Sennwald: Drei neue Ehrenmitglieder bei der Musikgesellschaft

Salez Die Musikgesellschaft Sennwald hat drei neue Ehrenmitglieder Die MG Sennwald hat an ihrer Hauptversammlung am Samstag im OZ Türggenau das Vereinsjahr 2020 abgeschlossen. 03.11.2021, 05.00 Uhr

Beatrice Armbrecht (erste Reihe ganz links) dankt den drei neuen Ehrenmitgliedern Ueli Berger, Lorenz Vogel und Andreas Übleis, dem Dirigenten Roland Wohlwend und den neun Neumitgliedern für ihren Einsatz in der Musikgesellschaft Sennwald. Bild: PD

Nachdem die HV im letzten Jahr abgesagt werden musste, wurden die Vereinsgeschäfte von zwei Jahren abgehandelt. Präsidentin Beatrice Armbrecht bezog sich in ihrem Jahresbericht auf die wenigen Anlässe in den vergangenen beiden Vereinsjahren und zog eine positive Bilanz. Gleichzeitig stellte sie fest, dass mit dem guten Vereinszusammenhalt, dem gegenseitigen Respekt für unterschiedliche Ansichten zum Umgang mit der Coronapandemie und dem persönlichen Einsatz aller Mitglieder die herausfordernde Situation bisher sehr gut bewältigt wurde.

Nur vier Austritte in den letzten zwei Jahren

Es mussten in den vergangenen beiden Jahren lediglich vier Austritte, allesamt begründet durch berufliche und private Neuorientierungen, beklagt werden. Erfreulicherweise durfte der Verein aber auch neun Neumitglieder (Jason Hug, Robin Hug, Elia Oberholzer, Lars Hanselmann, Rolf Tinner, Vanessa Büsser, Timea Keller, Sina Rhiner und Ruth Lüthi) in seinen Reihen willkommen heissen. Die Präsidentin überreichte ihnen den Musikpass und die Statuten des Vereins.

Eine spezielle Ehrung erhielten drei Musikanten. Lorenz Vogel und Ueli Berger wurden nach zwanzigjähriger Mitgliedschaft im Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt. Weiter durfte ebenfalls Andreas Übleis die Ehrenmitgliedschaft entgegennehmen. Mit der Ernennung zum eidgenössischen Veteran durch den St.Galler Blasmusikverband und seinem ausserordentlichen Einsatz im Musikverein hat er diesen Titel ebenfalls verdient. Auch im Vorstand wird sich Andreas Übleis künftig für das Wohl des Vereins einsetzen.

Als Aktuar löst er Dominic Hanselmann ab, welcher nach sieben Jahren zurücktritt. Im Hintergrund bleibt Dominic dem Verein aber als Perkussionist und Gestalter von Werbemitteln erhalten. Eine weitere Auszeichnung erhielt der Dirigent, Roland Wohlwend, welcher vom Blasmusikverband zum kantonalen Veteranen ernannt wurde.

Der Verein investiert konsequent in Nachwuchs

Dank grosszügiger Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Behörden sowie der Ausfallentschädigung des Bundes ist es dem Verein gelungen, die Pandemie finanziell bewältigen zu können. Auch in schwierigen Zeiten investiert der Verein in die musikalische Entwicklung der Jugend. So wurde der Antrag der Musikkommission für den letzten Ausbauschritt im Perkussionsbereich, die Anschaffung von Röhrenglocken und der Ersatz des Glockenspiels, sowie des Xylofons, einstimmig genehmigt.

Ebenfalls wurde das Jahresprogramm 2022 gutgeheissen. Es ist eine Unterhaltung mit integrierter Fahnenweihe am 25. und 26. März 2022 vorgesehen. Zusätzlich wird die Musikgesellschaft am Kreismusiktag im Sarganserland teilnehmen und ein Kirchenkonzert im November durchführen. Dazwischen wird der Verein an Platzkonzerten in allen Dörfern der Gemeinde auftreten.

Mit einem persönlichen Dankeschön für jeden Musikanten bedankte sich die Präsidentin Beatrice Armbrecht für das Vertrauen und beendete die speditiv abgehaltene HV. (pd)