Die Musikschule Werdenberg möchte einen Anmelderückgang der Schüler vermeiden Trotz Corona möchte die Musikschule Werdenberg für ihre Schülerinnen und Schüler weiterhin attraktiv bleiben. Die Umstände sind erschwert, die Schule weiss sich aber zu helfen. Alexandra Gächter 05.11.2020, 16.56 Uhr

Beim Gitarrenunterricht in der Musikschule Werdenberg kann nicht nur der Abstand eingehalten werden, es wird auch eine Maske getragen. Ausserdem wird regelmässig gelüftet. PD

Als im Frühling der Lockdown den Präsenzunterricht an der Musikschule Werdenberg verunmöglichte, reagierte die Schule schnell. Am Freitag informierte der Bundesrat, am Montag unterrichteten bereits erste Lehrer online und ab Mittwoch fand der gesamte Einzelunterricht der Musikschule via Skype statt.

Die dabei gewonnenen Erfahrungen kommen der Musikschule Werdenberg nun zugute: Ist beispielsweise ein Lehrer erkältet oder ist ein Kind in Quarantäne, ohne sich krank zu fühlen, kann weiterhin online unterrichtet werden. Dadurch, dass der Unterricht auch in Zukunft unabhängig von leichten Erkältungen oder Quarantäne stattfinden kann, erhalten die Musikschüler in der Isolation eine sinnvolle Beschäftigung, die Freude bereitet, motivierend wirkt und zielführend ist.

Musikschule darf Präsenzunterricht erteilen

«Selbstverständlich ersetzt der Onlineunterricht nicht den Präsenzunterricht. Wir sind aber froh, dass wir beim Einzelunterricht auf online umstellen können, wenn es nötig ist», sagt Schulleiter Dennis Mungo.

Für die Musikschule Werdenberg bedeutete dies keine grosse technische Umstellung. Alle Zimmer in der Musikschule sind mit Computer und Skype ausgerüstet. Dennis Mungo:

«Die Lehrer haben zudem die Möglichkeit, den Unterricht von zu Hause aus zu erteilen.»

Im Gegensatz zum Frühling darf die Musikschule Werdenberg derzeit Präsenzunterricht erteilen. Kann der Abstand eingehalten werden und wird der Raum regelmässig gelüftet, darf sogar auf die Hygienemaske verzichtet werden.

Dennis Mungo zählt einige Beispiele auf: «Beim Klavierunterricht tragen wir Masken, beim Gesangsunterricht halten wir drei Meter Abstand und beim Gitarrenunterricht halten wir ebenfalls Abstand und ziehen die Maske an, wenn wir den Abstand einmal nicht einhalten können.» Da während des Lockdowns kein Onlineunterricht für Bands, Ensembles, Chöre und Gruppen stattfinden konnte, fielen einige Lektionen im Frühling aus. Auch die Instrumentenvorstellung konnte nicht mehr vor Ort durchgeführt werden. Dieser Tag führte früher zu etlichen Neuanmeldungen.

Etwas weniger Musikschüler als im Vorjahr

Die Musikschule Werdenberg reagierte darauf nicht nur mit einer Online-Instrumentenvorstellung und Onlinekonzerten, sondern verlängerte auch die Anmeldefrist für das Herbstsemester. Dennoch entschieden sich etwas weniger Personen als im Vorjahr dafür, bei der Musikschule Werdenberg Unterricht zu nehmen.

«Wir sind im Frühling mit einem blauen Auge davongekommen», sagt Schulleiter Dennis Mungo. Jetzt gilt es, einen weiteren Anmelderückgang zu vermeiden und der Öffentlichkeit die vielen Vorteile des Musizierens aufzuzeigen.

Musik ist eine Leidenschaft, die man weitergeben will

Das Weihnachtskonzert vom 28. November werde voraussichtlich ohne Zuschauer stattfinden. Es wird aufgezeichnet und übertragen. Der Drummer’s Day vom 21. November soll in einem grossen Raum mit weniger Zuschauern stattfinden.

«Mit diesen Massnahmen versuchen wir, attraktiv zu bleiben. Musik ist wichtig, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Musik ist eine Leidenschaft, die wir weitergeben möchten. Es ist für uns sehr wichtig, dass möglichst viele Kinder, aber auch Erwachsene davon profitieren können. Ein Instrument zu spielen, macht Freude, motiviert und ist zugleich Ausgleich und Entspannung. Zudem hat man ein Ziel vor Augen und kann Erfolge verbuchen, was sich positiv auf die persönliche Gefühlslage auswirkt», sagt Schulleiter Dennis Mungo.

Etliche Möglichkeiten zum Lernen

Die Musikschule Werdenberg bietet schon länger verschiedene Rabatte an, zum Beispiel für Familien oder Studenten, um auch ihnen die musikalische Bildung zu ermöglichen und ihnen die Musik näher zu bringen. Durch digitale Medien im Unterricht, spezielle Konzerte, Ausstrahlung im regionalen Fernsehen, Orchester, Ensembles und Bandworkshops, bietet die Musikschule Werdenberg eine Reihe an Möglichkeiten, Musik zu lernen, zu spielen und eine Leidenschaft für sein Instrument und für die Musik zu entwickeln.

Beim Spielen von Blasinstrumenten kann logischerweise keine Maske getragen werden. Abstand und gutes Lüften sorgen hier für die nötige Sicherheit. PD