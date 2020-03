Die Lichtblick-Geschichten der

W&O-Leserschaft Das Corona-Virus hat uns alle im Griff. Es verursacht Sorgen, Ängste und führt zu Einschränkungen im Alltag. Trotzdem gibt es auch in diesen Tagen unzählige Lichtblicke im Leben. 22.03.2020, 15.41 Uhr

Leena Hollenstein aus Grabs freut sich über ihren ganz besonderen Geburtstag. PD

(WO) Die W&O-Redaktion freut sich auf viele schöne «Lichtblick-Geschichten». Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse und Beobachtungen per Mail, wenn möglich illustriert mit einem Foto in guter Auflösung, sowie vollständiger Adresse. Die Texte müssen nicht perfekt sein, die Redaktion redigiert sie. Beiträge bitte senden an redaktion@wundo.ch.

Nachfolgend einige der Zuschriften, weitere werden laufend im W&O in der Printausgabe und im Online-Portal veröffentlicht.

Polly Hollenstein, Grabs

Gegen 80 Zuschriften und Bekundungen aller Art hat Leena Hollenstein aus Grabs zu ihrem Geburtstag erhalten. PD

Wegen dem Coronavirus ist das Geburtstagsfest von Leena ins Wasser gefallen. Ich habe darum in der Facebook-Gruppe «Corona Hilfe Liechtenstein» einen Post geschrieben, ob vielleicht jemand Lust hat eine Postkarte für Leena zu senden. Damit sie nicht das Gefühl hat «alleine» zu feiern. Das Echo war der Wahnsinn. Es kamen rund 80g Briefe, virtuelle Grüsse und Musikbotschaften per Mail, Postkarten, Päckli und sogar Blumen. Danke an alle, die Leena gratuliert haben, wir haben uns alle sehr gefreut. Leena meinte am Abend: «Corona ist cool, es war so ein toller Geburtstag!»

Nicole Hofbauer, Buchs

Der Frühling weckt verschiedene Lebensgeister, wie zum Beispiel auch diese griechische Landschildkröte von meiner Freundin. Mäxli kam als erster aus seinem Winterschlaf an die schönen milden wärmenden Sonnenstrahlen.



Schildkröte Mäxli ist aus dem Winterschlaf erwacht, mitten in der Corona-Krise. PD

Alexandra Siegenthaler, Buchs



Da es auch mich getroffen hat und ich nicht mehr arbeiten darf, finde ich, die Natur gibt soviel. Mutter Erde atmet durch nach so vielen Jahren. Die Welt rüttelt und schüttelt und sortiert sich neu. Ich habe gelernt, dem Leben zu vertrauen. Das Leben meint es immer gut mit uns und ist nicht gegen uns. Eine lehrreiche Zeit und gesund bleiben.

Von hier aus in Buchs überblickt Alexandra Siegenthaler derzeit die Welt in der Corona-Krise. PD

Marlen Picirillo, Buchs

Leider gehöre ich mit 80 Jahren zur grossen Risikogruppe. Total deprimiert sitze ich da und überlege, was nun alles wegfällt. Mein wöchentlicher Tanznachmittag, meine Wandergruppe, bei der auch einig liebe Freunde sind. Es schmerzt. Mein einziges Vergnügen, spazieren mit meiner Tochter, Schwiegersohn und Hund. Aber dann besinne ich mich. Ich habe vor einiger Zeit ein Büchlein geschrieben. Da wäre doch eine Fortsetzung möglich. Auch der Malkurs ist Vergangenheit, aber in meinem Gästezimmer steht ein hübsches Sommerbild, das ich in Aquarell gemalt habe. Da könnte ich jetzt Eines für den Herbst malen. Also Depression ade und auf in die Zukunft.

Esther Beerle-Eicher, Salez

Kleiner Aufwand - grosse Wirkung! Beim Vorbereiten der Pizza merke ich, dass wir Drei nie soviel essen werden wie vorbereitet. Da kommt mir ein älterer Mensch in den Sinn, der vielleicht Freude an einem Stück Pizza hätte. Die Person hatte Freude, als sie nach vorherigem Telefonat ein fröhliches Esspaket mit einer lustigen Karte vor ihrer Haustür fand. Teilen freut. Mein Aufwand war nicht gross, aber umso mehr die Freude bei der anderen Person und bei mir selbst! Brotvermehrung im Jahr 2020 – ein Lichtblick!