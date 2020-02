Die Rüthnerin Vivien Gächter ist die beste Innendekorateurin der Schweiz Die 19-jährige Vivien Gächter hat sich an der Berufsmeisterschaft der Innendekorateure und Wohntextilgestalter den Schweizer Meistertitel gesichert. 08.02.2020, 15.49 Uhr

Die frisch gekürte Schweizer Meisterin steckt mitten in den Vorbereitungen für die Lehrabschlussprüfung, die sie im Mai absolviert. Bild: PD

(pd) Ihr Können stellte Vivien Gächter an der Heimtexsuisse in Bern unter Beweis. Am zweitägigen Wettkampf meisterte sie die gestellten Aufgaben bravourös und wurde mit der Gold-Medaille belohnt. Sie strahlt: