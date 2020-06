Die Kulissen-Häuser stehen bereits: Die Freilichtbühne Rüthi darf am Samstag mit Proben beginnen Dank des grosszügigen Geländes ist Abstandhalten auf der Freilichtbühne Rüthi kein Problem. Die Proben starten mit einer Woche Verspätung. Die drei versäumten Proben können nachgeholt werden. Alexandra Gächter 05.06.2020, 15.00 Uhr

Am Mittwoch wurden mit Hilfe eines Krans die Kulissen-Häuser aufgestellt. Bild: Alexandra Gächter

Die Lockerung des Bundesrates kam gerade noch rechtzeitig: Heute darf die Freilichtbühne Rüthi mit ihren Proben beginnen. Drei Proben fielen aus, diese werden im Juli nachgeholt. Die ursprünglich vorgesehenen Sommerferien für die Rheintaler und Werdenberger Schauspieler mussten gestrichen werden.

Desinfektionsmittel und mehr Wasserstationen

Das Bühnenbild kann wie geplant umgesetzt werden. Der Grundbau ist am Mittwoch errichtet worden. Backstage insbesondere auch hinter den Kulissen sind grosszügigere Bereiche eingeplant, um die Abstandsregeln während den Proben und den Aufführungen einhalten zu können.

Zudem stehen Desinfektionsmittel und mehr Wasserstationen zur Verfügung.

Das Bauteam der Freilichtbühne Rüthi war in den letzten Tagen und Wochen sehr fleissig. Bild: Alexandra Gächter

Das OK der Freilichtbühne Rüthi hat von sich aus ein Schutzkonzept ausgearbeitet, das allen Vorgaben des BAG – soweit diese bis heute im Detail bekannt sind – gerecht wird. Das Schutzkonzept beinhaltet auch die Ernennung eines Covid-19-Schutz-verantwortlichen, welcher die Massnahmen überwacht und laufend verbessert. Diese Verantwortung konnte an der letzten Sitzung intern im OK rasch definiert werden. OK-Präsident Simon Büchel, welcher bereits jetzt in alle Ressorts Einsicht hat und diese gegenseitig koordiniert, wird diese Aufgabe übernehmen.

Gastronomie und Shuttleservice wird angeboten

«Das Schutzkonzept äussert sich zum Publikums-, Gastronomie- und Backstage-Bereich bis ins kleinste Detail. Schutz bei den Proben, später bei den Aufführungen, aber auch für das Publikum ist höchstes Ziel», sagt Simon Büchel, OK-Präsident der Freilichtbühne Rüthi.

Die Vorgaben des Schutzkonzeptes, das in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bühnenverband und grossen Schweizer Theatern als Gemeinschaftsarbeit entstanden ist, lassen sich mehrheitlich durch organisatorische Vorkehrungen und durch Zusatzmassnahmen umsetzen. Simon Büchel:

«Dabei hat die Freilichtbühne Rüthi den Vorteil, dass sie auf einer riesigen Bühne und draussen an der frischen Luft spielt.»

Auch für das Publikum sind auf dem gesamten Gelände grosszügigere Bereiche und Sektoren geplant. «Die genauen baulichen Details werden in den nächsten Wochen ausgearbeitet. Die temporäre Infrastruktur und die Platzverhältnisse sind sehr vorteilhaft. Alles kann individuell noch angepasst werden», so Simon Büchel.

Die Kulissen-Häuser stehen: Am Samstag können die Schauspieler aus der Region bereits vor der Kulisse proben. Bild: Alexandra Gächter

In der Gastronomie gelten die aktuellen Bestimmungen des Schutzkonzepts von Gastro Suisse. Der Shuttleservice vom Parkplatz und Bahnhof kann die Freilichtbühne Rüthi auch in diesem Jahr anbieten. Hier gelten dieselben Regeln wie im öffentlichen Verkehr.

Keine Wolldecken und keine Führung

Ein paar wenige Einschränkungen wird es voraussichtlich dennoch für das Publikum geben. «Es können dieses Jahr keine Wolldecken zur Verfügung gestellt werden. Die Besucher werden gebeten diese ausnahmsweise selber mitzubringen», so Simon Büchel.

Zudem muss an der diesjährigen Inszenierung auf die Führungen hinter die Kulissen verzichtet werden, um eine Distanzierung von Publikum und Schauspielern zu gewährleisten. Auch dürfen sich die Schauspieler vor der Aufführung nicht unters Publikum mischen. Der öffentliche Bereich und der Backstage-Bereich werden klar getrennt. Simon Büchel:

«Der Mehraufwand, welcher durch die geforderten Massnahmen entsteht, ist sehr gross. Nur schon die Ausarbeitung und ständige Überarbeitung des Schutzkonzepts verschlingt viele Ressourcen.»

«Das OK, die künstlerische Leitung aber vor allem auch die mitwirkenden Schauspieler sind dennoch hoch motiviert die Freilichtspiele 2020 umzusetzen und sind gespannt auf die weiteren Lockerungen des Bundesrates», sagt OK-Präsident Simon Büchel weiter.

Eine erste Belohnung für den Mehraufwand gibt es bereits: Der Vorverkauf läuft sehr gut. Einige Aufführungen sind bereits ausverkauft, andere haben nur noch wenige Plätze.