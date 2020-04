Die Physiopraxen in der Region sind in einer prekären Lage Physiotherapeuten dürfen nicht mehr alle Patienten bedienen. Die Folge könnten Praxisschliessungen sein. «Wenn die Massnahmen noch lange andauern, sehe ich für viele Gewerbebetriebe in der Region Werdenberg schwarz», sagt Physiotherapeut Päuli Kohler aus Grabs. Alexandra Gächter 13.04.2020, 15.23 Uhr

Nur noch wenige Patienten dürfen sich derzeit bei Schmerzen in einer Physiopraxis behandeln lassen. Symbolbild: Christine Klose/dpa

«Unsere Praxis bleibt auch nach den neusten Einschränkungen weiterhin geöffnet.» Dies schreibt Physiotherapeut Päuli Kohler von Kohler bewegt in Grabs auf seiner Website. Päuli Kohler verweist darauf, dass die Patienten Abstand halten und sich die Hände an den bereitgestellten Desinfektionsständen reinigen sollen. Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Mit begründeten, kurzfristigen Terminabsagen werde derzeit kulant umgegangen.

Alle nicht absolut zwingend notwendigen Behandlungen von Risikopatienten werden bei Kohler bewegt in Grabs aktuell nicht weitergeführt. Risikopatienten dürfen unter keinen Umständen in die Praxis kommen. Päuli Kohler:

«Damit fällt ein grosser Teil unserer Physiopatienten weg. Massagen dürfen gar nicht mehr durchgeführt werden.»

Der Grabser Therapeut konkretisiert: «Wer beispielsweise Schmerzen in der Schulter hat, aber über 65 Jahre alt ist und unter Herzproblemen leidet, darf nicht in die Physio, da er zur Risikogruppe gehört. Ist jemand 30 Jahre alt und leidet unter einem Hexenschuss, so darf er kommen. Jedoch nicht automatisch für die verordneten neunmal, sondern nur, solange es absolut nötig ist – das könnten zum Beispiel dreimal sein. Die weiteren Termine könne man nach Bedarf später nachholen», so Kohler.

«Wir befolgen die Hygienemassnahmen»

«Als Folge des Patientenrückgangs ist bei uns die Arbeit um 50 Prozent eingebrochen. Wir sind sechs Mitarbeitende, drei müssen derzeit zu Hause bleiben. Die drei Personen, die derzeit noch arbeiten, tragen alle Mundschutz und Handschuhe», sagt Päuli Kohler. Die Physiotherapie im Pflegeheim könne Kohler bewegt aufrechterhalten.

«Auch hier befolgen wir die Hygienemassnahmen.»

Trotz Patienteneinbruch sei bei Kohler bewegt die Situation «noch nicht so dramatisch». Die laufenden Kosten können gedeckt werden, aber unter dem Strich bleibe wenig Geld übrig. «Ich bin in der glücklichen Lage und muss wenigstens keine Miete zahlen. Anderen Physiopraxen, die eingemietet sind, geht es schlechter», so Kohler. Bei anderen falle teilweise auch der gesamte Fitnessbereich weg.

Ein grosser Tag der offenen Türe in der Region

«Wenn die Massnahmen noch lange andauern, sehe ich für viele Gewerbebetriebe in der Region Werdenberg schwarz», sagt Physiotherapeut Päuli Kohler, der als Präsident der IG Grabs auch andere Gewerbebetriebe in der Region kennt.

«Je länger und je strikter die Massnahmen durchgezogen werden, desto tödlicher ist es für die gesamte Wirtschaft – nicht nur für unsere Physiobranche.»

Einen kleinen Ansatz für einen «Neustart» hält Päuli Kohler bereit: «Sobald der Bundesrat die Restriktionen für das Gewerbe wieder lockert, wird die gesamte Region Werdenberg einen grossen Tag der offenen Türe am nächstmöglichen Wochenende veranstalten. Ob Industrie, KMU, Coiffeure oder Physiopraxen, alle dürfen und sollen mitmachen.»

Nur noch ein Therapeut in der Praxis

Ebenfalls offen hat die Physiopraxis A2 in Buchs. «Wir sind alle gesund und arbeiten wie gewohnt. Unsere Gruppen-Therapien, die früher jeden Tag stattfanden, fallen leider aus», schreibt A2 Physio auf ihrer Website. Selbstverständlich müssen die Patienten beim Eintreten ihre Hände desinfizieren. Personen, welche zur Risikogruppe gehören, dürfen nicht erscheinen, ebenso wenig solche mit Erkältungssymptomen.

Früher behandelten die A2-Therapeuten auch Menschen mit Behinderung. Diese Behandlungen können derzeit ebenfalls nicht mehr durchgeführt werden.

«Je länger die Bestimmungen gelten, desto eher wird die Situation zur finanziellen Last.»

Vor der Coronakrise arbeiteten fünf Therapeuten in der Physiopraxis A2 in Buchs. Bis drei Wochen im Voraus waren alle fünf jeweils ausgebucht. Jetzt arbeiten nur noch zwei Therapeuten mit je 50 Prozent Pensum. So ist nie mehr als ein Therapeut und ein Patient gleichzeitig in der Praxis. «Wir arbeiten, so weit es geht, auf Abstand», so die A2 Physio weiter.

«Wir sind in einer prekären Lage»

Den Physiopraxen in der Region Werdenberg ergeht es somit nicht anders als anderen in der Schweiz. «Die Situation ist total undankbar. Die Physiotherapeuten müssten eigentlich ihren Versorgungsauftrag wahrnehmen.

Doch wegen der angeordneten Massnahmen können schweizweit nur noch etwa zehn Prozent der ursprünglichen Physiobehandlungen durchgeführt werden», sagt Osman Besic, Geschäftsführer von Physioswiss. Denn gemäss Verordnung dürfen nur noch «dringend angezeigte Therapien» durchgeführt werden, woran sich Physiotherapeuten halten würden. Eine Behandlung mit Telephysio könnte diesen Konflikt teilweise lösen.

«Doch die Physiotherapeuten können es sich nicht leisten, diesen Dienst anzubieten, da die Krankenkasse für eine Fernbehandlung nur einen Tarif zahlen will, der bei weitem nicht kostendeckend ist.»

Leider sei die Physiobranche nicht krisenresistent. «Die Tarife sind knapp berechnet. Wir haben lange keine Tariferhöhung erhalten. Wenn der Bundesrat seine Massnahmen nicht bald lockert, wird das verheerende Folgen für manche Physios haben. «Praxen könnten geschlossen werden und ehemalige Mitarbeiter wären arbeitslos. Wir sind in einer ganz prekären Lage und hoffen auf eine frohe Osterbotschaft», sagte Besic kurz vor den Festtagen.