Agrarinitiativen Weinbauer Otto Rohner aus Sax: «Die Initiativen sind eine Chance für die Landwirtschaft» Ja zur Pestizidinitiative, Nein zur Trinkwasserinitiative. So die Meinung des Saxer Weinbauers Otto Rohner. In seinen Rebbergern kommen schon heute keine synthetischen Pestizide zum Einsatz. Er ist überzeugt, dass eine Annahme der Initiativen einen Innovationsschub auslösen würde. 14.05.2021, 11.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weinbauer Otto Rohner aus Sax bewirtschaftet seine Reben seit zwölf Jahren biodynamisch – ohne synthetische Pestizide. Corinne Hanselmann

«Vom Anliegen her, Wasserqualität und Nachhaltigkeit zu verbessern, finde ich die Trinkwasserinitiative super», sagt Otto Rohner. Der gelernte Landwirt mit Fachprüfung als Winzer bewirtschaftet knapp drei Hektaren Reben in Sax, Werdenberg, Wartau und Maienfeld.

«Allerdings vermute ich, dass der Import von Lebensmitteln massiv zunehmen würde. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass die Preise der inländischen Produkte steigen würden.»

Er lehnt die Initiative deshalb ab.

Seit 2010 bewirtschaftet Rohner biodynamisch

Dennoch könnte der 63-Jährige auch mit der Annahme der Trinkwasserinitiative gut leben. Seit 2010 kommen in seinen Rebbergen keine synthetischen Pestizide mehr zum Einsatz. Otto Rohner bewirtschaftet sie biodynamisch nach Demeter-Richtlinien. Er wäre dadurch weiterhin direktzahlungsberechtigt. «Die biologischen Pestizide, die ich einsetze, bleiben erlaubt.»

Bei den Reben sei beispielsweise die Blüte ein heikles Stadium, bei dem er teilweise «weiche Mittel» wie Tonerde spritzen muss, erklärt der Fachmann. Auch Kupfer und Schwefel kommen situativ zum Einsatz. «Die Hälfte meiner Reben sind pilzwiderstandsfähige Sorten, die ich zum Teil gar nie spritzen muss.» Mit biodynamischen Behandlungen wie beispielsweise dem Einsatz von Schachtelhalmtee oder Hornmist unterstützt er das Bodenleben und das Pflanzenwachstum.

Chance oder Gefahr? «Ja für sauberes Trinkwasser», «Ja zur Schweiz ohne synthetische Pestizide» oder «2 × Nein zu den extremen Agrar-Initiativen». Die Plakate, die für oder gegen die Initiativen werben, hängen auch im W&O-Gebiet an zahlreichen Zäunen und Hauswänden, sind auf Wiesen aufgestellt oder an Bäumen befestigt. Umfrageresultate sagen ein knappes Resultat für die bevorstehende Abstimmung vom 13. Juni voraus.



Der W&O hat mit einer klaren Gegnerin, der Bäuerin Heidi Preisig aus Frümsen, und mit dem teilweise befürwortenden Weinbauer Otto Rohner aus Sax gesprochen.

Die Langzeiteinwirkung hat unbekannte Folgen

Rohner ist überzeugt, dass viele Landwirte gemäss den Forderungen der Trinkwasserinitiative produzieren könnten. «Wir haben hier so viel Grünland. Man könnte mehr pflanzliche Produkte anbauen, statt nur Futter zu produzieren.» Natürlich komme es auch auf die Tierarten an, die ein Landwirt hält.

«Wenn Schweine im Berggebiet gehalten werden und das Futter aus dem Ausland importiert werden muss, dann beisst sich das aus meiner Sicht und ist nicht standortgerecht.»

«Ich will nicht den Teufel an die Wand malen», sagt Rohner. «Aber man weiss noch viel zu wenig, was die Abbauprodukte der synthetischen Mittel im Wasser bewirken.» Dabei gehe es nicht einmal um die Menge, sondern um die Langzeiteinwirkung auf Organismen.

«Unser Trinkwasser hier in der Region ist gut. Aber es gibt in der Schweiz auch Gebiete, in denen die Qualität problematisch ist.»

Als Beispiele nennt er das Berner Seeland und das Mittelland, wo viel Ackerbau betrieben wird. «Sauberes Wasser zu haben, ist ein Grundrecht. Und die Landwirtschaft trägt viel zu den Emissionen bei. Diese Massnahmen wären sicher nicht abschliessend. Es muss weitergehen. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen.»

Otto Rohner in seinem Weinkeller. Corinne Hanselmann

Bundesrat könnte Preise von Lebensmitteln steuern

Die Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» unterstützt der Weinbauer voll und ganz. «Im Unterschied zur Trinkwasserinitiative wäre hier ja auch kein Import von pestizidbehandelten Lebensmitteln möglich. Aus diesem Grund wird die Pestizid-Initiative als viel extremer dargestellt, weil dann wohl keine billigen Lebensmittel mehr gekauft werden können», erklärt Otto Rohner seine Sichtweise. «Die Preise würden wahrscheinlich steigen. Aber der Bundesrat hätte die Möglichkeit, das zu steuern, wenn es ihm ernst ist.»

Dass ohne synthetische Pestizide der Ertrag um 40 Prozent einbricht, kann der Weinbauer aus Sax nicht bestätigen. «Ich hatte nur in der Umstellungsphase etwas weniger Ertrag. Danach hat er sich erholt.» Für die Weinproduktion sei ihm aber ein qualitativ guter Ertrag sowieso wichtiger, als ein Maximalertrag. «Auch Langzeitversuche des Forschungsinstituts für biologischen Landbau zeigten, dass der Ertrag bei biologischer Produktion höchstens um 20 Prozent tiefer ist.»

«Schonende, nachhaltige Produktion trägt aus meiner Sicht langfristig mehr zur Versorgungssicherheit bei als Maximalerträge zu erzielen.»

Der Weinbauer bewirtschaftet Rebberge in Sax, Werdenberg, Maienfeld un im Wartau. Corinne Hanselmann

Rohner kann beiden Initiativen Positives abgewinnen:

«Für viele Betriebe wäre dies eine Chance für die Zukunft. Die Umstellung würde bestimmt einen Innovationsschub in der Landwirtschaft auslösen.»

Natürlich brauche alles seine Zeit. «Mit einem langfristigen Blick in die Zukunft sollte man diese Chance packen. In der zehnjährigen Übergangsfrist könnte man sich dann darauf einstellen», so Otto Rohner.