Die Werdenberger Kirchen und das Virus: Maskenpflicht trotz gutem Draht nach oben Die katholischen sowie die reformierten Kirchen ergreifen Massnahmen zum Schutz der Besucher. Kirchgänger müssen infolge der neuen Massnahmen des Bundesrats eine Maske tragen. Die Herausforderung ist auch für die regionalen Kirchgemeinden gross.

Bis anhin wurde in den Kirchen primär auf den Abstand geachtet. Bild: Manuela Jans-Koch

Die katholischen und reformierten Kirchen kommen nicht um weitere Schutzmassnahmen herum. Mit den neuen Massnahmen des Bundesrates gilt nun auch eine Maskenpflicht in den Kirchen.

Sowohl das Bistum St. Gallen als auch die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons haben am Montag ein Schutzkonzept ausgearbeitet, das sich weitestgehend im Rahmen der vom Bundesrat verkündeten Massnahmen bewegt. Damit sollen die Gläubigen und Mitarbeiter geschützt werden.

Gute Absprache zwischen den Katholiken und den Reformierten

«Unsere Pfarreien und Seelsorgeeinheiten arbeiten selbstverständlich auch in der Pandemie-Zeit bei ökumenischen Anlässen gut zusammen», sagt Sabine Rüthemann, Kommunikationsbeauftragte des Bistums St. Gallen. Besonders für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit sind vielerorts gemeinsame Feiern geplant, beispielsweise für Kinder und Jugendliche.

Zusätzlich zum Abstand kommen die Masken

Per sofort müssen alle Kirchgänger eine Maske tragen. Bild: Manuela Jans-Koch

«Das Ziel ist der Himmel und nicht das ewige Leben auf Erden», sagt Erich Guntli, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Werdenberg. Dennoch werden die neuen Massnahmen zum Schutz der Gläubigen auch in allen Kirchen der Region umgesetzt werden.

Ausser der Maskentragepflicht bleibt jedoch vieles beim Alten. Mancherorts wurde bereits davor eine Maske getragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden konnte. Die Abstandsmassnahmen werden voraussichtlich bestehen bleiben und somit auch das Bild der abgesperrten Sitzreihen.



Kirchliches Leben soll ermöglicht werden

Besonders im Hinblick auf Weihnachten und auch Allerheiligen bei den Katholiken kommen mit den vielen Besuchern Herausforderungen auf die Kirchen zu. Die Kommunikationsbeauftragte des Bistums St. Gallen, Sabine Rüthemann sagt:

Kommunikationsbeauftragte Sabine Rüthemann. Bild: Benjamin Manser

«In der Regel funktionieren in unseren grossen Kirchen die Abstandsregelungen gut und zusätzlich werden Schutzmasken getragen.»

«Wir möchten gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit das kirchliche Leben ermöglichen.» Einzelne Pfarreien planen beispielsweise zusätzliche Gottesdienste über die Weihnachtstage.

Anlässe müssen den Schutzkonzepten angepasst in veränderter Form durchgeführt werden, auch Absagen sind möglich. «Bereits jetzt gibt es verschiedene Pfarreien, die ihre Gottesdienste online ausstrahlen.» In der Dom­pfarrei St. Gallen beispielsweise wurde die Zeit so angepasst, dass diese Übertragungen problemlos in den Alters- und Pflegeheimen gezeigt werden können.

Hohe Aufrufzahlen bei digitalen Übertragungen

Bei der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen habe man bei digitalen Übertragungen hohe Aufrufzahlen feststellen können, sagt der Kommunikationsbeauftragte Andreas Ackermann. Auf die Weihnachtszeit könne man sich diese Lösung durchaus wieder vorstellen, etwa für die Menschen in Alters- und Pflegeheimen. Auch hier stellte man fest, dass die Kirchgänger sich verantwortungsvoll verhalten.



Keine spürbare Veränderung der Besucherzahlen

In der Kirche St. Johannes in Buchs stellte man in den vergangenen Jahren keinen Rückgang der Besucher fest. Bild: Daniel Vinzentini

Im Werdenberg haben sich die Besucherzahlen in der Kirche nicht merklich verändert, sagt Pfarrer Erich Guntli. «Wir wurden vom Bistum immer wieder über die Anpassungen in den Schutzkonzepten informiert.» Musikalisch sei man dabei stark eingeschränkt. Bei den weihnachtlichen Familiengottesdiensten werde es sich zeigen, ob durch die Massnahmen weniger Menschen in der Kirche Platz finden können. «Weihnachten ist aber noch weit entfernt, ausser in den Abteilungen der Detailhändel», sagt Guntli lachend.

