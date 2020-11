Die regionale Baukultur steht im Mittelpunkt des neuen Werdenberger Jahrbuchs Das Werdenberger Jahrbuch 2020 ist seit heute erhältlich. Es ist die 33. Ausgabe der beliebten Buchreihe. Coronabedingt wurde auf eine Buchvernissage verzichtet. Adi Lippuner 06.11.2020, 13.20 Uhr

Redaktorin Clara Müller, Redaktionsleiterin Sarah Mehrmann und HHVW-Präsidentin Susanne Keller-Giger (von links) mit dem Werbeplakat für das Werdenberger Jahrbuch 2020. Bild: Adi Lippuner

Aus aktuellen Gründen ganz ohne Fest, dafür aber mit viel Herzblut: So präsentiert sich das ganz in blau gehaltene Werdenberger Jahrbuch 2020. Als Hauptthema wurde die regionale Baukultur, also die Aspekte von Architektur und Siedlungsentwicklung gewählt. Sie wird von ganz verschiedenen Seiten beleuchtet.