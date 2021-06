Buchs Die offene Jugendarbeit Buchs prägt seit 20 Jahren ein ganzes Themenfeld Die offene Jugendarbeit Buchs feiert heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum. Das Angebot ist heute fester Bestandteil der Stadt Buchs. Die Erfolgsgeschichte begann am 1. Juni 2001, als Markus Büchel von der Gemeinde Buchs mit 60 Stellenprozent als Jugendarbeiter angestellt wurde. Seine Aufgaben bestanden darin, den damals geschlossenen Jugendraum wieder zum Leben zu bringen, Projekte mit den Jugendlichen umzusetzen und Perspektiven aufzuzeigen. 17.06.2021, 16.35 Uhr

Eines von vielen Projekten in 20 Jahren offene Jugendarbeit in Buchs: Breakdance, das Körper und Geist fordert. Bild: PD

(pd) Mit Projekten wie der Gründung des Basketballvereins Buchs, der aufsuchenden Jugendarbeit, dem Jugendbüro und der Unterstützung von verschiedenen Jugendteams war schnell klar, dass es viele Möglichkeiten für die Jugendlichen gibt. Jugendliche können etwas bewegen – wenn man sie nur lässt. Mit vielen ehrenamtlichen Unterstützern wurde die Buchser Jugendarbeit Schritt für Schritt aufgebaut. Grössere Projekte am Anfang waren die Jugendbeiz Sky, die Skatehalle Wesk und das Konzert der legendären Hip-Hop-Formation Chlyklass.

Mit Ideen und Initiativen werden Projekte gestartet

Jugendliche, die eine Idee für ein Projekt oder eine Aktivität haben, stossen bei ihren Jugendarbeitern oder ihrer Jugendarbeiterin immer auf offene Ohren. Je nachdem, wie viel Initiative die Jugendlichen bei der Organisation zeigen, werden ihre Ideen umgesetzt und durchgeführt.

Dies hat sich auch nach 20 Jahren nicht geändert. So wird jedes Jahr in allen 1. Oberstufenklassen eine Vorstellung der offenen Jugendarbeit vorgenommen und anschliessend die Bedürfnisse der Jugendlichen abgefragt. Mit diesen Ergebnissen werden neue Projekte und Aktivitäten mit den Jugendlichen ins Leben gerufen. Dies sind heute zum Beispiel die Kinderanimationsgruppe, die Jugendjob-Börse, Ausflüge, Tanzkurse und vieles mehr.

20 Jahre nach dem Start hat die Jugendarbeit noch immer einen sehr hohen Stellenwert. Die 190 Stellenprozent sind auf drei Jugendarbeitende aufgeteilt. Der Jugendtreff B2 und das Jugendhaus B-one werden zu unterschiedlichen Öffnungszeiten von Buchser Oberstufenschülerschaft gut besucht.

Zukunftskonferenz am Tag der Kinderrechte 2019. Bild: PD

Der vor einigen Jahren mit dem Jugendrat erbaute Jugendpark ist ein Treffpunkt für Street-Work-out, zum Chillen und Parkours. Die kürzlich ins Leben gerufene mobile Skateanlage, welche in den Frühlingsferien am Bahnhof Nord aufgestellt war, wurde von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt und findet in allen Werdenberger Gemeinden einen grossen Zuspruch. Während der Pandemie wurde die Wichtigkeit der Offenen Jugendarbeit noch deutlicher, halten die Verantwortlichen fest.

«Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, und auch als Dank für die grosse Solidarität nach der missbräuchlichen Kündigung von Markus Büchel, wird es im Herbst ein grosses Fest für Jugendliche, Kinder, ehemalige Jugendliche, Familien, Unterstützende und Interessierte im Jugendpark geben», heisst es in einer Medienmitteilung