier bei einer Unterhaltung der MG Sennwald. Corinne Hanselmann

Vielfältig engagiert auch neben der Schule

Es gibt auch ein Leben neben der Schule. Heinrich Hartmann engagierte und engagiert sich vielfältig für seine Wohngemeinde.

Er war Gemeinderat, fast 20 Jahre in der Feuerwehr, über zehn Jahre Präsident der Saalgemeinschaft Sennwald, organisierte fast 30 Jahre lang das Neujahrsschellenschütteln und war OK-Chef verschiedener Einweihungsfeste.

Seit 48 Jahren ist er Musikant, zuerst in der Musikgesellschaft Bonaduz und anschliessend in der Musikgesellschaft Sennwald. Aber nicht nur die Blasmusik fasziniert ihn. Privat hört er gerne Musik von Pop über Rock und Blues bis Musical und besucht regelmässig Konzerte und Aufführungen. Im Verlaufe seines Lebens baute er sich eine immense Schallplattensammlung auf, die ein «Who is Who» des Rock, Pop und Blues repräsentiert.

Es dürfte ihm noch nicht langweilig werden

Dann ist da noch der Sport. Heinrich Hartmann ist Mitglied beim FC Chelsea, besucht oft Spiele in London oder bei anderen englischen Premier-League-Clubs, aber auch Eishockeyspiele beim HC Davos. Er ist einer der Gründer und langjähriger Leiter beim Fussballcamp Werdenberg.

Eine weitere Leidenschaft ist das Lesen. Hartmann sagt:

«Ich bin ein typischer Papierleser. Ohne lokale, nationale und internationale Zeitungen geht bei mir nichts.»

Es dürfte ihm also als Pensionist überhaupt nicht langweilig werden, auch weil er weiterhin in der Schule Aushilfe machen möchte, «wenn ich kann und darf».