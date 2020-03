Zivilschutz-Meldestelle im Werdenberg: Bisher konnten alle Hilfegesuche bedient werden

Seit dem 18. März betreibt die Zivilschutzorganisation Werdenberg eine Meldestelle. Mit dem Aufruf zum «Miteinander und Füreinander» wenden sich die Werdenberger Gemeinden an die Bevölkerung. Falls Personen Unterstützung im Alltag benötigen oder Personen Hilfeleistungen übernehmen können und wollen, werden sie gebeten, sich telefonisch oder per Mail an die Meldestelle zu wenden. (she)

Meldestelle ZSO:

Telefon 081 772 02 71 (8-17 Uhr; Telefonbeantworter ausserhalb der Bürozeiten); E-Mail: meldestelle@zso-werdenberg.ch