Pfarrer Erich Guntli. Bild: PD

«Rund um das Virus gibt es fast schon Glaubenskriege.»

Er stelle in der aktuellen Situation vor allem eine grosse Verunsicherung der Menschen fest. «Es dünkt mich, die Menschen seien durch die aktuelle Situation teilweise stark verwirrt.»

Vor allem bei Besuchen in Altersheimen bemerke er viele verängstigte Leute.

«Der seelische Schaden, den viele Menschen davontragen werden, gibt mir zu denken.»

Dies thematisiere er auch immer wieder in Gottesdiensten. Es sei vor allem eine grosse Herausforderung, mit den Spannungen, die im Moment vorhanden sind, umzugehen. Auch die teilweise jahreszeitenbedingte Schwermütigkeit der Menschen nehme merklich zu. «Ich versuche daher immer, die Leute mit einem lockeren Spruch zum Lachen zu bringen. Das sehe ich schon fast als meine seelsorgerische Pflicht.»

Bereits vor den neuen Massnahmen sah man vereinzelt Menschen mit Maske in der Kirche. Bild: Patrick Luethy

Vor allem Allerheiligen biete sich für einen Blick über den Sargdeckel hinaus an. «Die Christen glauben an die Auferstehung, dabei ist heute die Gesundheit gewissermassen ein Religionsersatz geworden.»



Glaube ist nicht nur Privatsache

Vor allem nach dem Lockdown habe man bemerkt, dass bei vielen Menschen die Freude gross war, wieder zusammen feiern zu können. Viele haben gesagt: «Hauptsache die Kirche wird nicht wieder geschlossen.»

Pfarrer Guntli nimmt die Situation einigermassen gelassen. «Ich lebe von Moment zu Moment, denn Glaube heisst für mich, versuchen, aus einem Grundvertrauen zu leben.» Was ihn aber beunruhige, seien Verschwörungstheorien, die judenfeindliche Züge aufweisen. «Das macht mir Angst.»

«Da werde ich dann auch mal rabiat, aber bleibe immer noch christlich.»

Evangelische Kirche Buchs fährt auf Sicht

Vor allem Chöre, wie 2018 in der evangelischen Kirche Buchs, sind durch die Massnahmen stark eingeschränkt. Bild: Julia Kaufmann

Auch bei der evangelischen Kirche Buchs galten bereits vor der Maskenpflicht Schutzmassnahmen. Es wurden auch hier Bänke abgesperrt, Sitzkissen am richtigen Ort verteilt und Plakate angebracht.

«Wir wurden laufend von der Regionalkirche St. Gallen informiert», sagt Pfarrer Patrick Siegfried. Die einzelnen Kirchgemeinden setzten diese Konzepte, in Absprache mit den Nachbargemeinden, nach ihren eigenen Bedürfnissen um. Dabei gebe es grosse Unterschiede, zum Beispiel hinsichtlich des Singens.

Pfarrer Patrick Siegfrried. Bild: PD

«Uns ging es in dieser Zeit wie allen Veranstaltern.»

Die Situation sei sehr herausfordernd gewesen. Es habe aber auch viele Momente gegeben, in denen man gemerkt habe, wie wichtig die Kirche ist. «Der erste Gottesdienst nach dem Lockdown war von grosser Freude geprägt», sagt Siegfried. Viele Kirchgänger seien froh gewesen, dass man sich zumindest wieder sehen konnte.

«In der Seelsorge bemerkten wir vor allem, dass Themen wie Unsicherheit, Unverfügbarkeit und Vergänglichkeit die Menschen besonders beschäftigten.» Diese Themen seien auch immer wieder in Predigten thematisiert worden.

Weihnachten auch in den Herzen der Menschen

Aufgrund der nur kurzfristig möglichen Planung, gibt es noch keine Entscheide zu den Weihnachtsfeierlichkeiten. Bild: PD

Im Hinblick auf die Weihnachtszeit habe man sich zwar schon viele Gedanken gemacht, es sei aber noch viel zu früh, um schon zu wissen, wie man das Fest genau feiern werde.

«Unser Motto ist: Wir fahren auf Sicht.»

Zudem finde Weihnachten nicht nur mit gewissen Handlungen statt, sondern auch in den Herzen der Menschen.