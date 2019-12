Die Oberstufe Nesslau ist das beste Mini-Volleyball-Team des Kantons Mit einem 27:25-Sieg über Sproochbrugg hat sich das Volleyball-Team für den Schweizer Final qualifiziert. 16.12.2019, 15.38 Uhr

Die erfolgreichen Nesslauer Volleyballteams. Bild: PD

(pd) Am Mittwochnachmittag beteiligten sich zwei Teams der Oberstufe Nesslau mit ihrem Betreuer Heinz Schmuki am Kantonalen Schulsporttag in Zuckenriet. Zehn Teams kämpften bei den Mädchen um den Titel des St. Galler Meisters, gleichbedeutend mit der Qualifikation für den Schweizer Schulsporttag, der am 27. Mai 2020 in Chur über die Bühne gehen wird.

Im Vorjahr hatten die Nesslauerinnen den Titel im Mini-

Volleyball zum ersten Mal erringen können. Von den damaligen Siegerinnen war am diesjährigen Turnier jedoch nur noch eine Spielerin dabei.

Das Finalspiel in extremis gedreht

Nesslau I (3. Oberstufe) setzte sich in der Vorrunde gegen Flums, Grabs, Wittenbach und Sproochbrugg deutlich durch und überzeugte mit einem konzentrierten, sicheren Auftritt. Nesslau II (2. Oberstufe) gelang in der Gruppe mit Goldach, Gossau, Sprochbrugg und Grabs Platz zwei. Somit kam es im Halbfinal zum Nesslauer Duell, in welchem sich Team I durchsetzte.

Nesslau I traf im Finalspiel auf Vorrundengegner Sproochbrugg. Dieses Mal erwies sich das lokale Team als gefährlicherer Gegner. Ausserdem begingen die Obertoggenburgerinnen mehr Fehler. Mit 17:24 lag die Crew aus Nesslau im Hintertreffen, als plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft ging. Punkt für Punkt wurde nun aufgeholt. Die Schülerinnen spielten wieder mutiger und es wurde glücklicher agiert. Nach acht abgewehrten Matchbällen verwertete Nesslau I gleich den allerersten zum 27:25. Die Freude bei den Mädchen über den in extremis errungenen Erfolg war entsprechend gross.